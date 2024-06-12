Basándose en el legado del infame gusano Morris, esta variante moderna emplea técnicas avanzadas para comprometer los asistentes de correo electrónico con IA generativa sin necesidad de interacción por parte del usuario. Por ejemplo, los investigadores han demostrado cómo el contenido de correo electrónico manipulado puede engañar a los asistentes de IA para que ejecuten comandos maliciosos, lo que lleva a la exfiltración de datos, el secuestro de cuentas de correo electrónico y la propagación automatizada de malware a través de sistemas interconectados.

La explotación de los asistentes de correo electrónico de IA generativa suele implicar manipular las capacidades de procesamiento del lenguaje natural para eludir medidas de seguridad y ejecutar acciones no autorizadas. En un incidente reciente, los investigadores mostraron cómo un correo electrónico cuidadosamente elaborado que contuviera instrucciones de apariencia inocua podía desencadenar que un asistente de IA ejecutara comandos maliciosos, lo que provocaba el acceso no autorizado a datos confidenciales y la difusión de correos electrónicos cargados de malware a destinatarios desprevenidos.