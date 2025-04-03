Las empresas ya no están limitadas a un único proveedor de servicios en la nube. En su lugar, distribuyen estratégicamente las cargas de trabajo en varios entornos de nube, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud y nube privada. Este cambio ayuda a las empresas a maximizar la rentabilidad, las capacidades técnicas y el alcance geográfico.
Además, las aplicaciones modernas ya no son monolíticas; se crean como microservicios que se ejecutan en entornos híbridos y multinube. Si bien esto aporta agilidad y escalabilidad, también introduce complejidades de red que la mayoría de las empresas tienen dificultades para gestionar de manera eficiente.
El cambio a aplicaciones distribuidas conlleva el reto de mantener un marco de comunicación seguro, de alto rendimiento y sin fisuras entre estos microservicios distribuidos. Las consideraciones clave incluyen:
· Complejidad de las redes para los desarrolladores: los desarrolladores deben configurar y generar tickets manualmente pidiendo a las operaciones de red que configuren cómo se comunican los microservicios o utilicen configuraciones estáticas de Yet Another Markup Language (YAML). Estas configuraciones no son su especialidad y se vuelven engorrosas a medida que las aplicaciones escalan y cambian.
· Equipos de desarrollo y operaciones aislados: las empresas tradicionales siguen operando en silos, donde los equipos de aplicaciones y los equipos de infraestructura trabajan por separado. Este desajuste provoca retrasos en la implementación y las actualizaciones de la aplicación.
· Redes perimetrales heredadas que no están diseñadas para Kubernetes: los firewalls y los enrutadores se diseñaron para redes estáticas, no para clústeres dinámicos de Kubernetes. Cualquier cambio en la dirección IP de una aplicación debido a la irrupción de la nube o a la migración requiere actualizaciones manuales, lo que provoca tiempo de inactividad y riesgos de seguridad.
· Vulnerabilidades de seguridad en entornos distribuidos: la seguridad de la comunicación aplicación a aplicación suele ser una ocurrencia tardía. Si una aplicación comprometida obtiene acceso, puede propagar amenazas de seguridad por todo el sistema.
· Desafíos de migración y portabilidad de aplicaciones: mover aplicaciones a través de nubes no es el problema; lo difícil es mantener una conectividad fluida en el proceso. Las redes tradicionales requieren una reconfiguración significativa cuando las aplicaciones migran entre nubes, lo que ralentiza la innovación.
A medida que las empresas se enfrentan a las complejidades de las arquitecturas híbridas y multinube, queda claro que los modelos tradicionales centrados en la red ya no son suficientes. Estos modelos heredados se diseñaron para entornos estáticos, no para la naturaleza dinámica y descentralizada de las aplicaciones modernas.
Lo que se necesita ahora es un cambio fundamental que sitúe la aplicación en el centro de la estrategia de conectividad. Esto es lo que exige un modelo de este tipo:
· Conectividad automatizada de microservicios: las aplicaciones deben poder descubrir y conectarse entre sí a través de las nubes automáticamente y de forma segura, sin requerir configuraciones manuales, ediciones YAML ni envíos de tickets. Los desarrolladores deberían poder centrarse en la innovación en lugar de en la creación de redes.
· Abstracción de la red subyacente: la conectividad debe seguir la aplicación, no al revés. La abstracción de las configuraciones de red garantiza que las aplicaciones puedan mover entre entornos de nube pública, privada o nube híbrida sin interrumpir la comunicación ni requerir un costoso cambio de cableado.
· Seguridad integrada en el nivel de aplicación: en los entornos distribuidos, la seguridad perimetral tradicional ya no es suficiente. Un modelo zero trust integrado directamente en la capa de aplicación ayuda a garantizar que solo los servicios autorizados puedan comunicarse, independientemente de la capa subyacente de la red o de su ubicación.
· Portabilidad entre entornos y coherencia de políticas: a medida que las aplicaciones escalan, migran o se refactorizan, sus políticas de conectividad deben permanecer intactas. Esto reduce el tiempo de inactividad, elimina las reconfiguraciones propensas a errores y acelera la adopción de la nube y los esfuerzos de modernización.
Este cambio no se trata solo de tecnología; se trata de desbloquear la agilidad y la resiliencia. Las empresas que adoptan un modelo de conectividad centrado en la aplicación pueden implementar y adaptarse más rápidamente y de forma más segura, sin verse frenadas por cuellos de botella en la infraestructura.
Necesita una solución diseñada con una mentalidad centrada en la aplicación. IBM Hybrid Cloud Mesh le ayuda a eliminar la fricción entre los equipos de desarrollo e infraestructura al abstraer la complejidad de la red y automatizar la conectividad de servicio a servicio. Permite una comunicación segura y basada en políticas entre microservicios, ya sea que se implementen on-prem, en nubes públicas como AWS, Azure o Google Cloud Platform (GCP) o en clústeres de Kubernetes.
Con capacidades integradas de zero-trust, IBM Hybrid Cloud Mesh garantiza que solo los servicios autorizados puedan comunicarse, mientras que la aplicación dinámica de políticas se adapta en tiempo real a medida que las aplicaciones se mueven, escalan o cambian. Esta solución puede ayudarle a lograr implementaciones más rápidas, reducir los costes operativos y garantizar una seguridad coherente en todos los entornos.
Ofrezca conectividad de aplicaciones en entornos híbridos en cuestión de minutos
Acceda a conocimientos esenciales sobre la migración a la nube con el último informe de IBM. Descubra los 10 datos más importantes que todo líder tecnológico debe conocer.
Conozca las principales diferencias entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona distintos niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Descubra el proceso de migración de aplicaciones entre plataformas o entornos al tiempo que garantiza una interrupción mínima y un rendimiento optimizado. Conozca las estrategias, los casos de uso y las fases de la migración de aplicaciones heredadas y modernas.
Aprenda a realizar la transición de sus aplicaciones a la nube con rapidez al emplear una estrategia "lift and shift", conservando la infraestructura existente y obteniendo al mismo tiempo los beneficios de la nube. Explore las ventajas, las cargas de trabajo de VMware y los casos de uso que hacen de este enfoque la opción preferida para muchas empresas.
Migre las cargas de trabajo de VMware vSphere a IBM Cloud con RackWare Management Module (RMM), una herramienta de migración de autoservicio que ofrece migración automatizada.
Planifique y acelere de manera eficiente sus proyectos de migración a la nube con IBM Turbonomic. Obtenga conocimientos que se pueden ejecutar sobre las cargas de trabajo de las aplicaciones, optimice el rendimiento y ahorre costes a la vez que garantiza transiciones a la nube de manera fluida.
Instana simplifica su proceso de migración a la nube al ofrecerle una monitorización exhaustiva y conocimientos que se pueden ejecutar.
Migre a IBM Cloud con soluciones y herramientas personalizables para acelerar su viaje.
IBM Cloud Migration Services ayuda a gestionar la migración a la nube para su empresa, lo que permite la transformación digital.
Acelere su viaje de migración a la nube con los servicios de consultoría de expertos de IBM. Descubra cómo nuestras soluciones pueden ayudarle a realizar la transición a la nube de manera eficiente, o solicite una demo para ver los beneficios de IBM Turbonomic en acción.