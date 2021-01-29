La exploración espacial moderna transformará el mundo del trabajo

Las innovaciones inspiradas en el programa espacial estadounidense ayudaron en última instancia a mejorar la vida en la Tierra. Las prótesis, los ordenadores personales, los teléfonos con cámara, las mantas isotérmicas, la espuma viscoelástica e incluso las zapatillas de tenis: la tecnología que hay detrás de cada uno de estos productos se creó para satisfacer necesidades específicas de los aviones y las naves espaciales, así como de los pilotos y astronautas que viajan en ellos. Hoy ese flujo de innovación se ha invertido. La innovación empresarial se ha convertido en el combustible de los viajes espaciales y de la economía espacial. La IA, el machine learning, el edge computing, la computación cuántica, el IoT y la blockchain han hecho que los viajes espaciales sean más eficientes, han ayudado a reducir los costes de recopilación de datos y han acelerado el descubrimiento de los conocimientos contenidos en esos datos.

Estas innovaciones y áreas de crecimiento han inspirado toda una serie de empresas de servicios y apoyo: fabricantes de vehículos de lanzamiento, proveedores de servicios de asistencia al lanzamiento, recolectores y gestores de desechos espaciales, mineros de minerales y metales, promotores de turismo espacial, reparación y mantenimiento de satélites. La lista de empresas que se necesitarán para sostener un sector de este tamaño es casi interminable.