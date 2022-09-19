Etiquetas
Demostración del camino de modernización de WebSphere a Liberty en OpenShift en Discover

Vista interior de una estructura arquitectónica moderna con paneles curvos y angulados, superficies metálicas y elementos de vidrio, creando un diseño futurista.

Dar un paso atrás y analizar el panorama general: ¿Por qué quería Discover modernizarse y cómo podían mostrar beneficios claros para la empresa y, al mismo tiempo, minimizar las interrupciones?

Esta es la segunda parte de una serie de entradas de blog sobre la modernización de aplicaciones en Discover. Asegúrese de consultar la Parte 1.

     

    Si no está roto, corríjalo

    Obviamente, no es así como suele decirse este dicho. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué se tarda tanto en el aeropuerto si ya tienen todos sus datos? ¿Qué es exactamente lo que la persona del mostrador teclea sin parar cuando usted alquila un coche? ¿Por qué un agente de viajes parece tener que pulsar tab-return-tab-q 20 veces para encontrar los detalles de su vuelo? Es porque tienen un sistema que no está roto, pero es un sistema que puede beneficiarse de la modernización para ofrecer una mejor experiencia al cliente.

    Discover tiene sistemas que funcionan y aportan un gran valor a la empresa, pero que pueden obtener un beneficio de la optimización para permitir que la empresa innove e impulse su negocio a un ritmo más rápido. Como todas las grandes organizaciones, ha crecido orgánicamente con el tiempo para adaptarse a muchos casos de uso diferentes, y la modernización es una oportunidad para consolidar estas capacidades en una nueva arquitectura ágil.

    Discover tenía una serie de áreas específicas que querían examinar:

    • El proceso de implementación de cientos de aplicaciones WAS tradicionales (tWAS) de misión crítica implementadas on-prem en múltiples centros de datos requiere mucho tiempo y depende de arquitecturas de implementación heredadas.
    • Las soluciones de implementación de Red (ND) de WebSphere que escalan a menudo requieren la adquisición de equipo, la provisión de infraestructura y una configuración principalmente manual, lo que dificulta responder rápidamente a las necesidades cambiantes del negocio.
    • El espacio de WebSphere ND está sobreaprovisionado para adaptarse a los picos de carga y, normalmente, solo se utiliza una pequeña cantidad de la capacidad de los servidores disponibles y con licencia.
    • El modelo operativo con WebSphere ND carece de la agilidad necesaria para adoptar plenamente las técnicas de desarrollo modernas.
    Elegir una casa nueva y moderna

    Las plataformas modernas de orquestación en la nube se basan en automatización, implementación rápida, escalado dinámico, agilidad, flexibilidad y pagar solo por lo que usa. En resumen, una combinación perfecta para todas las necesidades de Discover.

    Para obtener acceso a todos estos beneficios, Discover necesitaba preparar las aplicaciones tWAS para la nube y llevarlas a la plataforma de orquestación en la nube. Con cientos de aplicaciones, esto no es poca cosa.

    Aquí hay un resumen de los beneficios probados de una plataforma moderna de orquestación en la nube en Discover, que hace "lift and remediate" a Liberty en OpenShift en la nube:

    • Entrega continua habilitada: se habilitó la entrega continua mediante el uso de Helm para la implementación, OCP se construye para crear un pipeline para cuando se realizan cambios y Webhook para detectar los cambios en GitHub y compilar automáticamente.
    • Escalabilidad integrada habilitada: se habilitó la escalabilidad integrada mediante la creación y eliminación de instancias de pod en función del consumo de recursos.
    • Uso de código abierto habilitado: pasó de usar IBMJDK a OpenJDK y de usar Open Liberty como tiempo de ejecución.
    • Mejoró la experiencia de DevOps: redujo los ciclos de prueba y ayudó a minimizar la necesidad de recargar la aplicación con cada cambio de código aprovechando el código de implementación en caliente utilizando el "modo desarrollador", que solo actualiza las clases que se actualizaron.
    • Oportunidad de reducir el coste de operación: puede reducir los costes aprovechando una licencia Liberty más barata, donde una licencia tWAS puede intercambiarse por ocho (Core) o cuatro (Base) Liberty. La migración a Liberty también ayuda a reducir los costes operativos de la infraestructura y los costes de las máquinas virtuales.
    La modernización no es suficiente: su empresa necesita una modernización masiva

    Modernizar la primera aplicación es muy emocionante. La aplicación ha cambiado su tiempo de ejecución y se implementa de una forma nueva. Se han abordado los problemas de configuración, conectividad y seguridad. Hay una merecida ronda de palmadas en la espalda por un trabajo bien hecho. La segunda aplicación que se modernizará parece menos importante, pero no lo es; podría decirse que es aún más significativo. La modernización de una aplicación en un trimestre (o incluso dos) le sitúa en un plazo medido en décadas  cuando tiene cientos de aplicaciones. Eso es demasiado lento: necesita mover decenas de aplicaciones cada mes. Necesita una modernización masiva.

    Ahorre tiempo y dinero: modernícelo solo una vez

    Un componente absolutamente crítico de la modernización masiva es que modernice cada pieza de código solo una vez y que no corrija el mismo problema cada vez que lo ve. Solo tiene que corregirlo una vez y listo.

    Todas las organizaciones empresariales reutilizan el mismo código una y otra vez en sus aplicaciones. Como ya hemos comentado en anteriores entradas del blog, IBM Transformation Advisor lo detectará automáticamente y se lo indicará. Cuando moderniza un fragmento de código usado por muchas aplicaciones, tiene que informar a todo el mundo para que lo vean y lo utilicen. Eso evita que 10 equipos de desarrollo diferentes modernicen el mismo paquete 10 veces diferentes y mantengan su propia versión, y eso ahorra tiempo y dinero.

    Ahorre más tiempo y dinero: no sea diferente

    Cada gran organización tiene una base de código igualmente grande, desarrollada en diferentes momentos por diferentes equipos para satisfacer diferentes casos de uso. Esto conduce inevitablemente a muchas versiones de código ligeramente diferentes que hacen lo mismo. Esta singularidad dificulta el cambio y el mantenimiento del código. Siempre que pueda, querrá que todo su código sea el mismo. Esto le permite modernizarse solo una vez para ahorrar tiempo y dinero.

    De la misma manera que las organizaciones empresariales comparten código en sus aplicaciones, también casi comparten mucho más código. Por ejemplo, si tiene código para gestionar su seguridad, verá que cada aplicación usa una versión ligeramente diferente, lo que a veces da lugar a 1-2 docenas de versiones diferentes del mismo código.

    Transformation Advisor produce informes que le permiten ver cada versión de los mismos archivos que está utilizando. Así que en lugar de modernizar cada una, mueva todas sus aplicaciones a la última versión. De este modo, ahorrará tiempo y dinero y obtendrá la versión más segura del código disponible. Todos salimos ganando.

    Vea los impresionantes resultados y beneficios demostrados para la ruta de modernización de WebSphere de Discover a Liberty en OpenShift.

    • Demostró la viabilidad de un enfoque de "lift and remediate" para trasladar las aplicaciones existentes a Liberty en OpenShift Container Platform (OCP) en una nube:
      • Realizó dos POC exitosas, demostrando que la migración a Liberty en OCP en una nube se puede realizar en cuestión de días.
      • Probó con éxito todos los patrones tWAS de Discover en uso, identificó todos los problemas comunes y todos los módulos comunes.
      • Habilitó y probó la comunicación TLS segura entre OCP y los backends on-prem.
    • Creó una biblioteca compartida con todos los archivos necesarios para la integración con DB2, Oracle, CTG y actualizó los módulos y bibliotecas comunes necesarios para solucionar los problemas de compatibilidad de la migración a Liberty:
      • Mayor eficiencia mediante el uso de una biblioteca compartida que reducirá el esfuerzo general de migración en aproximadamente un 70 %.
      • Aprovechó IBM Transformation Advisor para optimizar el proceso de migración, obtener una evaluación precisa del problema de migración de cada aplicación e identificar todos los problemas y módulos comunes.
      • Los problemas comunes solo deben abordarse una vez, y otras aplicaciones reutilizarán la solución.
    • Probó que el esfuerzo de migración requiere cambios mínimos en el código:
      • Con el uso de la biblioteca compartida, el esfuerzo medio de migración de aplicaciones de WebSphere a Liberty llevó de 3 a 10 días + tiempo de prueba vs. meses/años de reescritura completa con Spring Boot.
    • Proceso acelerado de desarrollo e implementación:
      • La creación/implementación de cambios se redujo de unos días a menos de 10 minutos al cambiar a Liberty en OCP.
      • Mayor frecuencia de instalación de aplicaciones e implementaciones azules/verdes habilitadas
      • Aumento de los ciclos de comercialización, lo que permite a las empresas mejorar las características y la funcionalidad,

    Subtrama: aprenda de los demás

    Cuando Transformation Advisor comenzó, estaba muy centrado en las aplicaciones. Hizo un gran trabajo ayudando a modernizar una sola aplicación. A medida que trabajábamos con los clientes, vimos que eso no era suficiente. Añadimos la capacidad de detectar código común y proporcionamos vistas sobre el esfuerzo de desarrollo para todo el estado.

    Fue el trabajo con Discover lo que condujo a informes detallados y mejorados y, específicamente, a la publicación del cálculo transparente para que los clientes pudieran ver exactamente cómo modernizar solo una vez les iba a ahorrar tiempo y dinero.

    Ahorre aún más dinero: obtenga licencias solo de lo que utiliza

    IBM WebSphere Hybrid Edition ofrece licencias flexibles mientras se moderniza y después de haber completado su proceso de modernización. A medida que las aplicaciones se mueven de on-prem a la nube, puede llevar sus licencias con ellas y ahorrar dinero en el proceso.

    En particular, Liberty Core tiene el potencial de ofrecer eficiencias significativas. Las aplicaciones que no necesitan capacidades básicas se implementan en una instancia de Liberty Core. Esto significa que solo paga por las capacidades que su aplicación utiliza realmente, y eso le ahorra aún más dinero:

    El viaje de modernización de Discover

    Esta serie de blogs ha intentado explicarle el viaje de modernización de Discover hasta ahora. Hemos hablado de la necesidad de modernizar, las herramientas que se utilizaron, las áreas que debían abordarse y el trabajo que demostró que todo esto no era solo una posibilidad teórica, sino un resultado deseable y alcanzable.

    Si hay algo que sacar de estos artículos, esperamos que sea esto:

    • La modernización no es una moda pasajera: es una verdadera oportunidad de negocio y una oportunidad para consolidar las capacidades existentes en una nueva arquitectura ágil.
    • Modernice cada pieza de código solo una vez.
    • Habilite la automatización, la implementación rápida, el escalado dinámico, la agilidad, la flexibilidad y pague solo por lo que usa.
    • Añada la agilidad necesaria para el desarrollo moderno, reduciendo al mismo tiempo el coste de operación.
    • ¡No modernice, modernice en masa!

