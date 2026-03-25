Optimizar la gestión de contratos en las compras con inteligencia artificial (IA) se está convirtiendo en una prioridad importante para las organizaciones que buscan fortalecer las relaciones con los proveedores, reducir los riesgos y mejorar la eficacia operativa.
El término “compras” se refiere al proceso mediante el cual las empresas adquieren los bienes y servicios que necesitan de fuentes externas para funcionar de manera eficiente, lo que incluye la búsqueda y la gestión de proveedores a lo largo de toda la cadena de suministro. A medida que los procesos de compras se vuelven más complejos y requieren un uso intensivo de datos, la IA se utiliza cada vez más para mejorar la forma en que se crean y gestionan los contratos.
Los contratos de compras definen los términos que rigen las relaciones comprador-proveedor y apoyan las asociaciones a largo plazo, incluyendo precios, obligaciones de entrega, expectativas de rendimiento y resolución de disputas. Dado que estos acuerdos influyen directamente en los costes y los servicios, la gestión eficaz de los contratos desempeña un papel fundamental para ayudar a garantizar que las actividades de compras aporten el valor que se pretendía.
La gestión de contratos abarca todo el ciclo de vida de los contratos de compras. Incluye actividades como la negociación de condiciones, la ejecución de acuerdos, la monitorización del rendimiento y la administración continua de contratos, incluidas renovaciones y modificaciones. Estos pasos forman el proceso más amplio de la gestión de contratos y generan grandes volúmenes de datos de contratos, que pueden ser difíciles de gestionar sin las herramientas adecuadas. La IA se utiliza cada vez más para ayudar a estructurar y analizar esta información, lo que facilita a los equipos de compras mantener el control y la visibilidad.
A pesar de su importancia, la gestión de contratos puede resultar difícil de escalar. Muchas organizaciones siguen confiando en la gestión manual de los documentos, en las aprobaciones por correo electrónico y en las hojas de cálculo para hacer un seguimiento de los acuerdos. Estos procesos fragmentados y que consumen mucho tiempo dificultan la optimización de la gestión de contratos, lo que puede provocar retrasos, un lenguaje inconsistente y hitos perdidos. Estas impugnaciones aumentan el riesgo de disputas con los proveedores y de pérdida de valor a causa de los acuerdos negociados.
La IA puede ayudar a los equipos de compras a abordar estos problemas, a menudo como parte de las plataformas de gestión del ciclo de vida de los contratos (CLM), el software de gestión de contratos y otras herramientas avanzadas de gestión de contratos. Las tecnologías de IA pueden analizar documentos contractuales, extraer cláusulas clave y organizar grandes repositorios de contratos en un repositorio centralizado de datos estructurados y consultables. Estas capacidades permiten a los profesionales de compras localizar rápidamente información crítica, monitorizar eficazmente el rendimiento de los contratos e identificar posibles riesgos u oportunidades que, de otro modo, podrían pasarse por alto.
El experto en compras Daniel Barnes explicó el valor del uso de la IA en la gestión de contratos en un episodio reciente de La IA en acción de IBM: “Obtener datos realmente buenos puede ser un desafío... (He utilizado) la IA para extraer la mayor cantidad de datos de la documentación, principalmente contratos, porque en mi opinión los (buenos) contratos contienen realmente toda la información que se necesita. Datos sobre el proveedor, la relación, los comerciales, los SLA, los KPI. Casi todo lo que necesita lo puede encontrar en un contrato”1.
Al mejorar la visibilidad y reducir la carga de trabajo manual, la IA permite a los equipos centrarse más en la toma de decisiones estratégicas y en el rendimiento de los proveedores. No sustituye al criterio humano, sino que refuerza la capacidad de los profesionales de compras para supervisar los acuerdos con los proveedores con mayores perspectivas y control.
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Los contratos son fundamentales para que las organizaciones controlen los costes y respalden las iniciativas de gestión de riesgos, al tiempo que contribuyen a garantizar el rendimiento de los proveedores. Estos acuerdos definen lo que se espera de los proveedores y lo que la organización debe ofrecer a cambio, convirtiéndolos en un componente crítico de una estrategia de compras. Cuando la gestión de contratos es ineficiente o carece de visibilidad, se hace difícil garantizar que estas expectativas se cumplen de forma coherente.
Los enfoques tradicionales de la gestión de contratos suelen tener dificultades para mantenerse al día con la escala y la complejidad de las compras modernas. Las organizaciones pueden gestionar cientos o miles de contratos con diferentes proveedores, regiones y categorías. Cuando la información se almacena en sistemas desconectados o se maneja manualmente, resulta más difícil controlar el rendimiento y responder a los cambios. Como resultado, los equipos de compras pueden dedicar más tiempo a buscar información y resolver problemas que a gestionar de forma proactiva las relaciones con los proveedores.
La IA hace que los datos de los contratos sean más accesibles, estructurados y utilizables. En lugar de tratar los contratos como documentos estáticos, la IA ayuda a transformarlos en una fuente de perspectivas que se pueden ejecutar. Esta transformación permite a los equipos de compras comprender mejor lo que ocurre en su portfolio y mejorar la gestión de la relación con los proveedores respondiendo rápidamente a las obligaciones y oportunidades.
A medida que las compras se vuelven más estratégicas, es cada vez más importante gestionar los contratos con claridad y coherencia. La IA permite un enfoque más informado y proactivo de la supervisión de los contratos. Refuerza la estrategia general de gestión de contratos al ayudar a las organizaciones a pasar de procesos reactivos y manuales a una forma más controlada y basada en datos de gestionar los acuerdos con los proveedores.
La gestión de contratos en el ámbito de las compras suele abarcar varias etapas clave, como la redacción, la negociación del contrato, la ejecución, la monitorización continua y la renovación o modificación. Cada etapa implica múltiples flujos de trabajo que requieren coordinación y una cuidadosa revisión. La IA optimiza estas etapas mejorando la forma en que se llevan a cabo determinados procesos, haciéndolos más eficientes, coherentes y fáciles de gestionar a gran escala.
La IA permite a los equipos de compras gestionar los acuerdos de forma más eficaz a escala, lo que impulsa el ahorro de costes y respalda operaciones más rentables. Otros beneficios incluyen:
La implementación de la IA requiere alinearse con buenas prácticas establecidas de gestión de contratos. Sin una planificación y una supervisión cuidadosas, las organizaciones pueden enfrentarse a riesgos que limitan la eficacia de la IA o crean nuevos problemas.
Gestión del cambio y adopción por parte de los usuarios: los equipos legales y de compras pueden dudar en adoptar las herramientas de IA, especialmente si interrumpen los flujos de trabajo establecidos. La formación y los recursos, como las sesiones internas de mejora de habilidades o los webinar, son esenciales para ayudar a garantizar que la IA se adopte con éxito.
Problemas de calidad de los datos y disponibilidad: los sistemas de IA dependen de datos precisos y bien estructurados para funcionar eficazmente. Si los datos de los contratos son incompletos, incoherentes o se almacenan en sistemas fragmentados, los resultados de la IA podrían ser poco fiables. Para abordar este problema, las organizaciones deberían invertir en la limpieza y estandarización de los datos, así como en una gestión centralizada de los mismos, antes de ampliar sus iniciativas de inteligencia artificial.
Preocupaciones de seguridad de datos y la confidencialidad: los contratos suelen contener información comercial y legal sensible. El uso de sistemas de IA, en particular los que se basan en modelos externos o servicios en la nube, suscita preocupaciones sobre la protección de datos y el control de acceso. Las organizaciones deben implementar políticas sólidas de gobierno de datos, cifrado y controles de acceso, y evaluar cuidadosamente a los proveedores para que cumplan con los estándares de seguridad.
Integración con los sistemas existentes: la incorporación de la IA a los sistemas existentes de gestión de compras y contratos puede resultar compleja. Una mala integración puede provocar interrupciones en el flujo de trabajo o duplicación de esfuerzos. Una implantación por fases y el uso de API o plataformas de integración pueden ayudar a garantizar una adopción más fluida.
Falta de estandarización en los contratos: las variaciones en el lenguaje y los formatos de los contratos pueden dificultar que los modelos de IA interpreten y analicen con precisión los documentos, especialmente en organizaciones sin plantillas estandarizadas. Establezca plantillas de contratos y bibliotecas de cláusulas estandarizadas para mejorar la coherencia y el rendimiento de la IA.
Dependencia excesiva de la automatización: confiar demasiado en la IA puede reducir la supervisión humana. La gestión de contratos sigue requiriendo el juicio profesional, especialmente para las negociaciones y la evaluación de riesgos. Mantenga la supervisión humana con puntos de control de revisión claros para ayudar a garantizar que las decisiones críticas se evalúen adecuadamente.
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1. Procurement moves at AI speed/From spreadsheets to smart agents in procurement. La IA en acción de IBM. Temporada 2. Episodio 15. 21 de octubre de 2025.
2. Top Strategic Technology Trends for 2025: Agentic AI. Gartner. Octubre de 2024.
3. Amplify your buying power, The CEO’s Guide to Generative AI/Procurement. IBM Institute for Business Value (IBV). Junio de 2024.