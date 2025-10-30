Poner la IA al servicio de las finanzas: utilizar la IA generativa para el cambio transformador

Los líderes financieros no son ajenos a las complejidades y desafíos que conlleva impulsar el crecimiento empresarial. Desde navegar por las complejidades de la digitalización en toda la empresa hasta adaptarse a los cambios en los hábitos de gasto de los clientes, las responsabilidades de un director financiero nunca han sido tan multifacéticas.
En medio de esta complejidad se encuentra una oportunidad. Los CFO pueden aprovechar el poder transformador de la IA generativa (IA generativa) para revolucionar las operaciones y desbloquear nuevos niveles de eficiencia, precisión y conocimiento.
La IA generativa es una tecnología revolucionaria que promete remodelar el sector financiero tal y como lo conocemos. Mediante el uso de modelos de lenguaje avanzados y algoritmos de machine learning, la IA generativa puede automatizar y agilizar una amplia gama de procesos financieros, desde el análisis financiero y la elaboración de informes hasta las compras y las cuentas por pagar.
Según una investigación de IBM, las organizaciones que han implementado eficazmente la IA en las operaciones financieras han experimentado los siguientes beneficios:
Sin embargo, para integrar con éxito la IA generativa en las operaciones financieras, es esencial adoptar un enfoque estratégico y bien planificado. Las iniciativas de IA y IA generativa solo pueden tener tanto éxito como lo permitan los datos subyacentes. Las empresas suelen emprender diversas iniciativas de datos para respaldar su estrategia de IA, que van desde la minería de procesos hasta el gobierno de datos.
Una vez implementadas las iniciativas de datos adecuadas, querrá crear la estructura adecuada para integrar con éxito la IA generativa en las operaciones financieras. Esto se puede lograr definiendo un caso de negocio claro que articule los beneficios y los riesgos, asegurando la financiación necesaria y estableciendo métricas medibles para realizar un seguimiento del ROI.
A continuación, automatice las tareas laboriosas identificando y centrándose en las tareas que están listas para la automatización de la IA generativa, empezando por casos de uso de mitigación de riesgos y fomentando la adopción por parte de los empleados en consonancia con las responsabilidades del mundo real.
También querrá utilizar la IA generativa para ajustar FinOps mediante la implementación de marcos de seguimiento y estimación de costes, la simulación de datos y escenarios financieros y la mejora de la precisión de los modelos financieros, la gestión de riesgos y la toma de decisiones estratégicas.
A medida que los líderes financieros navegan por el panorama de la IA generativa, es crucial priorizar las prácticas de IA responsables y éticas. El linaje de datos, la seguridad y la privacidad son preocupaciones primordiales que los directores financieros deben dirigir de forma proactiva.
Al asociarse con organizaciones de confianza como IBM, que se adhiere a estrictos Principios de Confianza y Transparencia y Pilares de Confianza, los equipos financieros pueden garantizar que sus iniciativas de IA generativa se construyan sobre una base de integridad, transparencia y responsabilidad.
Supere las barreras y avance con valentía y convicción en la era de la IA generativa.
