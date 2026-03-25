La implementación de la IA requiere alinearse con buenas prácticas establecidas de gestión de contratos. Sin una planificación y una supervisión cuidadosas, las organizaciones pueden enfrentarse a riesgos que limitan la eficacia de la IA o crean nuevos problemas.



Gestión del cambio y adopción por parte de los usuarios: los equipos legales y de compras pueden dudar en adoptar las herramientas de IA, especialmente si interrumpen los flujos de trabajo establecidos. La formación y los recursos, como las sesiones internas de mejora de habilidades o los webinar, son esenciales para ayudar a garantizar que la IA se adopte con éxito.

Problemas de calidad de los datos y disponibilidad: los sistemas de IA dependen de datos precisos y bien estructurados para funcionar eficazmente. Si los datos de los contratos son incompletos, incoherentes o se almacenan en sistemas fragmentados, los resultados de la IA podrían ser poco fiables. Para abordar este problema, las organizaciones deberían invertir en la limpieza y estandarización de los datos, así como en una gestión centralizada de los mismos, antes de ampliar sus iniciativas de inteligencia artificial.

Preocupaciones de seguridad de datos y la confidencialidad: los contratos suelen contener información comercial y legal sensible. El uso de sistemas de IA, en particular los que se basan en modelos externos o servicios en la nube, suscita preocupaciones sobre la protección de datos y el control de acceso. Las organizaciones deben implementar políticas sólidas de gobierno de datos, cifrado y controles de acceso, y evaluar cuidadosamente a los proveedores para que cumplan con los estándares de seguridad.

Integración con los sistemas existentes: la incorporación de la IA a los sistemas existentes de gestión de compras y contratos puede resultar compleja. Una mala integración puede provocar interrupciones en el flujo de trabajo o duplicación de esfuerzos. Una implantación por fases y el uso de API o plataformas de integración pueden ayudar a garantizar una adopción más fluida.

Falta de estandarización en los contratos: las variaciones en el lenguaje y los formatos de los contratos pueden dificultar que los modelos de IA interpreten y analicen con precisión los documentos, especialmente en organizaciones sin plantillas estandarizadas. Establezca plantillas de contratos y bibliotecas de cláusulas estandarizadas para mejorar la coherencia y el rendimiento de la IA.

Dependencia excesiva de la automatización: confiar demasiado en la IA puede reducir la supervisión humana. La gestión de contratos sigue requiriendo el juicio profesional, especialmente para las negociaciones y la evaluación de riesgos. Mantenga la supervisión humana con puntos de control de revisión claros para ayudar a garantizar que las decisiones críticas se evalúen adecuadamente.