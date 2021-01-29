La exploración espacial moderna transformará el mundo del trabajo

En la década de 1980 y principios de la de 1990, pocas personas podían imaginar el impacto que tendría algún día la World Wide Web. La idea de que fuera una parte integral y omnipresente de nuestra vida empresarial y personal parecía ridícula. Desde la década de 1950 en adelante, la gente ha visto la exploración espacial de manera similar. La gente la encuentra fascinante, pero la mayoría todavía la percibe como un escenario para ingenieros y científicos aeroespaciales y no para la persona media. El reciente y muy público auge de las empresas espaciales comerciales ha comenzado a cambiar esa percepción, pero no por completo. ¿Se encuentra el sector espacial mundial en un punto de inflexión? ¿Estamos al comienzo de la próxima gran transformación de nuestras vidas laborales? Los indicadores clave sugieren que eso es exactamente lo que está ocurriendo.
La economía espacial mundial generó 345 000 millones de dólares en 2016 (enlace externo a ibm.com). Los analistas del sector privado prevén que esa tendencia continúe con un crecimiento previsto de entre 1 y 1,5 billones de dólares para 2040 (enlace externo a ibm.com). Hay cuatro aspectos del mundo empresarial actual que impulsan ese nivel de inversión.
Las innovaciones inspiradas en el programa espacial estadounidense ayudaron en última instancia a mejorar la vida en la Tierra. Las prótesis, los ordenadores personales, los teléfonos con cámara, las mantas isotérmicas, la espuma viscoelástica e incluso las zapatillas de tenis: la tecnología que hay detrás de cada uno de estos productos se creó para satisfacer necesidades específicas de los aviones y las naves espaciales, así como de los pilotos y astronautas que viajan en ellos. Hoy ese flujo de innovación se ha invertido. La innovación empresarial se ha convertido en el combustible de los viajes espaciales y de la economía espacial. La IA, el machine learning, el edge computing, la computación cuántica, el IoT y la blockchain han hecho que los viajes espaciales sean más eficientes, han ayudado a reducir los costes de recopilación de datos y han acelerado el descubrimiento de los conocimientos contenidos en esos datos.
Estas innovaciones y áreas de crecimiento han inspirado toda una serie de empresas de servicios y apoyo: fabricantes de vehículos de lanzamiento, proveedores de servicios de asistencia al lanzamiento, recolectores y gestores de desechos espaciales, mineros de minerales y metales, promotores de turismo espacial, reparación y mantenimiento de satélites. La lista de empresas que se necesitarán para sostener un sector de este tamaño es casi interminable.
La adopción de principios comunes para guiar la cooperación y la gestión de la exploración y el uso del espacio es otra señal de la creciente madurez de este sector y del reconocimiento que tendrá en el mundo empresarial. En octubre de 2020, ocho países miembros fundadores firmaron los Acuerdos Artemisa (enlace externo a ibm.com), un documento que esboza una visión compartida para la exploración, la ciencia y las actividades comerciales en el espacio. Los acuerdos abarcan:
La NASA lidera el programa Artemisa y prevé que otros partners y naciones de todo el mundo se sumen a la iniciativa.
Si la economía espacial global es la vanguardia de la transformación laboral, ¿cómo pueden prepararse las empresas actuales para ella? Al igual que a las empresas de los años 80 les costaba imaginar las posibilidades de Internet, a las empresas actuales también les puede costar comprender las posibilidades transformadoras de la exploración espacial y la economía espacial global. Una clave para prepararse puede ser visualizar el papel que su empresa podría desempeñar en este sector y desarrollar una visión a largo plazo de lo que es posible. Para ello, puede ser necesario dominar mejor las tecnologías que exigirá este sector, como la IA y el machine learning. Puede requerir una inversión en personal mediante la formación profesional para garantizar que los equipos estén preparados para la transformación. Puede implicar asociaciones con organizaciones con experiencia en el sector y con las tecnologías que lo respaldan. Al igual que el espacio en sí, las posibilidades son ilimitadas.
Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA. Obtenga información semanal sobre las últimas novedades, tendencias e innovaciones en IA, así como su impacto en los negocios.
Supere las barreras y avance con valentía y convicción en la era de la IA generativa.
Al comprender qué impulsa los costes informáticos de la IA generativa, los CEO pueden tomar decisiones de inversión más informadas y establecer prioridades estratégicas que hagan que la innovación y la transformación sean más rentables.
Haga crecer y transforme su negocio reimaginando su estrategia corporativa y su forma de trabajar