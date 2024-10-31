Quishing: una amenaza creciente que se esconde a plena vista

La razón por la que los ataques de quishing se han vuelto tan efectivos tiene que ver con la impulsividad asociada al escaneo de códigos QR debido a la comodidad del usuario, la facilidad con la que se pueden generar los códigos y el anonimato que proporcionan.

Cualquiera puede crear un código QR en línea utilizando una variedad de herramientas gratuitas disponibles. Como todos los códigos QR tienen un diseño similar, no se sabe qué instrucción le dará a un dispositivo hasta que se escanee.

Los ciberdelincuentes suelen generar códigos para redirigir a sitios web malintencionados en los que intentan instalar scripts de malware o pueden intentar solicitar permisos adicionales en el dispositivo que pueden guardarse para usarlos más adelante. Estos códigos se pueden imprimir y pegar directamente sobre códigos QR legítimos para que parezca que proceden de una fuente de confianza.

Mucha gente no se lo piensa dos veces antes de escanear estos códigos QR y, a menudo, acepta las instrucciones de elusión de seguridad que aparecen en sus dispositivos para poder acceder más fácilmente a la aplicación o a los servicios.