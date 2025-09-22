Los agentes de IA ya no son experimentales, son operativos. Pero para muchos líderes ejecutivos, los resultados han sido decepcionantes. Según el estudio de equipo directivo del Institute for Business Value de IBM de 2025, solo el 25 % de las iniciativas de IA han obtenido el ROI esperado, y solo el 16 % se ha ampliado a toda la empresa. Estas cifras revelan una brecha crítica entre la ambición y la ejecución.

El problema no es la IA en sí, sino cómo se implementa. El éxito con agentes de IA requiere mucho más que entusiasmo. Exige un enfoque estructurado, transparente y alineado con el negocio que equilibre la experimentación con la gobernanza y el ahorro de costes con el crecimiento a largo plazo.

Entonces, ¿cómo pueden los ejecutivos pasar de los proyectos piloto con agentes de IA al valor empresarial real? Empezando con la mentalidad adecuada, basando sus estrategias en casos de uso de ahorro de costes y diseñando la escala y la flexibilidad.