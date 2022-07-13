Reconstruya y potencie su personal con el trabajo digital

Las herramientas de automatización ya no son solo para científicos de datos. Los trabajadores ahora pueden adoptar automatizaciones avanzadas en toda la empresa. El futuro de este trabajo es con un empleado digital, mano de obra basada en software que trabaja junto a empleados humanos.

Ahora la gente busca empleos impulsados por sus valores, pero la escasez de mano de obra sigue estirando a los trabajadores, lo que resulta en que se dedique demasiado tiempo a tareas de bajo valor como la planificación, la navegación por sistemas y la organización de hojas de cálculo de datos. Un empleado digital puede proporcionar este apoyo y encargarse de tareas serviles, repetitivas y programables en marketing, ventas, finanzas y RR. HH.

Este tiempo ganado permite a las personas centrarse más en responsabilidades de alto valor, como las relaciones de servicio al cliente, las complejas lluvias de ideas y las colaboraciones estratégicas.

