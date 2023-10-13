Responder en tiempo real a los cambios en la dinámica del mercado

Mantenerse al día con la volatilidad del mercado no es tarea fácil. Cuando uno siente que entiende los cambios, puede que se despierte a la mañana siguiente y se encuentre con algo drásticamente diferente. Estas dinámicas cambiantes provocan interrupciones inesperadas; como cambios en los niveles de demanda; que afectan a su capacidad para gestionar eficazmente su inventario, satisfacer las necesidades de tus clientes y, en última instancia, sus resultados económicos.

En la encuesta global de la cadena de suministro de 2022 de IDC, identificaron que "la falta de visibilidad y resiliencia para ver los cambios necesarios a tiempo para reaccionar eficazmente" era la deficiencia más problemática y no abordada en la gestión moderna de la cadena de suministro y la optimización del inventario. Mientras lee esto, se están produciendo cambios en las necesidades y la demanda de los clientes, pero la falta de datos visibles podría impedirle darse cuenta de estos cambios a tiempo para actuar en consecuencia.

Para mantenerse a la altura de estos frecuentes cambios en la demanda, es imperativo que las organizaciones evalúen su modelo de negocio y desarrollen la capacidad de adaptarse en tiempo real. Específicamente, las organizaciones que pueden implementar sistemas de gestión de inventario más conscientes, dinámicos y automatizados de forma continua crean una ventaja competitiva significativa para compartir la cuota de mercado.