Seguridad de dispositivos móviles: por qué la protección es crítica en el personal híbrido

En nuestro mundo en el que los móviles son lo primero y lo último, los días de trabajo de muchos empleados comienzan y terminan en un dispositivo móvil. Los dispositivos móviles son ahora herramientas esenciales para la productividad y la comunicación. A medida que muchas organizaciones hacen la transición a entornos de trabajo híbridos, los dispositivos móviles son un objetivo importante para los actores malintencionados, ya que suelen ser los dispositivos corporativos menos protegidos y ofrecen plataformas desde las que lanzar ataques de ingeniería social.
A diferencia de los ordenadores tradicionales, que generalmente están bien protegidos con software antivirus y protocolos de ciberseguridad, los dispositivos móviles suelen quedar vulnerables debido a la falta de conciencia del usuario y protección adecuada.
Los dispositivos móviles tienen vulnerabilidades únicas que los ciberdelincuentes explotan cada vez más. Sin embargo, dado que la seguridad de los dispositivos móviles ha recibido históricamente menos atención, la mayoría de los usuarios y equipos de TI no reconocen plenamente estos riesgos. Esta falta de conciencia se traduce a menudo en una falta de ciberhigiene, como las actualizaciones oportunas y la instalación del software de seguridad esencial, lo que hace que los dispositivos sean susceptibles a un número creciente de ciberamenazas.
Los dispositivos móviles se enfrentan a retos de seguridad diferentes a los de los ordenadores de sobremesa o portátiles, ya que dependen de diversas aplicaciones, se conectan a redes públicas y llevan datos sensibles en bolsillos y bolsos. Estas son algunas de las formas en las que corren un mayor riesgo:
Además de las vulnerabilidades mencionadas anteriormente, hay amenazas móviles específicas que todos los usuarios y equipos de TI deben conocer:
Aunque las amenazas móviles van en aumento, hay formas de reducir el riesgo de ataques. Los particulares y las organizaciones pueden tomar medidas proactivas para asegurar sus dispositivos móviles y proteger los datos sensibles. La actualización periódica de los sistemas operativos, el uso de software de seguridad móvil y el empleo de una autenticación sólida son pasos esenciales para proteger los dispositivos móviles. Además, limitar los permisos de las aplicaciones y promover la formación en ciberseguridad entre los empleados puede reducir significativamente los riesgos.
Para las empresas, implementar una solución de MDM (gestión de dispositivos móviles), como IBM MaaS360, es especialmente valioso. La MDM proporciona control crítico y visibilidad, lo que permite a las organizaciones aplicar políticas de seguridad, administrar dispositivos de forma remota y borrar datos si un dispositivo se pierde o es robado, garantizando una seguridad integral en todos los dispositivos móviles que acceden a los recursos.
A medida que más organizaciones adoptan modelos de trabajo híbridos, la seguridad de los dispositivos móviles ya no es opcional. En un mundo en el que se accede a los datos empresariales sobre la marcha, los empleados y los equipos de TI deben tomarse en serio la seguridad móvil. Sin las salvaguardas adecuadas, los beneficios de productividad de los dispositivos móviles se ven superados por los mayores riesgos de seguridad que suponen.
Los complementos IBM MaaS360 Mobile Threat Defense (Professional y Advanced) representan una importante evolución en las capacidades de seguridad de endpoints de la plataforma IBM MaaS360 y el mercado de movilidad empresarial. Los nuevos complementos consolidan dispositivos, usuarios, amenazas y vulnerabilidades en una plataforma unificada de gestión y seguridad de endpoints. MaaS360 Mobile Threat Defense proporciona gestión de dispositivos, defensa contra amenazas móviles, integración fluida con las pilas de ciberseguridad existentes y conocimientos de seguridad impulsados por IA para acelerar la evaluación y respuesta a amenazas.
IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced representa un avance significativo en la forma en que las organizaciones adoptan y aprovechan la defensa de dispositivos móviles. Como extensión integrada de IBM MaaS360, IBM MaaS360 Mobile Threat Defense Advanced combina simplicidad y seguridad en una única solución con una implementación totalmente automatizada y activación de dispositivos sin contacto. La plataforma ofrece protección en el dispositivo impulsada por machine learning y cuenta con paneles de control casi en tiempo real para identificar usuarios y dispositivos de riesgo, así como para detectar y responder a amenazas móviles avanzadas y persistentes.
MaaS360 Unified Endpoint Management, combinado con el complemento MaaS360 Mobile Threat Defense Professional, proporciona a los administradores de TI una solución completa, integrada y de extremo a extremo que reúne las mejores funciones de gestión de endpoints y defensa frente a amenazas móviles. Los administradores pueden gestionar y proteger su ecosistema móvil desde un punto central de control con políticas precisas de seguridad de endpoints y un mecanismo automatizado para la detección y respuesta proactivas ante amenazas.
Estas ofertas proporcionan a las organizaciones protección frente a la evolución de las amenazas móviles. También mejoran la productividad de los empleados al tiempo que reducen los riesgos para los datos corporativos y la privacidad de los empleados.
