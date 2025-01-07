Seguridad de dispositivos móviles: por qué la protección es crítica en el personal híbrido

En nuestro mundo en el que los móviles son lo primero y lo último, los días de trabajo de muchos empleados comienzan y terminan en un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles son ahora herramientas esenciales para la productividad y la comunicación. A medida que muchas organizaciones hacen la transición a entornos de trabajo híbridos, los dispositivos móviles son un objetivo importante para los actores malintencionados, ya que suelen ser los dispositivos corporativos menos protegidos y ofrecen plataformas desde las que lanzar ataques de ingeniería social.

A diferencia de los ordenadores tradicionales, que generalmente están bien protegidos con software antivirus y protocolos de ciberseguridad, los dispositivos móviles suelen quedar vulnerables debido a la falta de conciencia del usuario y protección adecuada.

Los dispositivos móviles tienen vulnerabilidades únicas que los ciberdelincuentes explotan cada vez más. Sin embargo, dado que la seguridad de los dispositivos móviles ha recibido históricamente menos atención, la mayoría de los usuarios y equipos de TI no reconocen plenamente estos riesgos. Esta falta de conciencia se traduce a menudo en una falta de ciberhigiene, como las actualizaciones oportunas y la instalación del software de seguridad esencial, lo que hace que los dispositivos sean susceptibles a un número creciente de ciberamenazas.