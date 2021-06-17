Esta etapa guía la priorización de los casos de uso y el desarrollo de un plan de acción de IA. El equipo —compuesto por un stakeholder empresarial, científico de datos, propietario de datos, líder de operaciones y otros roles— se centra primero en el caso de uso empresarial, definiendo el valor empresarial y especificando los KPI empresariales. A continuación, aborda la tarea técnica y traduce el objetivo empresarial en tareas de IA específicas que resolver. Por último, el equipo desarrolla un plan de acción estructurado para encontrar una solución a las tareas técnicas identificadas en apoyo del objetivo empresarial.

La aplicación de los principios de Enterprise Design Thinking es una buena práctica para esta etapa. El Design Thinking ayuda a identificar y definir diversos aspectos empresariales y técnicos de sesgo/equidad, robustez, explicabilidad, etc., en el contexto del caso de uso. Esta etapa ayuda a responder preguntas como:

¿Cuáles son las expectativas empresariales de equidad o transparencia?

¿Qué normativa debemos cumplir?

¿Cómo podemos acceder a atributos de datos sensibles?

¿Cuál es la granularidad y la frecuencia con la que deben proporcionarse las explicaciones?

También es importante tener en cuenta cualquier política de datos organizativos e IA que el equipo deba seguir al desarrollar estos casos de uso, para evitar cualquier desafío de última hora al intentar validar para uso en producción.