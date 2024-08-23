Cómo las autoridades olímpicas de París lucharon contra los ciberataques y ganaron el oro

Las autoridades tuvieron que luchar no solo contra los ataques que llegaban a través de la red mundial de Internet, sino también contra las amenazas locales. Los Juegos Olímpicos son únicos en el sentido de que atraen a funcionarios del gobierno de Francia y de todo el mundo, y luego los sitúan muy cerca de un gran número de visitantes internacionales no investigados. Sin duda, los espías y los ladrones de datos vieron esto como una rara oportunidad para robar datos confidenciales de alto valor monetario y geopolítico. Hay una serie de técnicas que permiten este tipo de robo de datos, incluidos los ataques de intermediario (man-in-the-middle) a puntos de acceso Wi-Fi y el robo de dispositivos físicos.

Mucho antes de los Juegos, los organizadores olímpicos lucharon contra las estafas en las entradas. Los investigadores del proveedor de inteligencia de amenazas QuoIntelligence descubrieron que sitios web fraudulentos vendían entradas falsas para los Juegos Olímpicos, principalmente a rusos que no podían comprar entradas legítimas debido a las sanciones europeas impuestas por la invasión rusa de Ucrania. Los organizadores identificaron 77 sitios falsos de reventa de entradas.

Una de las amenazas más destacadas fue la difusión de la desinformación. Grupos rusos, como Storm-1679, que se cree que es un derivado de la "granja de trolls" de la Agencia de Investigación de Internet de Rusia, habían estado utilizando contenido generado por IA para crear noticias e imágenes falsas, con el objetivo de desacreditar al Comité Olímpico Internacional e infundir miedo entre los posibles asistentes. Estas campañas suelen incluir historias inventadas sobre terrorismo y otras amenazas, aprovechando la IA para aumentar su credibilidad y alcance.

Al final, a pesar de los enormes esfuerzos de los actores maliciosos, atacantes patrocinados por el estado y otros, los Juegos tuvieron éxito sin grandes interrupciones, violencia ni robo de datos.