El cambio a aplicaciones distribuidas conlleva el reto de mantener un marco de comunicación seguro, de alto rendimiento y sin fisuras entre estos microservicios distribuidos. Las consideraciones clave incluyen:

· Complejidad de las redes para los desarrolladores: los desarrolladores deben configurar y generar tickets manualmente pidiendo a las operaciones de red que configuren cómo se comunican los microservicios o utilicen configuraciones estáticas de Yet Another Markup Language (YAML). Estas configuraciones no son su especialidad y se vuelven engorrosas a medida que las aplicaciones escalan y cambian.

· Equipos de desarrollo y operaciones aislados: las empresas tradicionales siguen operando en silos, donde los equipos de aplicaciones y los equipos de infraestructura trabajan por separado. Este desajuste provoca retrasos en la implementación y las actualizaciones de la aplicación.

· Redes perimetrales heredadas que no están diseñadas para Kubernetes: los firewalls y los enrutadores se diseñaron para redes estáticas, no para clústeres dinámicos de Kubernetes. Cualquier cambio en la dirección IP de una aplicación debido a la irrupción de la nube o a la migración requiere actualizaciones manuales, lo que provoca tiempo de inactividad y riesgos de seguridad.

· Vulnerabilidades de seguridad en entornos distribuidos: la seguridad de la comunicación aplicación a aplicación suele ser una ocurrencia tardía. Si una aplicación comprometida obtiene acceso, puede propagar amenazas de seguridad por todo el sistema.

· Desafíos de migración y portabilidad de aplicaciones: mover aplicaciones a través de nubes no es el problema; lo difícil es mantener una conectividad fluida en el proceso. Las redes tradicionales requieren una reconfiguración significativa cuando las aplicaciones migran entre nubes, lo que ralentiza la innovación.