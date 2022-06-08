Etiquetas
Migración de VMware NSX-V a NSX-T

Con el fin de vida útil de VMware 6.5/6.7 y NSX-V, que se acerca rápidamente, los clientes deben prepararse y tomar medidas para realizar actividades de migración.

Las empresas deben planificar una actualización fluida a VMware vSphere 7.x y VMware NSX-T y beneficiarse de lo último en seguridad, automatización, escalabilidad de red y mucho más.

IBM® Cloud puede ayudar a las empresas a actualizar a los últimos modelos de vSphere y NSX-T. Antes de empezar a migrar sus cargas de trabajo, estas son algunas cosas que debe tener en cuenta:

  1. Comprenda las cargas de trabajo: su instancia basada en NSX-V existente se implementó anteriormente y aloja las cargas de trabajo actuales y las configuraciones de red de NSX-V. Para una transición fluida, es clave comprender el entorno, las cargas de trabajo que se implementan en él y el NSX-V con la configuración de red subyacente. 
  2. Analice sus necesidades de capacidad: antes de implementar un nuevo destino de vCenter Server basado en NSX-T, calcule minuciosamente sus necesidades de capacidad. Optimice y dimensione sus nuevos hosts y clústeres utilizando las últimas opciones de hardware disponibles en IBM Cloud. Si no está seguro, puede consultar las últimas opciones en la consola de IBM Cloud for VMware Solutions o ponerse en contacto con sus representantes de ventas locales.
  3. No olvide sus necesidades de red: puede implementar la nueva instancia de vCenter Server con NSX-T en nuevas VLAN y un nuevo pod, o puede utilizar las VLAN existentes. Es posible que las NIC de 25 GE no estén disponibles en el mismo pod. Además, no puede mover las subredes entre VLAN si, por ejemplo, necesita reutilizar las direcciones IP públicas. Analice sus necesidades de red y luego decida.
  4. Configuraciones de red de NSX-V a NSX-T: como la arquitectura de NSX-T es diferente, tiene la oportunidad de diseñar e implementar la red superpuesta y las configuraciones según las buenas prácticas de NSX-T. NSX-T ofrece capacidades de scripting, o puedes usar Terraform para definir tu topología. Alternativamente, puede utilizar la herramienta NSX-T Migration Coordination o herramientas de terceros para migrar sus configuraciones de red existentes, firewall y reglas de balanceo de carga.
  5. Extensión de red de capa 2 (L2) con puente o HCX: la extensión L2 se utiliza normalmente entre los conmutadores lógicos NSX-V y los segmentos superpuestos NSX-T. Aquí puede usar tanto el puente NSX-T como la extensión de red HCX. HCX también ofrece herramientas para migraciones masivas y vMotion.
  6. Elija la mejor opción para migrar las cargas de trabajo: una vez que sus configuraciones de red estén migradas o preparadas para la migración, puede empezar a migrar sus cargas de trabajo entre los entornos. Aquí puede elegir entre varios métodos. Con HCX, dispone de una única herramienta para realizar tanto la extensión L2 como la migración. También puede utilizar Advanced vMotion y Storage vMotion entre los entornos. Además, puede utilizar servicios y herramientas de Zerto o Veeam.
 
El camino a seguir

En IBM Cloud, la migración de VMware NSX-V a VMware NSX-T se realiza siguiendo el modelo de migración "lift-and-shift" de VMware. En este enfoque, la automatización de IBM Cloud se utiliza para implementar una nueva instancia de vCenter Server en la misma o en diferentes VLAN. Con esta acción, puede realizar tanto la migración de NSX-V a NSX-T como la migración de cargas de trabajo:

Migración de VMware NSX-V a VMware NSX-T

Este diagrama demuestra la arquitectura "lift-and-shift" que utiliza la implementación automatizada de VMware Solutions. El enfoque de migración "lift-and-shift" le permite hacer lo siguiente:

  • Planifique la migración de forma flexible en función de sus requisitos de carga de trabajo.
  • Adopte un enfoque de migración modular; por ejemplo, la evacuación parcial de la subred.
  • Configure una nueva topología de red en el entorno NSX-T.
  • Conmute por recuperación una oleada de migración, ya que el entorno NSX-V existente sigue ejecutándose.
  • Amplíe de forma lógica las redes entre ambos entornos para lograr una migración fluida.
  • Migre las cargas de trabajo gradualmente de NSX-V a NSX-T.
Más información

IBM se compromete a apoyar a sus clientes y a hacer que esta migración sea lo más fluida posible.

Consulte la documentación sobre migración de NSX V2T y preguntas frecuentes:

Como alternativa a la implementación de la automatización, utilice las capacidades de VPC Bare Metal para el objetivo de migración siguiendo el tutorial de la solución VPC personalizada.

