Gestión del ciclo de vida del producto para organizaciones basadas en datos

En un mundo en el que cada empresa es ahora una empresa de tecnología, todas las empresas deben conocer bien la gestión de sus productos digitales para seguir siendo competitivas. En otras palabras, necesitan una estrategia sólida de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) digital. La PLM aporta valor al estandarizar los procesos relacionados con los productos, desde la ideación hasta el desarrollo del producto, pasando por la salida al mercado, las mejoras y el mantenimiento. Esto garantiza una experiencia del cliente moderna. La base de una estrategia sólida de PLM son unos datos de producto sanos y ordenados, pero la gestión de datos es el aspecto que más dificultades plantea a las empresas. Para beneficiarse de nuevas tecnologías como la IA para la innovación de productos, es crucial que las empresas dispongan de activos de datos bien organizados y gestionados.

Gartner ha estimado que el 80 % de las organizaciones no logran escalar los negocios digitales debido a procesos de gobierno obsoletos. Los datos son un activo, pero para aportar valor, deben organizarse, estandarizarse y gobernarse. Las empresas deben invertir en el gobierno de datos desde el principio, ya que es difícil, lento y caro desde el punto de vista informático solucionar enormes cantidades de activos de datos dispares y desorganizados. Además de proporcionar seguridad de datos, los programas de gobierno deben centrarse en organizar los datos, identificar incumplimientos y prevenir fugas o pérdidas de datos.