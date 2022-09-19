Esta es la segunda parte de una serie de entradas de blog sobre la modernización de aplicaciones en Discover. Asegúrese de consultar la Parte 1.
Obviamente, no es así como suele decirse este dicho. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué se tarda tanto en el aeropuerto si ya tienen todos sus datos? ¿Qué es exactamente lo que la persona del mostrador teclea sin parar cuando usted alquila un coche? ¿Por qué un agente de viajes parece tener que pulsar tab-return-tab-q 20 veces para encontrar los detalles de su vuelo? Es porque tienen un sistema que no está roto, pero es un sistema que puede beneficiarse de la modernización para ofrecer una mejor experiencia al cliente.
Discover tiene sistemas que funcionan y aportan un gran valor a la empresa, pero que pueden obtener un beneficio de la optimización para permitir que la empresa innove e impulse su negocio a un ritmo más rápido. Como todas las grandes organizaciones, ha crecido orgánicamente con el tiempo para adaptarse a muchos casos de uso diferentes, y la modernización es una oportunidad para consolidar estas capacidades en una nueva arquitectura ágil.
Discover tenía una serie de áreas específicas que querían examinar:
Las plataformas modernas de orquestación en la nube se basan en automatización, implementación rápida, escalado dinámico, agilidad, flexibilidad y pagar solo por lo que usa. En resumen, una combinación perfecta para todas las necesidades de Discover.
Para obtener acceso a todos estos beneficios, Discover necesitaba preparar las aplicaciones tWAS para la nube y llevarlas a la plataforma de orquestación en la nube. Con cientos de aplicaciones, esto no es poca cosa.
Aquí hay un resumen de los beneficios probados de una plataforma moderna de orquestación en la nube en Discover, que hace "lift and remediate" a Liberty en OpenShift en la nube:
Modernizar la primera aplicación es muy emocionante. La aplicación ha cambiado su tiempo de ejecución y se implementa de una forma nueva. Se han abordado los problemas de configuración, conectividad y seguridad. Hay una merecida ronda de palmadas en la espalda por un trabajo bien hecho. La segunda aplicación que se modernizará parece menos importante, pero no lo es; podría decirse que es aún más significativo. La modernización de una aplicación en un trimestre (o incluso dos) le sitúa en un plazo medido en décadas cuando tiene cientos de aplicaciones. Eso es demasiado lento: necesita mover decenas de aplicaciones cada mes. Necesita una modernización masiva.
Un componente absolutamente crítico de la modernización masiva es que modernice cada pieza de código solo una vez y que no corrija el mismo problema cada vez que lo ve. Solo tiene que corregirlo una vez y listo.
Todas las organizaciones empresariales reutilizan el mismo código una y otra vez en sus aplicaciones. Como ya hemos comentado en anteriores entradas del blog, IBM Transformation Advisor lo detectará automáticamente y se lo indicará. Cuando moderniza un fragmento de código usado por muchas aplicaciones, tiene que informar a todo el mundo para que lo vean y lo utilicen. Eso evita que 10 equipos de desarrollo diferentes modernicen el mismo paquete 10 veces diferentes y mantengan su propia versión, y eso ahorra tiempo y dinero.
Cada gran organización tiene una base de código igualmente grande, desarrollada en diferentes momentos por diferentes equipos para satisfacer diferentes casos de uso. Esto conduce inevitablemente a muchas versiones de código ligeramente diferentes que hacen lo mismo. Esta singularidad dificulta el cambio y el mantenimiento del código. Siempre que pueda, querrá que todo su código sea el mismo. Esto le permite modernizarse solo una vez para ahorrar tiempo y dinero.
De la misma manera que las organizaciones empresariales comparten código en sus aplicaciones, también casi comparten mucho más código. Por ejemplo, si tiene código para gestionar su seguridad, verá que cada aplicación usa una versión ligeramente diferente, lo que a veces da lugar a 1-2 docenas de versiones diferentes del mismo código.
Transformation Advisor produce informes que le permiten ver cada versión de los mismos archivos que está utilizando. Así que en lugar de modernizar cada una, mueva todas sus aplicaciones a la última versión. De este modo, ahorrará tiempo y dinero y obtendrá la versión más segura del código disponible. Todos salimos ganando.
Vea los impresionantes resultados y beneficios demostrados para la ruta de modernización de WebSphere de Discover a Liberty en OpenShift.
Cuando Transformation Advisor comenzó, estaba muy centrado en las aplicaciones. Hizo un gran trabajo ayudando a modernizar una sola aplicación. A medida que trabajábamos con los clientes, vimos que eso no era suficiente. Añadimos la capacidad de detectar código común y proporcionamos vistas sobre el esfuerzo de desarrollo para todo el estado.
Fue el trabajo con Discover lo que condujo a informes detallados y mejorados y, específicamente, a la publicación del cálculo transparente para que los clientes pudieran ver exactamente cómo modernizar solo una vez les iba a ahorrar tiempo y dinero.
IBM WebSphere Hybrid Edition ofrece licencias flexibles mientras se moderniza y después de haber completado su proceso de modernización. A medida que las aplicaciones se mueven de on-prem a la nube, puede llevar sus licencias con ellas y ahorrar dinero en el proceso.
En particular, Liberty Core tiene el potencial de ofrecer eficiencias significativas. Las aplicaciones que no necesitan capacidades básicas se implementan en una instancia de Liberty Core. Esto significa que solo paga por las capacidades que su aplicación utiliza realmente, y eso le ahorra aún más dinero:
Esta serie de blogs ha intentado explicarle el viaje de modernización de Discover hasta ahora. Hemos hablado de la necesidad de modernizar, las herramientas que se utilizaron, las áreas que debían abordarse y el trabajo que demostró que todo esto no era solo una posibilidad teórica, sino un resultado deseable y alcanzable.
Si hay algo que sacar de estos artículos, esperamos que sea esto:
