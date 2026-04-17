Más allá de las recomendaciones estáticas, los equipos de ITOps necesitan soluciones que puedan predecirse y autoajustarse, anticipando los errores y el tiempo de inactividad con antelación y respondiendo a ellos de forma autónoma. Como la IA agéntica puede evaluar de forma continua el comportamiento, el rendimiento y el contexto del sistema, los equipos pueden ir más allá de las señales superficiales para entender las causas raíz, investigar los síntomas e identificar las dependencias con una supervisión humana limitada. En conjunto, estas capacidades pueden reducir los costes de ITOps hasta un 35 % debido a la reducción del esfuerzo humano, el tiempo de inactividad y los gastos operativos, según el estudio de Neurones.

Sin embargo, la integración de la IA también introduce nuevos retos operativos, y existe una brecha cada vez mayor entre las capacidades con IA y la capacidad de los equipos para monitorizar y moldear comportamientos agentes.

En respuesta, los equipos de ITOps están rediseñando sus procesos de observabilidad desde cero, implementando agentes para optimizar el uso de recursos, automatizar tareas y detectar errores de forma proactiva, todo ello mientras se enfrentan a los distintos retos de gobierno, interpretabilidad y datos de la IA. Las herramientas de monitorización con IA pueden acelerar los procesos agénticos, mientras que los agentes, a su vez, pueden mejorar la observabilidad, contribuyendo juntos a un entorno de TI más ágil, eficiente y seguro.