Poner la IA al servicio de las finanzas: utilizar la IA generativa para el cambio transformador

Según una investigación de IBM, las organizaciones que han implementado eficazmente la IA en las operaciones financieras han experimentado los siguientes beneficios:

Ciclo presupuestario un 33 % más rápido

Reducción del 43 % de los saldos incobrables

25 % menos de coste por factura pagada

Sin embargo, para integrar con éxito la IA generativa en las operaciones financieras, es esencial adoptar un enfoque estratégico y bien planificado. Las iniciativas de IA y IA generativa solo pueden tener tanto éxito como lo permitan los datos subyacentes. Las empresas suelen emprender diversas iniciativas de datos para respaldar su estrategia de IA, que van desde la minería de procesos hasta el gobierno de datos.

Una vez implementadas las iniciativas de datos adecuadas, querrá crear la estructura adecuada para integrar con éxito la IA generativa en las operaciones financieras. Esto se puede lograr definiendo un caso de negocio claro que articule los beneficios y los riesgos, asegurando la financiación necesaria y estableciendo métricas medibles para realizar un seguimiento del ROI.

A continuación, automatice las tareas laboriosas identificando y centrándose en las tareas que están listas para la automatización de la IA generativa, empezando por casos de uso de mitigación de riesgos y fomentando la adopción por parte de los empleados en consonancia con las responsabilidades del mundo real.

También querrá utilizar la IA generativa para ajustar FinOps mediante la implementación de marcos de seguimiento y estimación de costes, la simulación de datos y escenarios financieros y la mejora de la precisión de los modelos financieros, la gestión de riesgos y la toma de decisiones estratégicas.