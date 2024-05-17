Los deepfakes de audio son uno de los mayores factores de riesgo para las empresas modernas, especialmente para las instituciones financieras. Los call centers de los bancos se ven cada vez más inundados con llamadas con clonaciones de voz deepfake que intentan acceder a las cuentas de los clientes, y el fraude impulsado por la inteligencia artificial se ha convertido en la principal preocupación en materia de seguridad para la mayoría de los bancos, ya que los estafadores presentan documentos alterados por la inteligencia artificial para abrir cuentas falsas. Los trabajadores financieros son manipulados para mover decenas de millones con reuniones deepfake que clonan la voz y la imagen del CEO. Tras el ataque de phishing Retool, solo uno de los clientes de criptomonedas de la empresa perdió 15 millones de dólares en activos.

Pero el daño causado por el cibercrimen va mucho más allá de los clones de voz y puede afectar a cualquier sector. Las compañías de seguros se enfrentan a importantes pérdidas a medida que los defraudadores envían pruebas falsas para reclamar siniestros ilegítimos. La competencia puede crear testimonios de clientes falsos o vídeos e imágenes falsos de un producto supuestamente defectuoso para dañar una marca. Aunque el coste medio de crear un deepfake es de 1,33 USD, el coste global esperado del fraude deepfake en 2024 es de un billón de dólares. Los deepfakes son una amenaza para los mercados y la economía en general: el deepfake de una explosión en el Pentágono causó pánico en el mercado bursátil antes de que las autoridades pudieran refutarlo. Un ataque más sofisticado podría provocar fácilmente pérdidas masivas del valor de las empresas y daños a las economías mundiales.

Para las empresas de medios de comunicación, el daño a la reputación causado por los deepfakes puede conducir rápidamente a la pérdida de espectadores e ingresos publicitarios. En un momento en que el público ya se muestra escéptico ante todo el contenido que encuentra, los deepfakes aumentan las apuestas para informar y comprobar los datos de forma precisa. Si se descubre que un medio audiovisual que sirve de base o prueba para un reportaje es un deepfake, no verificado y sin etiquetar, el daño a la sala de redacción y a la relación de la empresa con su audiencia podría ser irreparable.

Las plataformas de medios sociales son igual de vulnerables, sobre todo porque se han convertido en la principal fuente de noticias para la mayoría de los estadounidenses. Los actores maliciosos gastan apenas siete céntimos para llegar a 100 000 usuarios de redes sociales con un deepfake armado. Permitir la difusión sin control de noticias manipuladas por IA puede provocar pérdidas graves en audiencias y anunciantes, así como malestar entre accionistas, sin mencionar los efectos corrosivos en la sociedad en general.

Las campañas de desinformación de Deepfake pueden afectar a la integridad de las elecciones y provocar disturbios cívicos y caos en las instituciones de gobierno. Estos disturbios pueden sacudir los mercados, debilitar la economía y erosionar la confianza entre los votantes y el sistema electoral. Más de 40 000 votantes se vieron afectados por la robollamada deepfake de Biden en New Hampshire. Pero estas campañas no se limitan a las elecciones. Los actores patrocinados por el Estado pueden crear vídeos sintéticos de líderes haciendo afirmaciones falsas para dañar relaciones diplomáticas y comerciales, incitar conflictos y manipular acciones. El Informe de riesgos globales 2024 del Foro Económico Mundial clasifica la desinformación impulsada por la IA como la principal amenaza a la que se enfrenta el mundo en los próximos dos años.