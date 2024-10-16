Navegar por la ética de la IA en la ciberseguridad

Aunque no siempre seamos conscientes de ello, la inteligencia artificial está ahora a nuestro alrededor. Ya estamos acostumbrados a sistemas de recomendación personalizados en comercio electrónico, chatbots de atención al cliente impulsados por IA conversacional y mucho más. En el ámbito de la seguridad de la información, ya llevamos años confiando en los filtros de spam con IA para protegernos de los correos electrónicos maliciosos.

Todos ellos son casos de uso bien establecidos. Sin embargo, desde el meteórico ascenso de la IA generativa en los últimos años, las máquinas se han vuelto capaces de mucho más. Desde la detección de amenazas hasta la automatización de la respuesta a los incidentes y las pruebas de conciencia de los empleados mediante correos electrónicos de phishing simulados, la oportunidad de la IA en la ciberseguridad es indiscutible.

Pero con cualquier nueva oportunidad surgen nuevos riesgos. Los actores de amenazas utilizan ahora la IA para lanzar ataques de phishing cada vez más convincentes a una escala que antes no era posible. Para adelantarse a las amenazas, los que están en las líneas defensivas también necesitan IA, pero su uso debe ser transparente y centrarse en la ética para evitar entrar en el ámbito de las tácticas de sombrero gris.

Ahora es el momento de que los líderes de seguridad de la información adopten estrategias de IA responsables.