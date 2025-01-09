Como minorista, entrar en 2025 es como abrir la puerta a un nuevo capítulo. El año pasado tuvo sus altibajos, pero está listo para empezar de nuevo. Al abrir las puertas de su tienda, ve que las estanterías están llenas y las luces encendidas, pero hay algo en el ambiente que parece diferente.
Este año, no solo quiere seguir con lo de siempre, ¡quiere prosperar! Es hora de llevar su negocio al siguiente nivel. Es hora de reflexionar sobre lo que ha funcionado, aprender de lo que no ha funcionado y establecer propósitos que le lleven a un éxito duradero.
Para los minoristas, la tranquilidad proviene de superar las complejidades de la gestión de inventarios. Debe encontrar el equilibrio adecuado entre minimizar el desperdicio, adaptar las existencias a la demanda y mantener las estanterías llenas pero no con exceso de existencias.
Los minoristas de alimentación, por ejemplo, deben gestionar múltiples canales, incluyendo la tienda física, la venta en línea, el mercado y la logística de terceros. Esta gestión les ayuda a evitar que los compradores que acuden a la tienda compitan con los repartidores online por el mismo inventario limitado, lo que puede provocar que se agoten los artículos y se vacíen las estanterías.
Aun así, el 45 % de los compradores en línea descubren que sus selecciones están agotadas, lo que le cuesta a los supermercados casi un 8 % en ingresos. Además, el 52 % de los directivos encuestados informó que los alimentos frescos son especialmente vulnerables al deterioro y a las entregas tardías, lo que supone una pérdida anual de 18 200 millones de dólares.
La IA puede ayudar proporcionando conocimientos más claros de las carencias de inventario y guiando estrategias más inteligentes para reducir residuos, especialmente utilizando stocks de seguridad inteligentes para gestionar los niveles de inventario con señales de demanda en tiempo real.
Los minoristas necesitan sistemas que gestionen las complejidades de la cadena de suministro, ofrezcan visibilidad del inventario y agilicen el reabastecimiento. Gracias a herramientas impulsadas por IA y planificación colaborativa, puedes garantizar una gestión de stock oportuna y eficiente. Y dormirá mejor por la noche sabiendo que mantiene las estanterías llenas para los clientes y, al mismo tiempo, minimiza los residuos.
Comience el nuevo año adoptando herramientas y estrategias que le ayuden a ordenar sus devoluciones y convertir un proceso engorroso en un sistema ágil y eficiente. Los minoristas suelen tener dificultades para hacer frente al impacto financiero y medioambiental de las devoluciones, pero al adoptar un enfoque circular, pueden convertir estos retos en oportunidades tanto para la sostenibilidad como para los beneficios.
Los bienes devueltos conllevan importantes costes financieros y medioambientales. Se calcula que el sector minorista podría ahorrar 125 000 millones de dólares anuales si se centrara en la reducción de las devoluciones. Más de 4000 millones de toneladas de productos estadounidenses devueltos también fueron a vertederos en 2022, y el transporte de esos productos liberó 24 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2.
Los minoristas pueden beneficiarse de capacidades avanzadas que priorizan el envío de artículos remanentes frente a retirarlos de las existencias del almacén. Mediante la recirculación de los artículos devueltos y el uso de la mercancía que pronto será retirada del mercado, los minoristas pueden reducir los residuos, recortar los costes de logística inversa y mantener los productos fuera de los vertederos.
La IA también puede optimizar la ubicación de devolución en función de la predicción de la probabilidad de devolución, de modo que los artículos devueltos puedan reponerse rápidamente con el menor coste y revenderse con un margen rentable. Este enfoque también acelera la recirculación de los productos urgentes y optimiza la gestión del inventario restante.
Este nuevo año, céntrese en la conexión genuina como base del éxito de su servicio de atención al cliente. La sonrisa de un asociado de la tienda y la voz de un representante del call center pueden crear una experiencia más positiva a través del poder de la conexión humana.
Para los minoristas, el servicio de atención al cliente significa más que responder preguntas. Se trata de mejorar los tiempos de respuesta, mejorar la precisión y dotar a los agentes de su call center de los conocimientos y herramientas que necesitan para interactuar con los clientes a nivel personal. Esto ayuda a convertir cada interacción en una relación duradera. Y esas relaciones duraderas son clave porque el 93 % de los clientes tienden a repetir sus compras tras un excelente servicio de atención al cliente.
Con la IA generativa trabajando junto a agentes humanos, los minoristas tienen una oportunidad única de crear una experiencia dinámica y personalizada que redefina el compromiso del cliente. Según IBM® IBV, el 65 % de los líderes de servicio de atención al cliente esperan que la IA generativa aumente la satisfacción del cliente.
Al integrar la IA generativa prediseñada con los datos de su empresa, los minoristas pueden optimizar las operaciones, reducir el tiempo de formación de los agentes y acelerar la resolución de consultas sobre pedidos.
Por ejemplo, un call center que utiliza un asistente de IA puede verificar instantáneamente si un cupón se puede aplicar de forma retroactiva a un pedido y aplicarlo automáticamente sin intervención manual. En última instancia, es la fusión perfecta de tecnología punta y un toque humano lo que genera la lealtad de los clientes e impulsa el éxito empresarial a largo plazo.
Priorice el ahorro este año con herramientas de IA que optimizan su cumplimiento para reducir costes y maximizar la eficiencia. Para los minoristas que buscan aumentar la rentabilidad, este es el año para reducir las costosas rebajas de productos de fin de temporada, evitar las ventas perdidas debido a la falta de existencias y optimizar el cumplimiento de las entregas en aras de la velocidad y los márgenes.
Esta estrategia es crítica porque, aunque las ventas puedan estar creciendo, los márgenes de beneficio no necesariamente siguen el mismo camino. Un estudio reciente de 50 minoristas públicos estadounidenses reveló que entre 2012 y 2022, la rentabilidad cayó del 13,8 % al 8,3 %, incluso cuando las ventas en línea crecieron del 9,4 % al 25,6 %.
Al utilizar la promesa y el cumplimiento basados en IA, los minoristas pueden analizar escenarios de inventario desde la perspectiva de la rentabilidad, lo que les permite equilibrar estratégicamente factores costosos como descuentos y caídas de stock con la entrega puntual.
De hecho, el 57 % de los ejecutivos minoristas informó que la IA ha impulsado tanto un aumento anual de ingresos como una disminución de más del 15 % en los costes operativos. Esto significa que los minoristas que adoptan herramientas de IA pueden ahorrar más, gestionar mejor los niveles de inventario y planificar un futuro rentable.
2025 es el año para embarcarse en una nueva aventura revolucionando la logística de su negocio minorista. Para seguir siendo competitivos, los minoristas deben adoptar la innovación y adaptar su estrategia para satisfacer las expectativas de los clientes.
La urgencia de una entrega más rápida nunca ha sido mayor, ya que los clientes exigen un servicio más rápido y conveniente que nunca. Más del 68 % de los compradores en línea citan los plazos de entrega más cortos como el factor determinante para realizar un pedido en línea.
Una entrega más ecológica también es una prioridad para muchos consumidores. De hecho, 69 % de los consumidores afirman que el envío sostenible ha influido en sus compras anteriores, y 76 % de los compradores dicen que pagarían 5 % más por un envío más sostenible.
El auge de las estrategias de cumplimiento de la última milla, incluidas innovaciones como las tiendas oscuras y el cross-docking, ha revolucionado la forma en que los minoristas satisfacen estas expectativas con entregas rápidas y rentables. Al agilizar la distribución local y acortar los plazos de entrega, estas estrategias garantizan un servicio más rápido y eficiente. Esta mejora en el servicio es lo que aumenta la satisfacción del cliente, al tiempo que mantiene los costes bajo control y le ayuda a ganar más clientes en su cobertura de huella para la entrega el mismo día.
La clave para lograr estas resoluciones es un sistema de order management flexible, componible y escalable que pueda gestionar sin esfuerzo los picos estacionales a la vez que impulsa la rentabilidad y el éxito. IBM Sterling Order Management puede ayudarle a optimizar el inventario, reducir los errores y acelerar el cumplimiento, al tiempo que se adapta rápidamente a los cambios del mercado y a las variaciones estacionales. Cumpla sus propósitos de Año Nuevo mientras lleva su negocio a nuevas cotas.
