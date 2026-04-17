Las herramientas de IA son cada vez más autónomas y proactivas. ¿Qué significa esto para los pipelines de observabilidad?
Menos de 1 de cada 10 aplicaciones empresariales son totalmente observables, según un informe de 2026 e la consultora Neurones IT. Esta estadística pone de manifiesto un problema que viene gestándose desde hace tiempo: los procesos tradicionales de observabilidad no se diseñaron para la complejidad de los flujos de trabajo actuales con IA.
Imaginemos un asistente de viajes con IA en el que los tiempos de respuesta se disparan de repente. Las herramientas tradicionales de observabilidad podrían señalar un aumento de la latencia a nivel de servicio, lo que obligaría a los equipos a examinar manualmente los registros, los rastros y los paneles de control para determinar si el problema proviene del propio modelo, de una API descendente o de un agente que realiza llamadas ineficaces a la herramienta. Este enfoque reactivo puede dejar a los equipos con dudas, especialmente en entornos de TI modernos fragmentados y dinámicos.
“Cada vez son más los clientes que no quieren un panel de control. No quieren que algo les diga: ‘Mire, así es como se está comportando su sistema’”, dijo Vikram Murali, vicepresidente de desarrollo de productos de IBM Automation, en el podcast La IA en acción de IBM. En su lugar, quieren saber: “¿Qué medidas puedo tomar para que el sistema funcione mejor?”
Más allá de las recomendaciones estáticas, los equipos de ITOps necesitan soluciones que puedan predecirse y autoajustarse, anticipando los errores y el tiempo de inactividad con antelación y respondiendo a ellos de forma autónoma. Como la IA agéntica puede evaluar de forma continua el comportamiento, el rendimiento y el contexto del sistema, los equipos pueden ir más allá de las señales superficiales para entender las causas raíz, investigar los síntomas e identificar las dependencias con una supervisión humana limitada. En conjunto, estas capacidades pueden reducir los costes de ITOps hasta un 35 % debido a la reducción del esfuerzo humano, el tiempo de inactividad y los gastos operativos, según el estudio de Neurones.
Sin embargo, la integración de la IA también introduce nuevos retos operativos, y existe una brecha cada vez mayor entre las capacidades con IA y la capacidad de los equipos para monitorizar y moldear comportamientos agentes.
En respuesta, los equipos de ITOps están rediseñando sus procesos de observabilidad desde cero, implementando agentes para optimizar el uso de recursos, automatizar tareas y detectar errores de forma proactiva, todo ello mientras se enfrentan a los distintos retos de gobierno, interpretabilidad y datos de la IA. Las herramientas de monitorización con IA pueden acelerar los procesos agénticos, mientras que los agentes, a su vez, pueden mejorar la observabilidad, contribuyendo juntos a un entorno de TI más ágil, eficiente y seguro.
Los equipos de seguridad reciben una media de 4500 alertas al día y, sin embargo, solo son capaces de responder a aproximadamente un tercio de ellas, lo que deja a las organizaciones vulnerables a ataques y desajustes, según un informe de la plataforma de ciberseguridad Vectra.
Pero el exceso de alertas puede ser síntoma de un problema mayor. Los microservicios, las arquitecturas híbridas y los sistemas distribuidos pueden abrumar los mecanismos de monitorización tradicionales, y muchas organizaciones luchan por separar la señal del ruido. Los agentes agravan este desafío al introducir conjuntos de datos completamente nuevos (como árboles de decisión de extremo a extremo, registros de interacción de herramientas y métricas de uso de memoria) que los equipos deben recopilar y analizar.
Para complicar aún más los esfuerzos de observabilidad, los datos procedentes de fuentes de IA suelen ser más difíciles de descifrar: los modelos de IA pueden generar datos incoherentes o inexactos (alucinaciones) u ocultar los resultados tras árboles de decisión opacos (el problema de la caja negra). Los modelos también pueden revelar involuntariamente información confidencial (filtración de datos), lo que puede ser motivo de preocupación para las empresas de sectores altamente regulados, como la sanidad y las finanzas. Como resultado, un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV) de 2025 reveló que el 45 % de los ejecutivos citan la falta de visibilidad como un obstáculo importante para la integración agéntica.
Estas brechas de visibilidad pueden provocar riesgos de cumplimiento y hacer que los equipos no puedan mantener un registro detallado y auditable del comportamiento de los agentes. Casi el 70 % de los ejecutivos esperan que su empresa se enfrente a una multa regulatoria relacionada con la integración de la IA generativa, según el IBV, lo que sugiere que los marcos de gobierno interno no han seguido el ritmo de los flujos de trabajo multiagente.
Los LLM y otras herramientas de IA también pueden ejercer presión sobre los presupuestos. El uso de tokens por parte de los equipos puede variar mucho de un mes a otro, lo que dificulta que las herramientas de observabilidad anticipen la demanda. Y como los proveedores de IA actualizan, reentrenan y redistribuyen los modelos de forma rutinaria, los equipos de TI deben reconfigurar repetidamente los conductos de observabilidad y los entornos de construcción para adaptarse a las nuevas versiones.
Aunque los LLM añaden complejidad a los procesos de observabilidad, también pueden formar parte de la solución. Al equipar las plataformas de observabilidad con capacidades agentes, las organizaciones no solo pueden responder a los retos de la adopción de la IA empresarial, sino que también pueden avanzar en sus capacidades de monitorización más allá de lo posible con las herramientas tradicionales de observabilidad. Las herramientas de observabilidad pueden apoyar y mejorar el rendimiento, la resiliencia y la seguridad de las TI mediante:
El futuro de la observabilidad podría definirse tanto por un cambio estratégico como tecnológico. A medida que las responsabilidades de observabilidad pasan de la mera recopilación de datos al apoyo a la decisión y, finalmente, a la acción preventiva, las organizaciones responden mediante:
Dado que la IA depende de información extraída de diferentes entornos y fuentes de datos, las organizaciones pueden aspirar a eliminar los silos de datos para mejorar la visibilidad y permitir que equipos tradicionalmente aislados (incluidos desarrolladores, personal de ITOps y DevOps e ingenieros de IA) operen desde una única fuente fiable. Esta estrategia ayuda a garantizar que los modelos tengan acceso a datos de entrenamiento de alta calidad y puedan evaluar cada interdependencia antes de diagnosticar un error o recomendar medidas de corrección.
Las plataformas modernas de observabilidad pueden agilizar las operaciones de observabilidad orquestando una jerarquía de agentes, cada uno con un conjunto distinto de responsabilidades. En un modelo emergente, un motor de decisión identifica un problema, crea instrucciones sobre cómo solucionarlo y asigna un agente o un grupo de agentes para que respondan de forma autónoma. Un agente supervisor podría entonces revisar estas acciones y ofrecer comentarios antes de enviar las tareas completadas a una persona para su revisión o corrección final.
A medida que la IA se vuelve más sofisticada, las organizaciones deben equilibrar la autonomía de los agentes con la seguridad y la protección. Muchos equipos de ITOps están diseñando nuevas protecciones y estructuras de permisos que permiten a los agentes responder de manera eficiente a los incidentes y, al mismo tiempo, mantener la supervisión y el cumplimiento de los flujos de trabajo con intervención humana (HITL). Los equipos también pueden hacer pruebas de estrés a los agentes en los entornos de ensayo antes de las implementaciones a gran escala.
Las cargas de trabajo agénticas y las aplicaciones de IA suelen requerir nuevas inversiones en herramientas de observabilidad nativas de IA, mejora de habilidades y gestión del cambio, y almacenamiento escalable de datos, entre otros costes. A largo plazo, sin embargo, la integración de IA puede suponer ahorros significativos de costes, ya que los procesos de observabilidad optimizados reducen la carga operativa, contribuyen a una corrección más rápida y ayudan a garantizar un tiempo de actividad consistente.
La observabilidad de la IA puede ofrecer una experiencia de usuario de mayor calidad, donde los clientes pueden confiar en que los servicios funcionarán como se espera, con latencia mínima, comportamientos predecibles y una resolución rápida y transparente de errores.
Los equipos de TI y los desarrolladores, a su vez, pueden dedicar más tiempo a la innovación de productos y a la optimización de alto nivel. En lugar de estar menos implicados en el proceso de observabilidad, los humanos obtienen una comprensión más profunda de los comportamientos del sistema y están capacitados para tomar decisiones más inteligentes para mejorar la seguridad, el tiempo de actividad y el rendimiento.
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