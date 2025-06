MF: Una cantidad infinita de almacenamiento barato y duradero. Eso es bueno, ¿verdad?

MK: Bueno, hay dos caras en la ecuación. Hablaré sobre todo de la parte buena. Ahora tiene almacenamiento infinito y no necesita borrar nada nunca más. Y no me refiero solo a registros oficiales como una escritura o una póliza de seguro de hace 50 años. Me refiero a que cada interacción con los clientes puede almacenarse y registrarse de forma permanente.

Toda la ilusión de almacenamiento infinito ha creado un enfoque muy diferente para manejar los datos porque ahora, de repente, son realmente duraderos. ¿Qué se puede hacer con todos esos datos? Ahora, con la IA generativa, puede extraer cualquier cosa de toda su empresa.

Todos los sectores, finanzas, sanidad, enseñanza, todo, están obteniendo ahora herramientas 100, 1000 veces más potentes que las herramientas que utilizaban en el pasado, y eso es fantástico.

Por ejemplo, en el pasado, la detección del fraude siempre fue un proceso relativamente lento y laborioso. Solo se usaba para cosas como grandes transacciones financieras. Ahora tenemos la potencia y el espacio necesarios para detectar el fraude con total fidelidad cada vez que se compra en una gasolinera, un chicle o cualquier otra cosa por el estilo.

De repente, todos los sectores ya no piensan en lo caro o lento que es ese proceso. No preguntan: ¿Debo darle más importancia? ¿Debo filtrar toda la fidelidad, el control y la gobernanza? Ahora todos podemos hacer de todo con cualquier cosa.