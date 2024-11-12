La forma en que los líderes decidan adoptar la IA podría ser una de las decisiones más cruciales que tome una organización en un futuro próximo. El papel de la IA en este mercado en constante cambio impulsado por la innovación no tiene comparación con ninguna otra influencia en una empresa. Ahora es más importante que nunca que las empresas tomen las decisiones estratégicas adecuadas para implementar las capacidades de la IA.
La IA es el camino hacia el valor para las organizaciones, como se ejemplifica en el reciente informe La IA en acción 2024. El informe explora este camino y ofrece ejemplos específicos de lo que es posible cuando la IA se pone a prueba.
El informe, que encuestó a 2000 organizaciones de todo el mundo, descubrió que había un pequeño subconjunto de organizaciones (solo el 15 %) que se elevaban por encima del revuelo generado por la IA, denominadas “líderes”. Estos líderes miran más allá del hype de la IA y buscan formas de incorporarla de la manera más pragmática posible. Uno de los muchos factores que contribuyen al éxito de los líderes se debe, en parte, a los casos de uso en los que deciden centrarse.
Shobhit Varshney, vicepresidente y partner sénior, líder de IA generativa e IoT para América, IBM® Consulting, comparte sus ideas en el informe y sugiere a las organizaciones que identifiquen casos de uso haciendo hincapié en el impacto en lugar de en la conveniencia.
“Es tentador comenzar el viaje hacia la IA con lo que es más rápido de implementar”, afirmó Varshney en el informe. “Pero los líderes descubren grandes oportunidades que marcarán la diferencia”.
En otras palabras, el 85 % de las organizaciones encuestadas y mencionadas en el informe como aprendices deberían centrarse en implementar la IA no donde sea más fácil, sino donde pueda tener más impacto. Varshney recomienda centrarse en los flujos de trabajo de principio a fin como punto de partida.
El informe muestra cuatro casos de uso en cuatro sectores como ejemplos de líderes en IA que cosechan los frutos de integrar la tecnología de IA en sus organizaciones. Los datos de la encuesta revelaron que las organizaciones dan prioridad a los siguientes casos de uso: mejora de la experiencia del cliente, operaciones y automatización de TI, asistentes virtuales para aplicaciones externas y ciberseguridad.
Según una estadística del informe, “los líderes son aproximadamente un 80 % más propensos que los aprendices a invertir en los cuatro casos de uso principales”.
Pero la pregunta es: ¿por qué estos casos de uso? Un análisis más profundo de cada uno puede empezar a responder esta pregunta y ayudar a las organizaciones a comprender mejor el gran valor que la IA puede aportar a su negocio.
Todas las empresas, independientemente de su sector, venden una experiencia digital y compiten con empresas que están redefiniendo las expectativas de los consumidores a través de la hiperpersonalización y otras experiencias ultraintuitivas.
Un informe reciente del IBM Institute for Business Value reveló que, en todo el mundo, el 62 % de los ejecutivos cree que la IA generativa transforma la forma en que sus organizaciones crean experiencias, y que la personalización es fundamental para este cambio.
Un ejemplo clave es el minorista de productos de salud y belleza y cadena de farmacias Boots UK, que se asoció con IBM para transferir sus programas heredados a IBM Cloud. La empresa necesitaba ayuda para transferir sus programas heredados a un mundo de comercio electrónico más moderno y satisfacer las necesidades de los clientes actuales. Las dos empresas trabajaron juntas durante más de un año utilizando la plataforma de contenedores Red Hat OpenShift on IBM Cloud para crear, replicar y probar el entorno digital. El Black Friday, un evento muy importante, se gestionó con facilidad y la empresa vio cómo el tamaño medio de la cesta de la compra superaba cualquier previsión del equipo.
Otro ejemplo destacado es la colaboración de IBM con el All England Lawn Tennis Club (AELTC), que organiza el torneo de tenis más importante de este deporte, Wimbledon. Aunque ambos llevan más de tres décadas colaborando, este año el equipo contó con la ayuda de IBM Watsonx. Este portfoio de productos de IA se utilizó para crear la característica Catch Me Up, disponible en la aplicación de Wimbledon. La característica creaba resúmenes para cada uno de los jugadores en los que se detallaba lo que había sucedido durante sus partidos y los próximos enfrentamientos.
El futuro de la experiencia del cliente probablemente se inclinará hacia interacciones hiperpersonalizadas, utilizando análisis avanzados y machine learning para anticipar las necesidades del cliente en tiempo real. La evolución de estas tecnologías impulsará a las empresas a crear experiencias fluidas y atractivas que mejoren la fidelidad y la satisfacción de los clientes en todos los puntos de contacto.
La inversión en operaciones de TI y automatización requiere un cambio de mentalidad significativo para las organizaciones. La deuda técnica es uno de los principales impedimentos para las empresas que buscan acelerar la transformación con la IA generativa. Los resultados recientes de la investigación del IBM Institute for Business Value revelaron que una organización típica gasta solo el 23 % de su presupuesto en tecnología para aumentar los ingresos.
Pero la IA es la que cambia las reglas del juego, ya que el 75 % de los ejecutivos de TI afirman que el valor generado por la IA generativa se redirigirá hacia nuevas inversiones que promuevan la innovación y el crecimiento empresarial. Los líderes, según el informe, no ven las actualizaciones tecnológicas como una serie de costes aislados, sino que buscan conectar estas capacidades tecnológicas con una estrategia empresarial más amplia.
Las operaciones y la automatización de TI son el principal caso de uso de IA para los sectores de las telecomunicaciones y la fabricación, ya que cualquier tiempo de inactividad por mantenimiento o fallos de red supone una pérdida de tiempo y recursos que se resta a los clientes. En las telecomunicaciones, la IA se utiliza para el mantenimiento predictivo y la optimización de la red, lo que permite a los operadores identificar y resolver los problemas antes de que afecten a la calidad del servicio. Esta automatización mejora la eficiencia operativa y reduce el tiempo de inactividad, lo que permite a las empresas ofrecer una experiencia más fiable y receptiva a sus clientes.
Una reciente encuesta del IBM Institute for Business Value a 300 líderes mundiales de las telecomunicaciones reveló que la mayoría de los proveedores de servicios de comunicaciones están evaluando e implementando casos de uso de IA generativa en múltiples áreas de negocio. Un ejemplo de ello es Vodafone Idea Limited (Vi) e IBM Consulting. Cuando dos de los principales proveedores de telecomunicaciones de la India se fusionaron, la empresa sabía que necesitaba consolidarse y mantener al mínimo las interrupciones del servicio. Ese es el momento en que Vi recurrió a IBM para ejecutar la transformación digital, que incluía consolidar e integrar proyectos de manera fluida.
Los equipos trabajaron juntos para consolidar los sistemas de TI y determinar qué aplicaciones empresariales podrían apoyar mejor a la organización recién fusionada. Además, IBM trabajó con Vi en sus dominios de red y logró su primer hito importante en la producción de funciones de red básicas en su nube híbrida universal abierta, impulsada por IBM y Red Hat. Con esta plataforma, las aplicaciones de TI y de red de la organización pueden ejecutarse en una arquitectura de nube común.
Es probable que casos de uso similares se hagan más comunes a medida que las empresas empiecen a adoptar estas soluciones de IA en las operaciones de TI. El sector tecnológico de una empresa solo va a cobrar más importancia con el paso del tiempo, ya que la tecnología cada vez más avanzada sigue impulsando a los equipos de TI y el trabajo que realizan a diario.
El entorno empresarial actual no es nada sencillo. Las organizaciones se enfrentan a una larga lista de incertidumbres, como la inflación, la rápida evolución de las normativas y la incertidumbre geopolítica, entre otras. Pero a pesar de todos estos factores externos, las empresas deben reconocer lo cruciales que son el crecimiento y la expansión de los beneficios en el mundo financiero actual. Los líderes financieros deben adoptar un nuevo enfoque de la gestión financiera que aproveche el potencial de la tecnología de IA.
Estos líderes coinciden en que la IA generativa puede dar a las empresas una ventaja competitiva, según la investigación del IBM Institute for Business Value. Los CFO afirman a IBM que la integración de la IA generativa en toda la empresa será “un factor clave para obtener ventaja competitiva en los próximos tres años”. Los líderes del sector financiero dan prioridad al caso de uso de los asistentes virtuales para aplicaciones externas debido a la necesidad de ofrecer transacciones fluidas y soluciones rápidas a los clientes, independientemente de dónde se encuentren.
Asteria es una organización que se arriesgó al probar asistentes virtuales y se asoció con IBM para hacer precisamente eso. La misión de esta startup fintech con sede en Estocolmo e IBM Business Partner es facilitar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) el acceso a sistemas de gestión de efectivo y darles las herramientas necesarias para lograr la resiliencia en sus operaciones. En el transcurso de cuatro semanas, la empresa e IBM se asociaron para crear y probar el nuevo asistente virtual: Asteria Smart Finance Advisor. El front end del asistente funciona con IBM watsonx Assistant, mientras que las capacidades de consulta de datos están impulsadas por IBM Watson Discovery.
El asistente se diseñó para estar disponible en el portal de banca online de cada banco 24/7 y mostrar a las pymes información actualizada sobre la salud financiera de sus negocios y responder a sus preguntas financieras. Se espera que el piloto se amplíe y se implemente de manera más amplia y está destinado a ayudar a las pymes con la rentabilidad y la estabilidad financiera a largo plazo.
A medida que nos acercamos al nuevo año, es probable que los asistentes virtuales se vuelvan más intuitivos, gracias a que se han ido perfeccionando y ajustando con el tiempo. Han mejorado su capacidad para comprender y responder a emociones humanas complejas y señales contextuales. A medida que se integran con más aplicaciones externas, estos asistentes proporcionan una experiencia cohesionada y personalizada que simplifica las tareas diarias y mejora la productividad.
Las ciberamenazas siempre han sido una preocupación para las empresas de cualquier sector, pero se han vuelto especialmente alarmantes dado el auge de la IA generativa. Los avances tecnológicos han dado a los hackers más oportunidades para usar vulnerabilidades y han dado a los actores malintencionados una plataforma para nuevos trucos. Sin embargo, la solución a estas amenazas de ciberseguridad derivadas de la IA generativa es la IA generativa.
Las herramientas de IA generativa están reforzando la defensa empresarial mediante procesos de seguridad automatizados y analizando grandes cantidades de datos más rápido que nunca. Pero la implementación de estas herramientas de IA será clave para limitar los riesgos.
Un informe de investigación del IBM Institute for Business Value reveló que al 47 % de los ejecutivos les preocupa que la implementación de la IA generativa en las operaciones pueda dar lugar a nuevos tipos de ataques dirigidos a sus modelos, datos o servicios de IA. La mayoría teme que la IA generativa provoque una violación de seguridad en su organización en los próximos tres años.
Los líderes deben entender las vulnerabilidades de la IA de su organización y ayudar a garantizar que todo el proceso de IA está protegido y sus datos están cifrados. La ciberseguridad fue el último caso de uso de la IA destacado por los líderes como una inversión que merece la pena. Esto se debe a que, sin medidas de seguridad estrictas, una organización se pone en riesgo a sí misma y a sus usuarios, sin importar el sector o el tamaño de la organización.
Un gran ejemplo de inversión en IA en ciberseguridad es United Family Healthcare y la solución de seguridad de IBM, IBM QRadar SIEM. La empresa, que gestiona más de diez hospitales en siete ciudades de China y otros países, necesitaba una plataforma de centro de operaciones de seguridad (SOC) para almacenar y gestionar incidentes de seguridad y generar informes de incumplimiento.
La implementación de las soluciones de seguridad de IBM permitió a los miembros del equipo de la UFH con una formación mínima en seguridad ver las amenazas prioritarias y llevar a cabo investigaciones de nivel uno sobre ellas. Además, IBM ayudó a crear un sistema centralizado de gestión de registros para ayudar a UFH a gestionar el cumplimiento de los requisitos normativos locales mediante el uso de capacidades automatizadas. La solución SOC se implementó en menos de un mes y se está ejecutando en hospitales y clínicas de UFH en toda China, gracias a la confianza mutua entre la organización e IBM.
Las capacidades de IA son un arma de doble filo en ciberseguridad porque, en cierto modo, son la causa de vulnerabilidades en ciberseguridad, pero también la solución. A medida que las ciberamenazas se vuelvan más sofisticadas, los sistemas de IA se adaptarán y evolucionarán continuamente, proporcionando a las organizaciones una defensa sólida contra ataques cada vez más complejos.
La promesa que la IA aporta a las empresas es enorme, pero requiere un enfoque holístico y la participación de las partes interesadas de toda la organización. Los líderes deben considerar la ventaja competitiva que puede aportar la IA y comprenderla. Los consultores de IBM comprenden la tarea y la enorme presión a la que se enfrentan hoy los líderes empresariales y tecnológicos. Por eso, la nueva plataforma IBM Consulting Advantage es un punto de inflexión para un enfoque científico de la consultoría basado en la evidencia.
Los consultores de IBM de todo el mundo contarán ahora con asistentes de IA específicos para funciones y dominios para modernizar los enfoques de la consultoría con conocimientos más profundos y una mayor eficiencia. IBM Consulting Advantage puede ayudar a organizaciones en muchos ámbitos diferentes, incluyendo finanzas y compras, marketing, TI, ciberseguridad, transformación de datos y nube híbrida.
La encuesta de IBM La IA en acción no solo reveló el valor de la IA, sino también la importancia del toque humano y de los expertos humanos que aportan entradas cruciales y le dan vida. La IA tiene el potencial de transformar los sectores. Pero sin el conocimiento matizado y la experiencia decisiva de los empleados humanos, las organizaciones podrían no llegar nunca a convertirse en líderes y perder lo que el panorama de la IA tiene para ofrecer.
