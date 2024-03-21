Cómo empecé: negociador de ransomware

Están proliferando los puestos especializados en ciberseguridad, lo que no es sorprendente dada la evolución del panorama de amenazas y el devastador impacto del ransomware en muchas empresas.

Entre estas funciones, los negociadores del ransomware son cada vez más cruciales. Estos negociadores operan en la primera línea de la ciberdefensa, interactuando directamente con los ciberdelincuentes para mitigar el impacto de los ataques de ransomware en las organizaciones.

Los negociadores de ransomware poseen una combinación única de experiencia técnica, conocimiento psicológico y habilidades de negociación que les permiten navegar por el entorno de alto riesgo de la negociación de ransomware. Su trabajo consiste en comprender los entresijos de los ataques de ransomware, evaluar la gravedad y el impacto potencial en la organización y negociar los términos que puedan minimizar los daños y recuperar los datos cifrados.

En esta exclusiva y perspicaz sesión de preguntas y respuestas, hablamos con Andrew Carr, director de programas de posgrado en ciberseguridad y profesor adjunto de ciberseguridad en la Universidad de Utica.

Carr pasó varios años en funciones de supervisión en organizaciones líderes, con experiencia en análisis forense digital, tácticas, técnicas y procedimientos de actores de amenazas, negociaciones de ransomware, aplicación de la ley de privacidad de datos en caso de vulneración, consideraciones de auditoría financiera para incidentes cibernéticos, investigaciones de robo de propiedad intelectual y rastreo de criptomonedas.