Reconstruya y potencie su personal con el trabajo digital

¿Y si la Gran Dimisión fuera en realidad la Gran Actualización, una oportunidad para atraer y retener a los empleados haciendo un mejor uso de sus habilidades? El trabajo digital lo hace posible al asumir el trabajo pesado de sus empleados.
Asociarse con el trabajo digital a través de una IA libera a sus empleados de tareas desagradables y de bajo valor para que puedan hacer el trabajo que vinieron a hacer. En lugar de reemplazar a los empleados, los pone a cargo. Y en lugar de inflar los costes, le permite aprovechar mejor su presupuesto. Así es como funciona.
Las herramientas de automatización ya no son solo para científicos de datos. Los trabajadores ahora pueden adoptar automatizaciones avanzadas en toda la empresa. El futuro de este trabajo es con un empleado digital, mano de obra basada en software que trabaja junto a empleados humanos.
Ahora la gente busca empleos impulsados por sus valores, pero la escasez de mano de obra sigue estirando a los trabajadores, lo que resulta en que se dedique demasiado tiempo a tareas de bajo valor como la planificación, la navegación por sistemas y la organización de hojas de cálculo de datos. Un empleado digital puede proporcionar este apoyo y encargarse de tareas serviles, repetitivas y programables en marketing, ventas, finanzas y RR. HH.
Este tiempo ganado permite a las personas centrarse más en responsabilidades de alto valor, como las relaciones de servicio al cliente, las complejas lluvias de ideas y las colaboraciones estratégicas.
Obtenga más información sobre los trabajadores digitales leyendo "Trabajadores digitales vs. chatbots vs. bots: ¿cuál es la diferencia?"
La inteligencia artificial (IA) garantiza que una tarea se ejecute según lo ordenado al permitir que el empleado digital detecte las habilidades adecuadas con confianza.
Los empleados digitales aprovechan las capacidades de inteligencia artificial como el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y el machine learning (ML) para interactuar y comunicarse, secuenciar habilidades sobre la marcha y ponerlas en contexto manteniendo una memoria de trabajo de interacciones pasadas.
Los trabajadores del conocimiento pueden entonces ordenar, entrenar y delegar trabajo a empleados digitales. Estas delegaciones pueden ir desde automatizar y acelerar tareas sencillas hasta ayudar en la toma de decisiones más complejas.
IBM watsonx Orchestrate, galardonado con el CES Innovation Award, respalda el trabajo único de los profesionales de negocios en las herramientas que ya utilizan con solo preguntar. watsonx Orchestrate viene con habilidades prediseñadas para comenzar rápidamente.
Visite el sitio web de watsonx Orchestrate, eche un vistazo a nuestras demos y descubra cómo Orchestrate ayuda a los profesionales de negocios a hacer más y más rápido.
Escuche a los expertos compartir cómo puede utilizar la IA y los datos de forma ética para que el departamento de RR. HH. sea más eficiente y humano.
Descubra diez formas en las que RR. HH. puede ser un asesor estratégico para desarrollar un modelo centrado en las personas que posicione mejor a la empresa para el futuro.
Descubra cómo los líderes de RR. HH. pueden crear una cultura potenciada por la IA generativa mediante la adopción de la experimentación y la capacitación del personal.
Reimagine y modernice los RR. HH. con la IA en el centro para obtener mejores resultados empresariales y liberar todo el potencial de los empleados.
Acelere los procesos de RR. HH. con IBM watsonx Orchestrate y automatice las tareas tediosas.
Agilice los procesos de RR. HH., mejore la toma de decisiones e impulse los resultados empresariales con soluciones de IA generativa.
Reimagine y modernice los RR. HH. con la IA como núcleo para ofrecer mejores resultados empresariales y desbloquear el potencial de los empleados y del trabajo.