La responsabilidad es un comportamiento que se aprende. Con el tiempo, conectamos los puntos, comprendiendo la necesidad de satisfacer las expectativas de la sociedad, cumplir las normas y leyes y respetar los derechos de los demás. Vemos la relación entre la responsabilidad, la rendición de cuentas y las recompensas posteriores. Cuando actuamos de manera responsable, las recompensas son positivas; cuando no lo hacemos, podemos enfrentarnos a consecuencias negativas, como multas, pérdida de confianza o estatus e incluso confinamiento. La adhesión a normas responsables de inteligencia artificial (IA) sigue principios similares.
Gartner (enlace externo a ibm.com) predice que el mercado de software de inteligencia artificial (IA) alcanzará casi 134 800 millones de dólares estadounidenses para 2025.
A medida que la IA y la creación y el escalado de modelos se vuelven cada vez más críticos para su organización, lograr una IA responsable (RAI) debe considerarse un tema muy relevante. Existe una necesidad creciente de impulsar de forma proactiva decisiones justas, responsables y éticas y de cumplir con las leyes y regulaciones vigentes.
Ninguna organización quiere aparecer en las noticias por las razones equivocadas, y recientemente ha habido muchas historias en la prensa sobre cuestiones de IA injusta, inexplicable o sesgada. Las organizaciones necesitan proteger la privacidad de las personas e impulsar la confianza. Las acciones incorrectas o sesgadas basadas en datos o suposiciones erróneos pueden provocar demandas y desconfianza de los clientes, las partes interesadas, los accionistas y los empleados. En última instancia, esto puede perjudicar la reputación de la organización y perder ventas e ingresos.
La importancia de tomar decisiones éticas (no favorecer a un grupo sobre otro) requiere fomentar la equidad y detectar sesgos durante la adquisición de datos, construcción, implementar y monitorización de modelos. Las decisiones justas también requieren la capacidad de ajustarse a los cambios en los patrones y perfiles de comportamiento, lo que puede requerir el reentrenamiento o la reconstrucción del modelo a lo largo del ciclo de vida de la IA.
Las normas sobre IA crecen y cambian a un ritmo rápido y el incumplimiento puede provocar costosas auditorías, multas y prensa negativa. Las organizaciones globales con sucursales en varios países se enfrentan al reto de cumplir las normas y reglamentos locales y específicos de cada país. Mientras que las organizaciones en mercados altamente regulados como la sanidad, el gobierno y los servicios financieros tienen retos adicionales a la hora de cumplir las normativas específicas del sector.
"Los costes potenciales del incumplimiento son asombrosos y van mucho más allá de las simples multas. Para empezar, las organizaciones pierden una media de 5,87 millones de dólares en ingresos debido a un único evento de incumplimiento. Pero esto es sólo la punta del iceberg: el impacto financiero va mucho más allá de sus resultados finales”. The True Cost of Noncompliance (enlace externo a ibm.com)
Gartner define el gobierno de la IA (enlace externo a ibm.com) como “el proceso de crear políticas, asignar derechos de decisión y garantizar la responsabilidad organizacional por los riesgos y las decisiones de inversión para la aplicación y el uso de técnicas de inteligencia artificial”.
A pesar de las buenas intenciones y la evolución de las tecnologías, lograr una IA responsable puede ser un reto. La IA responsable requiere un gobierno de la IA y, para muchas organizaciones, esto requiere mucho trabajo manual, que se ve amplificado por los cambios en los datos y las versiones de los modelos y el uso de múltiples herramientas, aplicaciones y plataformas. Las herramientas y procesos manuales pueden provocar costosos errores humanos y modelos que carecen de transparencia, catalogación adecuada y monitorización. Estos modelos de "caja negra" pueden producir resultados analíticos que son inexplicables incluso para el científico de datos y otras partes interesadas clave.
Los resultados explicables son cruciales cuando se enfrentan a preguntas sobre el rendimiento del modelo por parte de la dirección, las partes interesadas y los accionistas. Los clientes merecen y están exigiendo a las empresas que expliquen las razones de la decisión analítica, incluyendo aspectos como la denegación de crédito, hipotecas y aceptación escolar, así como los detalles del diagnóstico o tratamiento sanitario. Los datos del modelo documentados y explicables también son necesarios para defender las decisiones analíticas ante los auditores o los reguladores.
El enfoque automatizado de gobierno de IBM le ayuda a dirigir, gestionar y monitorizar las actividades de IA de su organización. Al emplear automatización de software, esta solución ayuda a fortalecer su capacidad para cumplir con los requisitos regulatorios y abordar cuestiones éticas (sin los costes excesivos de cambiar desde su plataforma actual de ciencia de datos).
A lo largo de todo el ciclo de vida de la IA, la solución watsonx.governance supervisa y gestiona la construcción de modelos, la implementación, la monitorización y la centralización de los hechos para lograr transparencia y explicabilidad en la IA. Los componentes de la solución incluyen:
