¿Le suena familiar? Quieres implementar la IA en tu empresa, pero no tienes claro cómo demostrar su valor ni cómo puedes financiar la inversión. Un modelo de "conmutación por etapas" puede ayudarle a medir el impacto a lo largo del tiempo para demostrar el valor y desbloquear la financiación para tramos posteriores de trabajo de IA.
Cualquiera que quiera medir los resultados de la IA debe abrir su mente a posibles resultados no obvios. Las empresas suelen centrarse únicamente en la productividad. Piense más ampliamente en otros resultados: la eficiencia de costes, como la aceleración del tiempo de comercialización, o la promoción del crecimiento de los ingresos, como la reducción de la pérdida de clientes.
También debe tener una mentalidad de prueba y experimentación, con un enfoque en la medición de los KPI para informar los próximos pasos. Y hay que buscar constantemente los próximos pasos: la IA no es una inversión que se hace una sola vez. Requiere gobierno, formación, personal multidisciplinar, mantenimiento y más. Puede proporcionar una amortización creciente con el tiempo a medida que aumenta la adopción y se amplían los casos de uso.
Implementar IA puede parecer una tarea abrumadora con una inversión inicial significativa, pero no tiene por qué serlo. En lugar de invertir en muchas soluciones de IA a la vez, empiece solo por la que crea que puede tener el mayor impacto empresarial para su organización.
Pregúntese: ¿dónde puede generar mayor impacto en su organización? ¿Generando más ingresos para compensar el coste de la implementación de la IA o eliminando costes para poder financiar la siguiente fase del trabajo?
Al utilizar un proceso “stage-gate”, puede evaluar la eficacia y el impacto de una solución con IA antes de asumir un compromiso mayor.
Empiece por identificar los "flujos de trabajo" clave de alto nivel o las áreas funcionales de su organización. Para una aerolínea, esto podría ser áreas como la emisión de billetes y reservas, las operaciones en tierra para mantener y mover aviones en un aeropuerto o la experiencia del pasajero a bordo del avión.
A continuación, cree "segmentos de flujo de trabajo" más discretos dentro de los flujos de trabajo más grandes. Trabajando con expertos en IA, comience a desarrollar casos de uso de IA que puedan tener impactos positivos en los segmentos de flujo de trabajo. Estos casos de uso de IA pueden ser sus posibles "capacidades" de producto mínimo viable (MVP).
Para empezar, elija cinco segmentos de flujo de trabajo donde las capacidades de IA puedan tener impacto y realice algunas proyecciones financieras de alto nivel. Para ello, es necesario que comprenda los factores que influyen en los ingresos y los costes, de modo que pueda realizar una proyección financiera con una precisión de al menos el 50-60 % sobre el impacto potencial de la IA en ese segmento del flujo de trabajo.
Para comprender los impulsores de ingresos y costes es necesario saber qué “palancas” o partes del segmento del flujo de trabajo tienen un impacto directo en los ingresos o los costes. Por ejemplo, para una aerolínea, los posibles impulsores de ingresos a bordo de un vuelo podrían ser ventas adicionales desde la interfaz wifi o el sistema de entretenimiento a bordo. Por el contrario, los posibles impulsores de coste podrían ser el catering a bordo.
A continuación, determine qué capacidad o capacidades MVP de IA le gustaría financiar para el desarrollo y las pruebas iniciales. Hay algunos factores a tener en cuenta al decidir qué capacidad o capacidades probar.
• Dos factores comunes a considerar son el impacto potencial estimado y la viabilidad de la implementación. Al trazar sus capacidades en una matriz que tiene un impacto en el eje Y y la viabilidad en el eje X, puede identificar fácilmente cuáles pueden proporcionar el mayor impacto y, al mismo tiempo, ser las más viables.
• También puede considerar la amplitud de la base de usuarios a la que desea llegar. Algunas capacidades pueden tener un gran impacto para un pequeño grupo de usuarios increíblemente comprometidos, como un equipo de TI, por ejemplo. O quizá quiera llegar a todos en la empresa con un caso de uso común para familiarizarse con la IA en los flujos de trabajo cotidianos.
• La elección de 1, 2 o más capacidades para empezar depende de la cantidad de financiación de la que disponga para empezar. Si dispone de varias capacidades con sinergias (es decir, mismos usuarios finales, patrones de desarrollo e integración similares), podría obtener más valor desplegándolas juntas.
• El impacto financiero es un factor crucial en la toma de decisiones, especialmente para la primera capacidad que elija, porque quiere poder utilizar los ingresos o los ahorros para desbloquear la siguiente tanda de trabajo.
Desarrolle un plan de medición y experimentación, incluyendo un plazo para las pruebas. Considere:
• ¿Con cuántos sitios o clientes potenciales va a probar esta nueva capacidad?
• ¿Va a tener una muestra lo suficientemente grande como para obtener una lectura estadísticamente significativa de los KPI?
• ¿Son medibles sus KPI?
• ¿Cómo va a medirlos? ¿Existe un mecanismo para recopilar y analizar los datos de forma que se aísle el impacto de la solución de IA?
• ¿Cuántos datos necesita y durante cuánto tiempo necesita realizar pruebas?
Usando nuestro ejemplo anterior, una aerolínea podría considerar probar un MVP de una solución de IA solo en ciertos aeropuertos, o solo con sus miembros élite, antes de implementarlo en todos los clientes o áreas de servicio.
Una vez que tenga un plan, revise los procesos de gobierno de su organización para asegurarse de que el MVP se alinea con los objetivos más amplios de la empresa y para asegurar la financiación del proyecto.
Los organismos rectores son críticos para alinear el apoyo y establecer la visión de un MVP, especialmente con nuevas tecnologías como la IA. Como demuestra el trabajo de IBM con PepsiCo, el consejo de administración de PepsiCo ayuda a agilizar las ideas de IA evaluando, validando y aprobando casos de uso en función de sus principios de IA responsable. La consejo de administración también comparte buenas prácticas y aceleradores, al tiempo que ayuda a mitigar los riesgos para impulsar el éxito en futuros MVP.
Una vez obtenida la financiación, puede desarrollar e implementar los MVP. Esta guía para experimentar con la IA comparte consejos sobre cómo experimentar, incluyendo la elección de usuarios piloto, la definición de casos de uso y la prestación de formación y soporte.
Después de implementar el MVP, comience a realizar un seguimiento de sus KPI determinados, utilizando las capacidades de datos que inventarió en el paso 4. La tecnología de IA puede rastrear los KPI por sí misma utilizando (uso del producto) o mediante otros métodos, como output o encuestas. Esto puede variar en función de la estrategia desarrollada en el paso 4.
Si el MVP ha movido la aguja para cumplir los KPI determinados, decida si proceder con la financiación para la implementación a gran escala de las capacidades de IA. Una aerolínea podría considerar implementar la solución de IA para todos los clientes en todos los aeropuertos en los que opera.
En paralelo, decida si quiere desbloquear la siguiente tanda de financiación para un nuevo conjunto de capacidades MVP. Dado el éxito de este MVP, podría tener sentido seguir otras iniciativas utilizando este mismo marco.
Si los KPI no cumplieron con las expectativas, investigue las razones subyacentes. ¿Los usuarios no interactuaron con la tecnología como se esperaba? Si es así, puede que necesite implementar una estrategia de gestión del cambio más sólida. ¿La tecnología no cumplió con todos los KPI o solo con uno?
Tal vez necesite aplicar la tecnología de una manera diferente o redefinir sus KPI. ¿La tecnología simplemente no funcionó como se esperaba? Solicite soporte técnico o busque una nueva solución.
Con la mentalidad adecuada y un proceso metodológico que se basa en datos y experimentación, puede posicionar a su empresa para implementar la IA de una manera inteligente y beneficiosa.
