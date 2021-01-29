Etiquetas
La exploración espacial moderna transformará el mundo del trabajo

En la década de 1980 y principios de la de 1990, pocas personas podían imaginar el impacto que tendría algún día la World Wide Web. La idea de que fuera una parte integral y omnipresente de nuestra vida empresarial y personal parecía ridícula. Desde la década de 1950 en adelante, la gente ha visto la exploración espacial de manera similar. La gente la encuentra fascinante, pero la mayoría todavía la percibe como un escenario para ingenieros y científicos aeroespaciales y no para la persona media. El reciente y muy público auge de las empresas espaciales comerciales ha comenzado a cambiar esa percepción, pero no por completo. ¿Se encuentra el sector espacial mundial en un punto de inflexión? ¿Estamos al comienzo de la próxima gran transformación de nuestras vidas laborales? Los indicadores clave sugieren que eso es exactamente lo que está ocurriendo.

Crecimiento previsto de la economía espacial mundial

La economía espacial mundial generó 345 000 millones de dólares en 2016 (enlace externo a ibm.com). Los analistas del sector privado prevén que esa tendencia continúe con un crecimiento previsto de entre 1 y 1,5 billones de dólares para 2040 (enlace externo a ibm.com). Hay cuatro aspectos del mundo empresarial actual que impulsan ese nivel de inversión.

  1. Uso intensivo de datos. Las empresas de todo el mundo buscan aprovechar la ventaja que ofrecen los datos reconociendo y extrayendo el valor que contienen las enormes cantidades de datos que se producen minuto a minuto. Cada vez más, esos datos se capturan y se comparten vía satélite. Esa demanda es la que ha provocado el aumento de satélites en órbita alrededor de la Tierra.
  2. Necesidad de una mayor seguridad de datos. A los datos se les ha denominado frecuentemente “el nuevo petróleo” en reconocimiento de su valor. Protegemos lo que valoramos, por lo que gran parte de la inversión en el sector espacial se ha centrado en salvaguardar la información capturada, analizada y compartida por satélites y vehículos espaciales.
  3. Demanda de comunicaciones y procesamiento cada vez más rápidos. La rapidez con la que se puede responder a los clientes y a sus necesidades se ha convertido en un diferenciador crítico entre los competidores. Los satélites de órbita terrestre baja (LEO) permiten comunicaciones de baja latencia, globales y más rápidas.
  4. Escasez de elementos de tierras raras (REE). Los REE son metales, aleaciones y minerales necesarios para gran parte de la tecnología que utilizamos a diario. Las empresas quieren ser más cuidadosas con la forma en que se extraen y utilizan los recursos naturales de la Tierra, y reconocen que su suministro es finito. Está surgiendo una nueva industria minera en el sector espacial basada en la extracción de recursos de otros planetas y asteroides.

El flujo cambiante de la innovación

Las innovaciones inspiradas en el programa espacial estadounidense ayudaron en última instancia a mejorar la vida en la Tierra. Las prótesis, los ordenadores personales, los teléfonos con cámara, las mantas isotérmicas, la espuma viscoelástica e incluso las zapatillas de tenis: la tecnología que hay detrás de cada uno de estos productos se creó para satisfacer necesidades específicas de los aviones y las naves espaciales, así como de los pilotos y astronautas que viajan en ellos. Hoy ese flujo de innovación se ha invertido. La innovación empresarial se ha convertido en el combustible de los viajes espaciales y de la economía espacial. La IA, el machine learning, el edge computing, la computación cuántica, el IoT y la blockchain han hecho que los viajes espaciales sean más eficientes, han ayudado a reducir los costes de recopilación de datos y han acelerado el descubrimiento de los conocimientos contenidos en esos datos.

Estas innovaciones y áreas de crecimiento han inspirado toda una serie de empresas de servicios y apoyo: fabricantes de vehículos de lanzamiento, proveedores de servicios de asistencia al lanzamiento, recolectores y gestores de desechos espaciales, mineros de minerales y metales, promotores de turismo espacial, reparación y mantenimiento de satélites. La lista de empresas que se necesitarán para sostener un sector de este tamaño es casi interminable.

Aceptación global de normas compartidas

La adopción de principios comunes para guiar la cooperación y la gestión de la exploración y el uso del espacio es otra señal de la creciente madurez de este sector y del reconocimiento que tendrá en el mundo empresarial. En octubre de 2020, ocho países miembros fundadores firmaron los Acuerdos Artemisa (enlace externo a ibm.com), un documento que esboza una visión compartida para la exploración, la ciencia y las actividades comerciales en el espacio. Los acuerdos abarcan:

  • Compromiso con actividades pacíficas y transparentes
  • Desarrollo de normas internacionales e interoperables
  • Compromiso de prestar asistencia de emergencia cuando sea necesario
  • Registro de objetos espaciales
  • El intercambio abierto de datos científicos
  • La protección de sitios y artefactos espaciales históricos
  • El acuerdo para seguir las normas del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 para la extracción y el uso de recursos espaciales
  • El respeto de las zonas de seguridad y el compromiso de evitar conflictos
  • Los planes para la eliminación de desechos y naves espaciales

La NASA lidera el programa Artemisa y prevé que otros partners y naciones de todo el mundo se sumen a la iniciativa.

Listos para la transformación

Si la economía espacial global es la vanguardia de la transformación laboral, ¿cómo pueden prepararse las empresas actuales para ella? Al igual que a las empresas de los años 80 les costaba imaginar las posibilidades de Internet, a las empresas actuales también les puede costar comprender las posibilidades transformadoras de la exploración espacial y la economía espacial global. Una clave para prepararse puede ser visualizar el papel que su empresa podría desempeñar en este sector y desarrollar una visión a largo plazo de lo que es posible. Para ello, puede ser necesario dominar mejor las tecnologías que exigirá este sector, como la IA y el machine learning. Puede requerir una inversión en personal mediante la formación profesional para garantizar que los equipos estén preparados para la transformación. Puede implicar asociaciones con organizaciones con experiencia en el sector y con las tecnologías que lo respaldan. Al igual que el espacio en sí, las posibilidades son ilimitadas.

 