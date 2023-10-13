Responder en tiempo real a los cambios en la dinámica del mercado

Mantenerse al día con la volatilidad del mercado no es tarea fácil. Cuando uno siente que entiende los cambios, puede que se despierte a la mañana siguiente y se encuentre con algo drásticamente diferente. Estas dinámicas cambiantes provocan interrupciones inesperadas; como cambios en los niveles de demanda; que afectan a su capacidad para gestionar eficazmente su inventario, satisfacer las necesidades de tus clientes y, en última instancia, sus resultados económicos.
En la encuesta global de la cadena de suministro de 2022 de IDC, identificaron que "la falta de visibilidad y resiliencia para ver los cambios necesarios a tiempo para reaccionar eficazmente" era la deficiencia más problemática y no abordada en la gestión moderna de la cadena de suministro y la optimización del inventario. Mientras lee esto, se están produciendo cambios en las necesidades y la demanda de los clientes, pero la falta de datos visibles podría impedirle darse cuenta de estos cambios a tiempo para actuar en consecuencia.
Para mantenerse a la altura de estos frecuentes cambios en la demanda, es imperativo que las organizaciones evalúen su modelo de negocio y desarrollen la capacidad de adaptarse en tiempo real. Específicamente, las organizaciones que pueden implementar sistemas de gestión de inventario más conscientes, dinámicos y automatizados de forma continua crean una ventaja competitiva significativa para compartir la cuota de mercado.
La falta de visibilidad sobre cómo interactúan las condiciones cambiantes del mercado con su inventario tiene un impacto claro y evidente en la gestión de su cadena de suministro. Le impide notar los cambios en la demanda a través de múltiples canales de venta, y lo bien que sus niveles de existencias y ubicaciones actuales son adecuados para satisfacerla. Además, puede tener un efecto significativo en sus modelos de comercio electrónico, lo que dificulta su capacidad para mantenerse al tanto de los cambios en el suministro y reflejarlos en su inventario en línea.
Los equipos de la cadena de suministro suelen tener visibilidad de los cambios en la cadena de suministro global, pero los datos suelen estar aislados y ser inaccesibles para otros miembros del equipo. Consideremos a los analistas financieros y gestores de producto, que deben mantenerse al día con los cambios en el precio de sus materias primas para garantizar la rentabilidad general y la toma de decisiones óptima. Las personas que desempeñan estas funciones suelen tener una conciencia tardía de los cambios y no disponen de un modo fácil de evaluar el impacto resultante en sus márgenes, ya sea positivo o negativo. Esto crea un efecto dominó: si los equipos de producto no pueden acceder a esta información de precios en tiempo real, los equipos de estrategia de marketing podrían tener dificultades para transmitir mensajes actualizados a los clientes potenciales.
Incluso si los equipos empresariales pudieran acceder a los eventos en tiempo real, la escasa o nula formación en codificación se convierte en otro muro que escalar en sus esfuerzos por realizar análisis de datos. Constantemente surgen nuevas tecnologías, pero los niveles de habilidades de los equipos empresariales suelen ir por detrás de la velocidad de estos cambios.
En lugar de esperar a que los equipos de la cadena de suministro envíen informes con datos operativos (que a menudo tardan demasiado), ¿qué pasaría si sus analistas financieros pudieran obtener información directa sobre lo que está ocurriendo para poder tomar decisiones operativas más inmediatas?
Considere una situación en la que el precio de un material utilizado en la producción cayó después de cerrar las negociaciones con su proveedor. No lo sabía porque los equipos de cadena de suministro solo proporcionan esta información en los informes trimestrales. Si tuviera acceso a datos de precios en tiempo real, podría recibir notificaciones inmediatas de caídas y actuar antes. Por ejemplo, podría renegociar un contrato de suministro para mantener bajos los costes de inventario de la empresa.
Con IBM Event Automation, un analista puede utilizar eventos en tiempo real para identificar situaciones empresariales en una interfaz de usuario que no requiere codificación. Esto pone la visibilidad operativa en primer plano; incluso los equipos de línea de negocio sin formación técnica pueden detectar cuando una empresa paga de más por los materiales utilizados en la producción. Por ejemplo, podría crear un flujo orientado a eventos que detecte cada vez que el precio en tiempo real de un proveedor baja un 10 % por debajo del precio pagado.
Además, los equipos pueden realizar análisis de costes/precios en tiempo real, convirtiendo estos cambios en información. Los datos que antes estaban aislados ahora pueden utilizarse para optimizar la estrategia de precios de la organización, mejorar la experiencia y la satisfacción del cliente, e influir positivamente en los márgenes de beneficio.
En un instante, estos analistas pueden tener una imagen completa de lo que sucede dentro de la organización, algo que no habría sido posible sin el simple acceso a datos en tiempo real. Puede proporcionar métricas importantes y conocimientos sobre los clientes, ofrecer una imagen sólida del recorrido del cliente y ayudar a los analistas a mantenerse al tanto de la dinámica cambiante del mercado, por nombrar algunas posibilidades.
El conocimiento es poder, pero debe utilizarse en su beneficio y más rápido que nunca. Nuestra economía digitalizada requiere velocidad: aprovechar la información adecuada en el momento adecuado. La incapacidad de actuar con rapidez puede provocar la pérdida de ingresos, la pérdida de oportunidades y el deterioro de las relaciones con los clientes.
La economía actual requiere que nos centremos en lo que está sucediendo con nuestros negocios en el momento actual. El momento actual viene con oportunidades que, lamentablemente, a menudo se pierden entre la cantidad de datos que generan las organizaciones. Las interrupciones económicas imprevistas, las tendencias cambiantes del mercado y el comportamiento de los clientes que cambia rápidamente pueden afectar drásticamente las iniciativas de su negocio, a menos que consiga mantenerse al día con ellas. Además, las iniciativas de transformación digital han generado la proliferación de aplicaciones, creando silos de datos.
Nuestro mundo cada vez más digitalizado ha disparado las expectativas de los clientes; nuestros clientes saben lo que quieren y lo quieren ahora. Para abordar estas expectativas, es importante poner esta información en manos de quiénes la necesitan, como los equipos de investigación de mercado y análisis de datos, que pueden aprovechar los datos al momento para construir una organización verdaderamente centrada en el cliente.
IBM Event Automation está diseñado para ayudar a las organizaciones y a las partes interesadas a estar continuamente informados al hacer que los eventos empresariales sean accesibles directamente para quienes necesitan utilizarlo. Puede permitir a los usuarios de todas las áreas de su empresa identificar y actuar en situaciones en el momento, ayudándoles a evitar perderse en algoritmos, código pesado o fuentes de datos dispares. Consulte este vídeo para verlo en acción.
Ayude a su empresa a crear flujos de trabajo que se adapten y respondan a la dinámica cambiante del mercado en tiempo real. Tome medidas ahora y aprenda más sobre IBM Event Automation para profundizar más en cómo IBM Event Automation puede permitir a los analistas de negocio trabajar fácilmente con eventos y generar conocimiento para una mayor visibilidad y eficiencia operativas.
