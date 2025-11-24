Creemos en un enfoque cuantitativo para medir la transformación: una rúbrica tangible orientada a la etapa final que ayuda a las organizaciones a reconocer su verdadero valor.

En entregas anteriores de esta serie se exploraron tres factores que los miembros de IBM Consulting consideran críticos para el éxito de una transformación digital. En nuestro primer blog, explicamos cómo las empresas de éxito sitúan la gestión del cambio en el centro de la estrategia de transformación. En el segundo, abordamos tácticas que ayudan a construir una cultura ágil. Y en el tercero, explicamos cómo la tecnología facilita la gestión iterativa de habilidades para el futuro del trabajo.

Mentalidad. Estrategia. Habilidad. Y ahora, las métricas. En este artículo, abordamos cómo una organización puede alinear eficazmente una transformación con su caso de negocio y seguir el éxito a lo largo del tiempo. También exploramos cómo incorporar la creación de valor a su modelo a largo plazo.