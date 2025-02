Innovación abierta: el pilar que asegura el desarrollo responsable de la IA generativa

El consenso entre los ponentes fue unánime: el desarrollo responsable de la IA generativa no puede lograrse dentro de un ecosistema cerrado. Emilio Arbona lo resumió de forma clara: «Cerrar los sistemas no detendrá los riesgos ni los malos usos de la IA, al contrario. Lo que necesitamos es mayor transparencia, mayor colaboración y una comunidad global trabajando en conjunto para identificar y mitigar posibles fallos». Como se destacó, un ecosistema abierto permite una mayor visibilidad y auditoría de los riesgos, asegurando que la tecnología beneficie a todos y no profundice las brechas digitales.