Obviamente, no es así como suele decirse este dicho. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué se tarda tanto en el aeropuerto si ya tienen todos sus datos? ¿Qué es exactamente lo que la persona del mostrador teclea sin parar cuando usted alquila un coche? ¿Por qué un agente de viajes parece tener que pulsar tab-return-tab-q 20 veces para encontrar los detalles de su vuelo? Es porque tienen un sistema que no está roto, pero es un sistema que puede beneficiarse de la modernización para ofrecer una mejor experiencia al cliente.

Discover tiene sistemas que funcionan y aportan un gran valor a la empresa, pero que pueden obtener un beneficio de la optimización para permitir que la empresa innove e impulse su negocio a un ritmo más rápido. Como todas las grandes organizaciones, ha crecido orgánicamente con el tiempo para adaptarse a muchos casos de uso diferentes, y la modernización es una oportunidad para consolidar estas capacidades en una nueva arquitectura ágil.

Discover tenía una serie de áreas específicas que querían examinar: