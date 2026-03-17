Cómo afrontar nueve retos de la IA generativa

Las organizaciones que ganen producirán soluciones que quizá no sean las más llamativas, pero sí las más responsables y sostenibles.

A principios de este año, el arquitecto jefe de IBM, Gabe Goodhart, anunció la mercantilización de los modelos.

“Puede elegir el modelo que se adapte perfectamente a su caso de uso y empezar a trabajar. El modelo en sí no va a ser el principal diferenciador”, dijo, haciendo hincapié en un nuevo enfoque en la orquestación. Ya tiene todos los modelos que necesita, modelos pequeños especializados y modelos de gran tamaño polivalentes; ahora bien, ¿cómo consigue que funcionen juntos de forma eficiente e inteligente?

Estos son nueve de los retos más críticos de la IA generativa a los que se enfrentan las organizaciones en la actualidad.