Reducción de los costes de recuperación de ransomware en la educación

No es de extrañar que un estudio reciente también haya encontrado que los estudiantes se ven afectados por ataques de ransomware en el sector educativo. Un estudio de Action1 descubrió que la mayoría (64 %) de los trabajadores de TI de la educación reportan que el ransomware impacta la calidad de la educación. Los investigadores encontraron las razones para que los ataques sean multifold, incluyendo que el 44 % dedica solo el 10 % de su presupuesto de TI a la ciberseguridad y la mayoría de las escuelas (78 %) no emplean especialistas en ciberseguridad.

En un artículo de NPR, Noelle Ellerson Ng, de la Asociación de Superintendentes Escolares, dijo que la razón para dirigirse al sector de la educación es que las escuelas suelen ser un producto fácil de alcanzar. Además, señala el hecho de que los sistemas escolares, que recogen muchos datos valiosos tanto de los alumnos como de los empleados, a menudo son los mayores empleadores de una comunidad.

"Eso lo hace muy, muy maduro", dice Ng. "Y luego se superpone el hecho de que [los datos] son tan sensibles, tan longitudinales y tan personales, y hay una enorme vulnerabilidad".