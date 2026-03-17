Ya no se puede decir que la IA generativa esté en fase experimental. Está integrada en las hojas de ruta, las estrategias y los modelos operativos de las empresas de diversos sectores. Los líderes empresariales son conscientes de que los modelos generativos y los flujos de trabajo que estos facilitan son inevitables, pero ahora la atención se ha desplazado de las capacidades a la necesidad de demostrar el ROI, mantener bajos los costes de infraestructura y crear marcos de gobierno sólidos y escalables.
Las organizaciones que ganen producirán soluciones que quizá no sean las más llamativas, pero sí las más responsables y sostenibles.
A principios de este año, el arquitecto jefe de IBM, Gabe Goodhart, anunció la mercantilización de los modelos.
“Puede elegir el modelo que se adapte perfectamente a su caso de uso y empezar a trabajar. El modelo en sí no va a ser el principal diferenciador”, dijo, haciendo hincapié en un nuevo enfoque en la orquestación. Ya tiene todos los modelos que necesita, modelos pequeños especializados y modelos de gran tamaño polivalentes; ahora bien, ¿cómo consigue que funcionen juntos de forma eficiente e inteligente?
Estos son nueve de los retos más críticos de la IA generativa a los que se enfrentan las organizaciones en la actualidad.
La observabilidad de IA permite a las organizaciones monitorizar el comportamiento de los modelos de inteligencia artificial generativa. No es una tarea sencilla, ya que las salidas de los modelos de IA generativa son probabilísticas. A diferencia de la programación tradicional, los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) que definen la IA generativa no siguen reglas establecidas, sino que llegan a decisiones a través de la experiencia del entrenamiento con cantidades masivas de datos y, a continuación, utilizan ese entrenamiento para hacer predicciones sobre nuevos datos. Su inteligencia surge de la optimización, la detección de patrones y las distribuciones de probabilidad a través de redes neuronales complejas.
Sin embargo, las herramientas de observabilidad pueden ayudar a comprender cómo los modelos y los agentes llegan a sus salidas. Las técnicas de observabilidad de IA implican el seguimiento del uso de token, los cambios en los patrones de respuesta, las variaciones en la calidad de las salidas y la generación de registros de interacción que describen la toma de decisiones de los agentes.
Las tendencias de observabilidad incluyen plataformas de observabilidad más inteligentes, que utilizan la observabilidad como parte de una estrategia general de gestión de costes y la adopción de estándares abiertos de observabilidad.
A algunas organizaciones les sigue costando pasar de los proyectos piloto a la producción a escala, y esto puede resultar especialmente difícil cuando los beneficios de las iniciativas de implementación de la IA son difíciles de cuantificar. En cuanto a este último punto, hay buenas prácticas para abordar la medición de la productividad de la IA generativa en una empresa.
Sin embargo, también puede resultar beneficioso ir más allá del retorno de la inversión. El CEO de Nvideo, Jensen Huang, expuso este argumento en enero.
“Cuando sus hijos le digan que quieren probar algo, debe decirles que sí”. En casa nunca nos hacemos preguntas como “¿Cuál es el retorno de la inversión aquí?”
Este enfoque exploratorio requerirá una fuerte participación de los stakeholders en toda la organización, pero puede que sea necesario a largo plazo para ofrecer un valor empresarial duradero.
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Los modelos de gran tamaño requieren costosos clústeres de GPU e infraestructura especializada. Tienen un gran consumo energético, hasta el punto de que los hiperescaladores están influyendo en las políticas energéticas nacionales y en la planificación a largo plazo. Los costes de entrenamiento están disminuyendo, pero la inferencia a escala sigue siendo cara.
Las organizaciones pueden contener los costes utilizando varios modelos para diferentes tareas. Los modelos fronterizos no siempre son necesarios para tareas que no requieran un razonamiento complejo. A menudo, un modelo pequeño y de parámetros abiertos es suficiente para tareas como la clasificación y la extracción de información. Otro enfoque podría consistir en utilizar RAG en lugar de afinar un modelo, lo cual es comparativamente costoso.
Los diseñadores de sistemas de IA pueden fomentar instrucciones más cortas, entradas estructuradas, el almacenamiento en caché de consultas repetidas y una fragmentación más inteligente.
Probablemente, la forma más sencilla de contener los costes en las tecnologías de IA sea simplemente seleccionar los casos de uso más adecuados y reproducibles para automatizar flujos de trabajo y tareas de alta frecuencia que ofrezcan oportunidades claras de ahorro de tiempo, sin intentar “aplicar la IA a todo”. Las estrategias de IA no tienen por qué aspirar a “la automatización total”, ya que estos sistemas pueden ser más caros y arriesgados que las soluciones de IA que incluyen la intervención humana.
El rendimiento de la IA generativa depende en gran medida de unos datos limpios y estructurados. La limpieza de datos elimina las incoherencias, los duplicados y los errores presentes en los datos de entrenamiento. Si bien los modelos pueden procesar datos no estructurados (como texto e imágenes sin procesar), los datos estructurados son útiles para minimizar las alucinaciones. En general, los datos patentados de alta calidad se convertirán en un elemento mucho más diferenciador a medida que los modelos se acerquen a la mercantilización.
La infracción de derechos de autor, la protección de datos y otros problemas de obtención de datos exigen un enfoque reflexivo de la calidad de los datos que variará según la organización y el caso de uso.
El gobierno de la IA se refiere a los procesos, normas y barreras que ayudan a garantizar que los sistemas y herramientas de IA sean seguros y éticos. El gobierno está destinado a identificar y reducir posibles daños, como los sesgos algorítmicos y las consecuencias no deseadas de las decisiones automatizadas. El gobierno forma parte de un enfoque global de IA responsable, que fomenta principios más amplios como la confianza, la equidad, la solidez, la transparencia y la privacidad.
Debido a lo complejos y fragmentados que pueden ser los entornos de datos empresariales, el gobierno sigue siendo un reto, pero un reto crítico que hay que superar.
A medida que las regiones de todo el mundo desarrollan sus propios marcos reguladores para la IA (como la Ley de IA de la UE), las organizaciones deben estar al tanto de la evolución de las obligaciones de cumplimiento.
Cuando las salidas de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) parecen inexactas o no tienen sentido, puede tratarse de una alucinación. Los modelos más nuevos y los que pueden recuperar datos con generación aumentada por recuperación (RAG) son mucho menos propensos a las alucinaciones que los modelos anteriores, pero el riesgo persiste, y dada la forma en que funcionan actualmente los algoritmos de machine learning y el procesamiento del lenguaje natural (PLN), no hay motivos para creer que las alucinaciones vayan a desaparecer por completo en un futuro próximo.
Los sistemas generativos predicen la siguiente palabra más probable dado el contexto. No verifican los hechos de forma inherente y rellenan los vacíos con conjeturas plausibles. Los modelos no se optimizan en función de la verdad tal y como la conocemos, sino en función de la plausibilidad lingüística. Para complicar aún más las cosas, las alucinaciones suelen producirse con lo que a los usuarios humanos les parece una confianza total.
Por eso, las empresas deben pensar no solo en cómo minimizarán las alucinaciones, sino también explorar las consideraciones éticas implicadas en su manejo cuando ocurren, especialmente en un contexto de atención al cliente.
La automatización tradicional sustituyó principalmente las tareas manuales repetitivas. La adopción de la IA generativa puede automatizar el trabajo creativo, lo que da como resultado la redefinición de los roles. Los empleados deberán aprender a diseñar instrucciones, supervisar sistemas generativos, editar salidas generadas por IA y verificar resultados. Necesitarán formación para afrontar con éxito los desafíos éticos que plantea el uso de la IA generativa.
El término “workslop” hace referencia a contenidos de baja calidad generados por IA que, aunque a primera vista puedan parecer pulidos, carecen de la profundidad y los matices propios de la experiencia humana. Las organizaciones deberán recualificar a sus empleados para que puedan aprovechar los beneficios potenciales de la IA sin dejar de comprender sus limitaciones, y lograr los mejores resultados posibles dejando que la IA destaque en aquellos ámbitos en los que es más eficaz, al tiempo que aportan la inteligencia humana cuando sea necesario.
La nueva tecnología a menudo introduce una nueva superficie de ataque, y la IA generativa no es una excepción, especialmente cuando está conectada a herramientas, datos y agentes autónomos. Las amenazas incluyen la inyección de instrucciones, que implica el uso de entradas maliciosas para hacer que los sistemas de IA actúen de forma contraria a su comportamiento previsto. Esta técnica puede usarse para engañar a un chatbot y que filtre datos privados sensibles o para que un agente elimine algo importante de una base de datos. La seguridad de los datos tendrá que evolucionar para hacer frente a este reto.
En particular, los agentes de IA presentan un importante desafío en materia de gestión de riesgos, ya que son capaces de acceder a archivos, navegar por la web, llamar a API, ejecutar código y controlar software. Es fácil imaginar cómo un sistema de IA agéntica totalmente integrado podría salir mal, especialmente cuando una instrucción maliciosa como “haga el trabajo, pase lo que pase” podría interpretarse por un agente como “no dude en eludir las protecciones”. Es más, una instrucción tan peligrosa no tiene por qué ser intencionadamente maliciosa.
Los sistemas de IA son potentes pero pueden ser frágiles, y las prácticas de seguridad de la IA están evolucionando rápidamente para afrontar el reto.
Aún queda mucho margen para avanzar en el desarrollo de modelos, pero es inevitable que los modelos fundacionales se encaminen hacia la mercantilización, lo que significa que dejarán de ser un factor diferenciador clave. Si prácticamente todas las organizaciones tienen acceso a modelos similares, entonces los chatbots y otras herramientas con IA empiezan a parecerse.
Esta tendencia desplazará el valor de la capa del modelo hacia los factores diferenciadores únicos y la adaptabilidad, que constituirán la nueva vanguardia. Las organizaciones que puedan aportar más y mejores conjuntos de datos propios, junto con integraciones de flujos de trabajo más inteligentes, una mejor infraestructura, experiencias de cliente más intuitivas y marcos de gobierno y cumplimiento más sólidos, serán las que aporten un mayor valor añadido.
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