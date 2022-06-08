Las empresas deben planificar una actualización fluida a VMware vSphere 7.x y VMware NSX-T y beneficiarse de lo último en seguridad, automatización, escalabilidad de red y mucho más.
IBM® Cloud puede ayudar a las empresas a actualizar a los últimos modelos de vSphere y NSX-T. Antes de empezar a migrar sus cargas de trabajo, estas son algunas cosas que debe tener en cuenta:
En IBM Cloud, la migración de VMware NSX-V a VMware NSX-T se realiza siguiendo el modelo de migración "lift-and-shift" de VMware. En este enfoque, la automatización de IBM Cloud se utiliza para implementar una nueva instancia de vCenter Server en la misma o en diferentes VLAN. Con esta acción, puede realizar tanto la migración de NSX-V a NSX-T como la migración de cargas de trabajo:
Este diagrama demuestra la arquitectura "lift-and-shift" que utiliza la implementación automatizada de VMware Solutions. El enfoque de migración "lift-and-shift" le permite hacer lo siguiente:
IBM se compromete a apoyar a sus clientes y a hacer que esta migración sea lo más fluida posible.
Consulte la documentación sobre migración de NSX V2T y preguntas frecuentes:
Como alternativa a la implementación de la automatización, utilice las capacidades de VPC Bare Metal para el objetivo de migración siguiendo el tutorial de la solución VPC personalizada.
