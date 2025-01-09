Para los minoristas, la tranquilidad proviene de superar las complejidades de la gestión de inventarios. Debe encontrar el equilibrio adecuado entre minimizar el desperdicio, adaptar las existencias a la demanda y mantener las estanterías llenas pero no con exceso de existencias.

Los minoristas de alimentación, por ejemplo, deben gestionar múltiples canales, incluyendo la tienda física, la venta en línea, el mercado y la logística de terceros. Esta gestión les ayuda a evitar que los compradores que acuden a la tienda compitan con los repartidores online por el mismo inventario limitado, lo que puede provocar que se agoten los artículos y se vacíen las estanterías.

Aun así, el 45 % de los compradores en línea descubren que sus selecciones están agotadas, lo que le cuesta a los supermercados casi un 8 % en ingresos. Además, el 52 % de los directivos encuestados informó que los alimentos frescos son especialmente vulnerables al deterioro y a las entregas tardías, lo que supone una pérdida anual de 18 200 millones de dólares.

La IA puede ayudar proporcionando conocimientos más claros de las carencias de inventario y guiando estrategias más inteligentes para reducir residuos, especialmente utilizando stocks de seguridad inteligentes para gestionar los niveles de inventario con señales de demanda en tiempo real.

Los minoristas necesitan sistemas que gestionen las complejidades de la cadena de suministro, ofrezcan visibilidad del inventario y agilicen el reabastecimiento. Gracias a herramientas impulsadas por IA y planificación colaborativa, puedes garantizar una gestión de stock oportuna y eficiente. Y dormirá mejor por la noche sabiendo que mantiene las estanterías llenas para los clientes y, al mismo tiempo, minimiza los residuos.