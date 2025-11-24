Creemos en un enfoque cuantitativo para medir la transformación: una rúbrica tangible orientada a la etapa final que ayuda a las organizaciones a reconocer su verdadero valor.
En entregas anteriores de esta serie se exploraron tres factores que los miembros de IBM Consulting consideran críticos para el éxito de una transformación digital. En nuestro primer blog, explicamos cómo las empresas de éxito sitúan la gestión del cambio en el centro de la estrategia de transformación. En el segundo, abordamos tácticas que ayudan a construir una cultura ágil. Y en el tercero, explicamos cómo la tecnología facilita la gestión iterativa de habilidades para el futuro del trabajo.
Mentalidad. Estrategia. Habilidad. Y ahora, las métricas. En este artículo, abordamos cómo una organización puede alinear eficazmente una transformación con su caso de negocio y seguir el éxito a lo largo del tiempo. También exploramos cómo incorporar la creación de valor a su modelo a largo plazo.
En los últimos dos años, han surgido varios estudios sombríos sobre el impacto de la IA en la empresa. Según los estudios, pocas organizaciones estaban viendo aumentos tangibles de productividad gracias a las transformaciones de la IA.
Pero creemos que este desafío apunta a un problema mayor, aunque más matizado: a medida que más empresas adoptan esta tecnología, les cuesta fundamentar lo que significa el éxito desde una perspectiva numérica. Muchas organizaciones carecen de datos fiables o de la capacidad de realizar un seguimiento eficaz del ROI. Les cuesta encontrar métricas tangibles que rastreen otros problemas comunes como una mala estrategia de gestión del cambio o la falta de alineación del liderazgo.
En resumen, todos están experimentando. Muchos han experimentado la “muerte por pilotos”, flaqueando después de una sola iniciativa o invirtiendo recursos en una visión miope y limitada. Pero eso se debe a menudo a que los líderes empresariales no han realizado el trabajo estratégico, inicial y fundamental necesario para tener éxito.
Para lograr una transformación que genere verdadero valor, las empresas necesitan saber con certeza cuál es su estado final de transformación. Y necesitan saber cómo medir y reconocer los datos que pueden llevarles hasta allí.
Centrarse en la medición alinea el liderazgo en torno a la visión de la Estrella del Norte y el valor creado, que luego va más allá del equipo directivo y llega a todo el personal. Este enfoque facilita una comunicación clara y aporta una idea de los objetivos de una transformación desde arriba. También ayuda con la entrega real de los objetivos de transformación, lo que permite a las organizaciones realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento y pivotar en tiempo real cuando sea necesario.
La medición inteligente hace que la transformación sea más tangible y emocionante para los empleados sobre el terreno. Las transformaciones de las personas pueden ser desalentadoras para una organización. Con métricas cualitativas que los empleados pueden entender y relacionar, es mucho más fácil conseguir que la gente se sume.
Antes de llevar a cabo una transformación con herramientas digitales, una organización debe tener una idea clara de su estado actual. También debe saber cómo planea controlar el valor inmediatamente después del lanzamiento de un proyecto. Recomendamos tener conversaciones específicas sobre el panel de control y el seguimiento desde el principio. ¿Se integrarán los paneles de control en un ERP existente o se elaborarán desde cero?
Si va a medir la eficacia de la transformación, también tendrá que entender cuánto tardan las personas en realizar un proceso específico. ¿Cuál es el número de pasos que tienen que seguir para llevar a cabo ese proceso? ¿Cuántas personas necesitan interactuar con un flujo de trabajo en un día normal? Una vez que haya definido claramente esas métricas, puede compararlas con una nueva forma de trabajar con nuevas herramientas.
La preparación de los datos también es crítica durante la fase de planificación. Antes de la implantación, lo ideal es que una organización carezca de silos importantes y posea un sistema de información centralizado con procesos centralizados. Este requisito representa un paso vital que muchos no tienen en cuenta. Sin la precisión de los datos y las integraciones adecuadas, cualquier producto final carecerá de la experiencia intuitiva que necesitan los usuarios.
Pero, lo más importante, las empresas deben establecer una visión empresarial y un conjunto de métricas cualitativas en torno a las cuales toda la organización y toda la dirección se unan. Defina categorías claras de valor y encuentre objetivos concretos.
Suponiendo que estas métricas cualitativas y fondos de valor se hayan desarrollado y que el panel de control se haya gestionado durante la fase de planificación, una organización comienza la medición cualitativa desde el primer día.
Durante la implementación, nos esforzamos por lograr una medición ágil en varios flujos de valor. Este proceso puede incluir el seguimiento de la adopción de los empleados y la satisfacción de los usuarios, junto con métricas a nivel empresarial como la eficiencia, la productividad y la capacidad creada.
Además, al hacer un seguimiento de cómo evolucionan los roles laborales, una organización obtiene una idea de cuántas personas trabajan en tareas administrativas frente a actividades orientadas a valores. En última instancia, el objetivo aquí es realizar un seguimiento activo del rendimiento de una nueva frontera de equipos de agentes humanos.
Hemos comprobado que sin un modelo de gobernanza sólido, surgen problemas invisibles. Identificar a las personas clave responsables de una transformación (y su medición) dentro de una organización ayuda a desarrollar una cadencia de reflexión crucial para el éxito a largo plazo.
Recomendamos identificar a los campeones al principio de la implementación. Estos líderes representan un vínculo crítico entre la perspectiva de los empleados y la visión a nivel de liderazgo. Lo ideal es que una persona mayor sea propietaria de un flujo de valor, sea la única responsable y tenga la agencia para tomar decisiones rápidas. Sin estos propietarios del flujo de trabajo, puede ser difícil mantener una transformación en marcha con rapidez o repetirla en tiempo real.
También creemos profundamente en el valor de la orquestación a través de una oficina dedicada. De forma similar a una oficina de gestión de programas de proyectos, estos equipos dedicados impulsan la gobernanza y miden el progreso. Más sólidas que las PMO del pasado, estas personas mantienen a los equipos responsables de los objetivos de valor final.
El valor es un término complejo que abarca más que solo el ROI. Empezamos por fijarnos en los puntos técnicos de valor para comprender lo bien que funcionan las herramientas de IA: métricas como las tasas de error y el tiempo de actividad.
Luego, nos centramos en la perspectiva empresarial más amplia, midiendo datos como el crecimiento de ingresos y la reducción de costes operativos. Por último, animamos a las empresas a medir cómo cambian las bases de empleados durante una transformación: ¿hay menos desgaste después de una transformación? ¿Cambia la puntuación del NPS?
Pero también nos interesa pensar en un tipo de valor más holístico. Queremos medir el impacto que nuestras empresas tienen en nuestra comunidad y en la sociedad. Deberíamos aspirar al máximo nivel de valor en términos de estas transformaciones. Las transformaciones más exitosas incorporan esta tecnología de manera que no solo mejoran a los empleados y las empresas, sino que priorizan el bienestar de las comunidades en general.
