Gestión del ciclo de vida del producto para organizaciones basadas en datos

En un mundo en el que cada empresa es ahora una empresa de tecnología, todas las empresas deben conocer bien la gestión de sus productos digitales para seguir siendo competitivas. En otras palabras, necesitan una estrategia sólida de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) digital. La PLM aporta valor al estandarizar los procesos relacionados con los productos, desde la ideación hasta el desarrollo del producto, pasando por la salida al mercado, las mejoras y el mantenimiento. Esto garantiza una experiencia del cliente moderna. La base de una estrategia sólida de PLM son unos datos de producto sanos y ordenados, pero la gestión de datos es el aspecto que más dificultades plantea a las empresas. Para beneficiarse de nuevas tecnologías como la IA para la innovación de productos, es crucial que las empresas dispongan de activos de datos bien organizados y gestionados.
Gartner ha estimado que el 80 % de las organizaciones no logran escalar los negocios digitales debido a procesos de gobierno obsoletos. Los datos son un activo, pero para aportar valor, deben organizarse, estandarizarse y gobernarse. Las empresas deben invertir en el gobierno de datos desde el principio, ya que es difícil, lento y caro desde el punto de vista informático solucionar enormes cantidades de activos de datos dispares y desorganizados. Además de proporcionar seguridad de datos, los programas de gobierno deben centrarse en organizar los datos, identificar incumplimientos y prevenir fugas o pérdidas de datos.
Considere este ejemplo ficticio: una empresa que vende coches de tres ruedas ha creado un modelo de datos sólido en el que es fácil acceder a cualquier dato y el formato se entiende en toda la empresa. Esta empresa tiene tanto éxito que adquirió otra empresa que también fabrica coches de tres ruedas. El modelo de datos de la nueva empresa es completamente diferente al de la empresa original. Las empresas suelen ignorar este problema y permiten que los dos modelos funcionen por separado. Con el tiempo, la empresa habrá creado una red de datos desalineados que requerirán una corrección manual.
Ahora, imagine una empresa en la que el equipo de gestión de pedidos es propietario de los datos de pedidos y el equipo de ventas, de los de ventas. Además, hay un equipo posterior que posee los datos de transacción de los productos. Cuando cada unidad de negocio o equipo de producto gestiona sus propios datos, estos pueden solaparse con los de otras unidades, lo que provoca varios problemas: duplicaciones, correcciones manuales, precios inconsistentes, almacenamiento innecesario de datos e incapacidad para utilizar los conocimientos obtenidos a partir de ellos. Cada vez es más difícil obtener información a tiempo y es inevitable que ocurran inexactitudes. Las unidades de negocio aisladas dificultan la capacidad del liderazgo para tomar decisiones basadas en datos. En una empresa bien gestionada, cada equipo conectaría sus datos entre sistemas para permitir una gestión unificada de productos y una estrategia empresarial basada en datos.
Para prosperar en el panorama actual, basado en datos, las organizaciones deben implementar de manera proactiva procesos PLM, adoptar un enfoque de gestión de datos unificado y fortalecer sus estructuras de gobierno de datos. Estas iniciativas estratégicas no solo mitigan los riesgos, sino que también sirven como catalizadores para liberar todo el potencial de las tecnologías de IA. Al priorizar estas soluciones, las organizaciones pueden equiparse para aprovechar los datos como combustible para la innovación y la ventaja competitiva. En esencia, los procesos PLM, un enfoque de datos unificado y un gobierno de datos sólido se perfilan como la piedra angular de una estrategia con visión de futuro que permite a las organizaciones navegar con confianza y éxito por la complejidad del mundo impulsado por la IA.
