La inteligencia artificial generativa (IA generativa) tiene un potencial de productividad significativo para las empresas. Sin embargo, a la hora de implementar modelos de IA, más grande no siempre significa mejor. Hay 2 problemas principales de LLM que impiden la adopción empresarial.

En primer lugar, muchos LLM son de uso general, lo que limita su valor. Los modelos de empresa "promedio" son ineficaces porque no existe una empresa "promedio". Los modelos de IA eficaces deben construirse, ajustarse e implementarse en función de las necesidades organizativas específicas.

En segundo lugar, muchos LLM propietarios son "cajas negras", es decir, modelos cerrados en los que solo la empresa propietaria puede ver los componentes, lo que resta transparencia a los datos y dificulta la adaptación a los datos empresariales, donde reside el verdadero valor de la IA. Esto hace que las empresas sean responsables del rendimiento de los modelos sin conocimiento ni control.

Estos problemas impiden la confianza y la comprensión de la seguridad del modelo. Sin elegir eficazmente las soluciones de IA generativa para cumplir con los requisitos legales y normativos del sector, las empresas no pueden utilizar plenamente el poder de la IA generativa.