Dominar la seguridad de la identidad: una introducción a las buenas prácticas de FICAM

Para cumplir con las políticas y estándares e implementar ICAM con éxito, tenga en cuenta estas directrices:

Evitar la dependencia del proveedor

Elija un proveedor como IBM® Security Verify SaaS, cuyas soluciones se basan en estándares abiertos y pueden integrarse con una gran variedad de socios, lo que permite la interoperabilidad con amplias integraciones para una sólida gestión de identidades y accesos.

Implemente la autenticación multifactor

La autenticación multifactor mitiga el riesgo de violaciones de acceso y mejora la confianza en la identidad de cada usuario. Mejore su posición de seguridad implementando métodos resistentes al phishing, como las claves de acceso proporcionadas por FIDO Alliance y productos certificados como Verify SaaS.

Incorpore el acceso adaptativo

El acceso adaptativo, cuando se combina con fuentes de inteligencia de amenazas, proporciona una defensa robusta contra ataques de autenticación. Esta integración mejora tanto el análisis contextual relacionado con los inicios de sesión de los usuarios como la recomendación de decisiones de acceso informadas basadas en puntuaciones de riesgo calculadas.

Al evaluar cualquier proveedor “adaptativo”, tome nota de la calidad de la recomendación generada por el sistema. No basta con recopilar contexto "estático", como el tipo de agente de usuario, la geolocalización, el riesgo de la dirección IP, etc. Considere la posibilidad de ampliar el contexto evaluando el contexto biométrico, como la velocidad de escritura, los movimientos del ratón y otros. La mayoría de los proveedores ofrecen contexto estático, mientras que pocos ofrecen capacidades para detectar cambios biométricos, o incluso detectar la presencia de máquinas virtuales en un endpoint.

Utilice el control de acceso basado en atributos de extremo a extremo

Este modelo de control de acceso establece los privilegios de acceso en función de los atributos, permitiendo a los administradores flexibilidad sobre las políticas de acceso y cerrando eficazmente cualquier brecha en seguridad, protección de datos y cumplimiento. Considere emparejarlo con una herramienta de gestión de acceso de privilegios para proteger aún más la información de autenticación más sensible.

Acceso seguro a las API

Para aumentar la interoperabilidad, implemente estándares abiertos de capacidades ICAM como OAuth2. Considere la posibilidad de implantar la gestión de acceso a la API para asegurar estos recursos y fortificar la autenticación.

Al adherirse a estas directrices y aprovechar IBM Security Verify SaaS, las organizaciones pueden mejorar su posición de seguridad, mantener el cumplimiento y salvaguardar la información confidencial de manera efectiva.