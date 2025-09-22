Los agentes de IA ya no son experimentales, son operativos. Pero para muchos líderes ejecutivos, los resultados han sido decepcionantes. Según el estudio de equipo directivo del Institute for Business Value de IBM de 2025, solo el 25 % de las iniciativas de IA han obtenido el ROI esperado, y solo el 16 % se ha ampliado a toda la empresa. Estas cifras revelan una brecha crítica entre la ambición y la ejecución.
El problema no es la IA en sí, sino cómo se implementa. El éxito con agentes de IA requiere mucho más que entusiasmo. Exige un enfoque estructurado, transparente y alineado con el negocio que equilibre la experimentación con la gobernanza y el ahorro de costes con el crecimiento a largo plazo.
Entonces, ¿cómo pueden los ejecutivos pasar de los proyectos piloto con agentes de IA al valor empresarial real? Empezando con la mentalidad adecuada, basando sus estrategias en casos de uso de ahorro de costes y diseñando la escala y la flexibilidad.
Uno de los errores más comunes que cometen los ejecutivos es comenzar con la perspectiva equivocada del ROI. Muchos líderes aspiran a un crecimiento transformador y de primera línea desde el primer día, pero las implementaciones de IA más exitosas suelen comenzar con el ahorro de costes.
¿Por qué? Porque los beneficios son más fáciles de medir, más rápidos de realizar y proporcionan los fundamentos empresariales necesarios para escalar.
Por ejemplo, pensemos en una empresa industrial que gestiona millones de documentos no estructurados. Al implementar agentes de IA para analizar estos datos federados y dispersos, podrían reducir la carga de trabajo manual de los costosos analistas y mejorar la toma de decisiones.
Este proceso tiene el potencial de reducir costes, mejorar los ingresos y permitir a los analistas centrarse en un trabajo de mayor valor. O tomemos el caso de una empresa que utiliza agentes de IA para automatizar su flujo de trabajo de tramitación de siniestros. Esta empresa podría lograr pagos más rápidos, clientes más satisfechos y la capacidad de escalar sin aumentar el número de empleados.
Estos ejemplos no son imposibles de alcanzar. Son casos de uso prácticos, impulsados por el ROI, que generan impulso para una transformación más amplia de toda la empresa.
Para ayudarle a orientar su estrategia de IA y garantizar que alcance el retorno de la inversión que espera, aquí tiene cuatro pasos prácticos que debe tener en cuenta.
Evite la tentación de “rociar y rezar” por la IA en toda la empresa. En vez de eso, comience con casos de uso claros y de alto impacto. Busque estas señales de preparación para la IA:
Comience poco a poco, demuestre valor y escale a partir de ahí.
Si no conoces tu punto de partida, no puedes medir el ROI. Sin embargo, muchas organizaciones carecen de bases de referencia claras en cuanto a tiempo, coste o calidad. Antes de implementar agentes de IA, realice un ejercicio de descomposición de procesos:
Utilice datos internos o puntos de referencia del sector (como los del Institute for Business Value de IBM) para establecer una imagen clara del "antes". Esta información será crítica a la hora de demostrar el ROI a los stakeholders.
Una decisión que a menudo se pasa por alto en la estrategia de IA es la arquitectura. Muchos vendedores están promocionando agentes de IA patentados vinculados a sus plataformas. Pero la mayoría de las empresas ejecutan entornos heterogéneos. Fijarse en el agente de IA de un solo proveedor puede limitar la flexibilidad y la innovación.
En su lugar, considere una capa de orquestación abierta que pueda situarse por encima de sus sistemas existentes e integrarse con varios agentes de IA. Este enfoque:
En un espacio en rápida evolución, la agilidad arquitectónica es una ventaja competitiva.
El ROI de los agentes de IA se puede medir de tres maneras principales:
Los dos primeros son fáciles de medir. La tercera, las nuevas capacidades, es más difícil de cuantificar, pero a menudo es la más transformadora. Por ejemplo, obtener conocimientos de documentos de hace décadas o refactorizar código heredado que nadie se atrevía a tocar.
No ignore estas oportunidades "nuevas netas". Solo tenga claro que podrían requerir una lente de ROI diferente, una centrada en el valor estratégico en lugar de en el ahorro inmediato.
¿Cuál es la idea errónea más extendida sobre la IA agéntica? Que es demasiado difícil o demasiado fácil de implementar con excelentes resultados.
La verdad está en el medio. Los agentes de IA no son una solución mágica ni un proyecto científico. Son una herramienta poderosa, cuando se utilizan con propósito, estructura y visión.
Para los líderes ejecutivos, el camino a seguir es claro:
