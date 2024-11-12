La forma en que los líderes decidan adoptar la IA podría ser una de las decisiones más cruciales que tome una organización en un futuro próximo. El papel de la IA en este mercado en constante cambio impulsado por la innovación no tiene comparación con ninguna otra influencia en una empresa. Ahora es más importante que nunca que las empresas tomen las decisiones estratégicas adecuadas para implementar las capacidades de la IA.

La IA es el camino hacia el valor para las organizaciones, como se ejemplifica en el reciente informe La IA en acción 2024. El informe explora este camino y ofrece ejemplos específicos de lo que es posible cuando la IA se pone a prueba.

El informe, que encuestó a 2000 organizaciones de todo el mundo, descubrió que había un pequeño subconjunto de organizaciones (solo el 15 %) que se elevaban por encima del revuelo generado por la IA, denominadas “líderes”. Estos líderes miran más allá del hype de la IA y buscan formas de incorporarla de la manera más pragmática posible. Uno de los muchos factores que contribuyen al éxito de los líderes se debe, en parte, a los casos de uso en los que deciden centrarse.

Shobhit Varshney, vicepresidente y partner sénior, líder de IA generativa e IoT para América, IBM® Consulting, comparte sus ideas en el informe y sugiere a las organizaciones que identifiquen casos de uso haciendo hincapié en el impacto en lugar de en la conveniencia.

“Es tentador comenzar el viaje hacia la IA con lo que es más rápido de implementar”, afirmó Varshney en el informe. “Pero los líderes descubren grandes oportunidades que marcarán la diferencia”.

En otras palabras, el 85 % de las organizaciones encuestadas y mencionadas en el informe como aprendices deberían centrarse en implementar la IA no donde sea más fácil, sino donde pueda tener más impacto. Varshney recomienda centrarse en los flujos de trabajo de principio a fin como punto de partida.