¿Le suena familiar? Quieres implementar la IA en tu empresa, pero no tienes claro cómo demostrar su valor ni cómo puedes financiar la inversión. Un modelo de "conmutación por etapas" puede ayudarle a medir el impacto a lo largo del tiempo para demostrar el valor y desbloquear la financiación para tramos posteriores de trabajo de IA.



Cualquiera que quiera medir los resultados de la IA debe abrir su mente a posibles resultados no obvios. Las empresas suelen centrarse únicamente en la productividad. Piense más ampliamente en otros resultados: la eficiencia de costes, como la aceleración del tiempo de comercialización, o la promoción del crecimiento de los ingresos, como la reducción de la pérdida de clientes.

También debe tener una mentalidad de prueba y experimentación, con un enfoque en la medición de los KPI para informar los próximos pasos. Y hay que buscar constantemente los próximos pasos: la IA no es una inversión que se hace una sola vez. Requiere gobierno, formación, personal multidisciplinar, mantenimiento y más. Puede proporcionar una amortización creciente con el tiempo a medida que aumenta la adopción y se amplían los casos de uso.



Implementar IA puede parecer una tarea abrumadora con una inversión inicial significativa, pero no tiene por qué serlo. En lugar de invertir en muchas soluciones de IA a la vez, empiece solo por la que crea que puede tener el mayor impacto empresarial para su organización.

Pregúntese: ¿dónde puede generar mayor impacto en su organización? ¿Generando más ingresos para compensar el coste de la implementación de la IA o eliminando costes para poder financiar la siguiente fase del trabajo?



Al utilizar un proceso “stage-gate”, puede evaluar la eficacia y el impacto de una solución con IA antes de asumir un compromiso mayor.