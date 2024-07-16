La IA responsable es una ventaja competitiva

La Junta de Ética de IA de IBM reconoce las oportunidades presentadas por la IA y, al mismo tiempo, establece salvaguardas para mitigar el uso indebido. Una estrategia de IA responsable es el núcleo de este enfoque:

El informe técnico de la junta, "Modelos fundacionales: oportunidades, riesgos y mitigaciones", ilustra que los modelos fundacionales muestran mejoras sustanciales en su capacidad para abordar problemas desafiantes e intrincados. Sustentados por la IA y el gobierno de datos, los beneficios de los modelos fundacionales pueden realizarse de forma responsable, incluyendo un aumento de la productividad (ampliando las áreas donde la IA puede usarse en una empresa), la finalización de tareas que requieren diferentes tipos de datos (como lenguaje natural, texto, imagen y audio) y la reducción de gastos aplicando un modelo fundacional entrenado a una nueva tarea (en lugar de entrenar un nuevo modelo de IA para la tarea).

Los modelos fundacionales son generativos, ofreciendo oportunidades a la IA para automatizar tareas rutinarias y tediosas dentro de los flujos de trabajo, liberando a los usuarios para dedicar más tiempo a trabajos creativos e innovadores. También está disponible una versión interactiva del informe técnico del modelo fundacional a través del IBM watsonx® IA risk atlas.

En reconocimiento de las posibles mejoras de productividad que ofrece la IA, el informe técnico de la junta sobre el aumento de la inteligencia humana hace hincapié en que la Integración eficaz de la IA en las prácticas laborales existentes puede permitir a los trabajadores asistidos por la IA ser más eficientes y precisos, lo que contribuye a la diferenciación competitiva de la empresa.

Al gestionar tareas rutinarias, la IA puede atraer y retener talento al ofrecer a los empleados oportunidades para mejorar sus habilidades en nuevas y diferentes trayectorias profesionales o para centrarse en tareas más creativas y complejas que requieran pensamiento crítico y conocimientos en la materia dentro de sus roles actuales.

A principios de este año, la Junta de Ética de IA de IBM destacó que un enfoque centrado en el ser humano debe avanzar en las capacidades de la IA , adoptando prácticas éticas y abordando las necesidades de sostenibilidad. La creación de IA requiere grandes cantidades de energía y datos. En 2023, IBM informó que el 70,6 % de su consumo total de electricidad procedía de fuentes renovables, incluido el 74 % de la electricidad consumida por los centros de datos de IBM, que son parte integral para el entrenamiento e implementar modelos de IA.

IBM también se centra en el desarrollo de métodos energéticamente eficientes para entrenar, ajustar y ejecutar modelos de IA. Los modelosIBM Granite son más pequeños y eficientes que los modelos más grandes y, por lo tanto, pueden tener un impacto menor en el medio ambiente. A medida que IBM infunde la IA en todas las aplicaciones, nos comprometemos a satisfacer las crecientes expectativas de los accionistas, inversores y otras partes interesadas sobre el uso responsable de la IA, incluida la consideración de los posibles impactos ambientales de la IA.

La IA presenta una oportunidad emocionante para abordar algunos de los desafíos más apremiantes de la sociedad. En este Día de Apreciación de la IA, únase a la Junta de Ética de IA de IBM en nuestro compromiso con el desarrollo responsable de esta Tecnología transformadora.