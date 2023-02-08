A medida que la IA y la creación y el escalado de modelos se vuelven cada vez más críticos para su organización, lograr una IA responsable (RAI) debe considerarse un tema muy relevante. Existe una necesidad creciente de impulsar de forma proactiva decisiones justas, responsables y éticas y de cumplir con las leyes y regulaciones vigentes.

Gestione el riesgo y la reputación

Ninguna organización quiere aparecer en las noticias por las razones equivocadas, y recientemente ha habido muchas historias en la prensa sobre cuestiones de IA injusta, inexplicable o sesgada. Las organizaciones necesitan proteger la privacidad de las personas e impulsar la confianza. Las acciones incorrectas o sesgadas basadas en datos o suposiciones erróneos pueden provocar demandas y desconfianza de los clientes, las partes interesadas, los accionistas y los empleados. En última instancia, esto puede perjudicar la reputación de la organización y perder ventas e ingresos.

Adherencia a los principios éticos

La importancia de tomar decisiones éticas (no favorecer a un grupo sobre otro) requiere fomentar la equidad y detectar sesgos durante la adquisición de datos, construcción, implementar y monitorización de modelos. Las decisiones justas también requieren la capacidad de ajustarse a los cambios en los patrones y perfiles de comportamiento, lo que puede requerir el reentrenamiento o la reconstrucción del modelo a lo largo del ciclo de vida de la IA.

Protéjase y escale frente a las normativas gubernamentales

Las normas sobre IA crecen y cambian a un ritmo rápido y el incumplimiento puede provocar costosas auditorías, multas y prensa negativa. Las organizaciones globales con sucursales en varios países se enfrentan al reto de cumplir las normas y reglamentos locales y específicos de cada país. Mientras que las organizaciones en mercados altamente regulados como la sanidad, el gobierno y los servicios financieros tienen retos adicionales a la hora de cumplir las normativas específicas del sector.

"Los costes potenciales del incumplimiento son asombrosos y van mucho más allá de las simples multas. Para empezar, las organizaciones pierden una media de 5,87 millones de dólares en ingresos debido a un único evento de incumplimiento. Pero esto es sólo la punta del iceberg: el impacto financiero va mucho más allá de sus resultados finales”. The True Cost of Noncompliance (enlace externo a ibm.com)