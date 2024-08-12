Maximización del cumplimiento: integración de la IA generativa en el marco normativo financiero

En un momento en que las instituciones financieras están sometidas a un mayor escrutinio para cumplir con las normativas contra el blanqueo de capitales (AML) y la Ley de Secreto Bancario (BSA), el uso de tecnologías avanzadas, como la IA generativa, supone una oportunidad significativa. Los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), como GPT-4, pueden mejorar los programas de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML), impulsando el cumplimiento normativo y la eficiencia en el sector financiero; no obstante, existen riesgos asociados a la implementación de soluciones de IA generativa en la producción.

Las instituciones financieras se enfrentan a un complejo entorno normativo que exige sólidos mecanismos de cumplimiento. La Integración de la IA generativa, especialmente los LLM, ofrece un potencial transformador para automatizar procesos de cumplimiento, detectar anomalías y proporcionar un conocimiento completo de los requisitos regulatorios.