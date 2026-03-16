Gestionar cargas de trabajo de IA a escala se refiere a implementar, operar y optimizar modelos y aplicaciones de IA en entornos empresariales complejos. Este proceso abarca todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial (IA), desde la formación inicial hasta la inferencia de producción.
Al pasar las aplicaciones de programas piloto a la producción completa es donde las operaciones se complican. Una empresa de servicios financieros, por ejemplo, suele ejecutar un modelo de detección del fraude que califica las transacciones en tiempo real junto con un asistente de cara al cliente. Cada uno de estos escenarios tiene diferentes requisitos de latencia, necesidades de residencia de datos y controles de cumplimiento.
Hoy en día, la mayoría de las organizaciones empresariales en producción gestionan muchos sistemas de este tipo a la vez. Los retos no se hacen más fáciles a medida que se añaden más sistemas; al revés: se multiplican. En un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), el 77 % de los ejecutivos afirman que necesitan adoptar la IA rápidamente para seguir siendo competitivos. Sin embargo, solo el 25 % está totalmente de acuerdo en que la infraestructura de TI de su organización puede soportar el escalado de la IA en toda la empresa.
La formación de modelos y la inferencia de IA tienen exigencias diferentes. El entrenamiento requiere una computación masiva que se ejecute continuamente en clústeres de procesadores especializados. La inferencia, por el contrario, se ejecuta en producción, donde la latencia y la disponibilidad importan más que la potencia de procesamiento bruta.
Según McKinsey, se prevé que las cargas de trabajo de inferencia representen más de la mitad de toda la computación de IA para 2030. Este cambio significa que ejecutar modelos de manera eficiente se está convirtiendo en una preocupación empresarial tan apremiante como construirlos.1
Dada toda esta complejidad, la gestión de cargas de trabajo de IA a escala no es solo un problema tecnológico. Es una cuestión operativa. Las organizaciones que hacen bien este trabajo son las que establecen buenas prácticas en infraestructura, gobierno y operaciones diarias.
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En comparación con las cargas de trabajo tradicionales, las cargas de trabajo de IA suelen procesar datos no estructurados (por ejemplo, imágenes, texto, audio) que introducen complejidades para las que la infraestructura de TI estándar no fue diseñada.
La computación se convierte en el recurso más limitado. El entrenamiento y la inferencia requieren unidades de procesamiento gráfico (GPU) y unidades de procesamiento tensorial (TPU), que son más caras de aprovisionar y operar que la computación estándar. Como resultado, la previsibilidad de los costes y la asignación de recursos se convierten en retos permanentes.
La infraestructura del centro de datos añade otra capa. Entrenar cargas de trabajo de IA requiere clústeres de cómputo de alta densidad con enfriamiento avanzado, mientras que las cargas de inferencia necesitan acceso de baja latencia a datos y aplicaciones. Ambos ejercen presión sobre infraestructuras de centros de datos más antiguas. Las limitaciones energéticas también influyen cada vez más en la escalabilidad, por lo que la disponibilidad de energía es una preocupación importante.
Los requisitos de rendimiento también se vuelven más complejos. Los retrasos y los cuellos de botella no pueden atascar las aplicaciones de producción y las cargas de trabajo de inferencia deben colocarse cerca de los datos y las aplicaciones a las que sirven, como la configuración de edge.
La gobernanza también aporta complejidad a nivel organizativo y de cumplimiento. A medida que los sistemas se multiplican, resulta más difícil mantener un linaje de datos coherente, pistas de auditoría y controles de ciberseguridad. Los requisitos de residencia y soberanía de datos que varían según la región añaden desafíos adicionales, especialmente para las organizaciones que operan a través de las fronteras.
Por último, la experiencia operativa crea una brecha de habilidades para muchas empresas. Ejecutar cargas de trabajo en producción requiere una experiencia en ingeniería de datos, operaciones de machine learning (MLOps) y gestión de infraestructuras que muchas organizaciones aún están desarrollando.
La gestión de múltiples sistemas en diferentes etapas del ciclo de vida también va más allá de los flujos de trabajo de TI tradicionales. Muchos equipos no están preparados para la complejidad que sigue.
Los retos asociados a las cargas de trabajo de IA son reales, pero manejables. Las siguientes prácticas operativas, aplicadas de forma coherente, pueden marcar una diferencia significativa en la gestión de cargas de trabajo de IA a escala.
No todas las cargas de trabajo de IA tienen los mismos requisitos, y tratarlas como si los tuvieran conduce a un despilfarro de recursos y a problemas de rendimiento. Adaptar el procesamiento, el almacenamiento y las redes a las necesidades de cada carga de trabajo hace que los costes sean predecibles.
Los programadores de cargas de trabajo ayudan a los equipos a asignar la computación de manera eficiente y a evitar la compra excesiva de recursos de GPU en los entornos de producción.
Cuando cada equipo implementa de manera diferente, la solución de problemas pasa a ser aislada.
Los pipelines de datos de IA consistentes, las herramientas de monitorización compartidas y los procesos operativos comunes reducen esa fricción a medida que aumenta el número de sistemas. Los equipos nuevos se ponen al día más rápido y la calidad es más fácil de mantener.
Los requisitos de cumplimiento son mucho más fáciles de incorporar desde el principio que de añadir después.
Las organizaciones que tratan la residencia de los datos, los registros de auditoría y los controles de acceso como requisitos del primer día y no como una idea tardía son las que modifican menos cuando las normas cambian. Para las organizaciones que trabajan en diferentes regiones, donde los requisitos pueden diferir significativamente, este trabajo es esencial.
La ejecución de la IA en producción requiere personas que comprendan la ingeniería de datos, las operaciones de modelos y la gestión de infraestructuras. En la mayoría de las organizaciones, esa combinación aún se está construyendo.
Ya sea mediante la contratación, la formación o las asociaciones externas, cerrar esa brecha a tiempo mantiene las operaciones funcionando sin problemas y los costes bajo control.
Un modelo que funciona bien en el lanzamiento no necesariamente funcionará bien seis meses después. Los datos cambian, las condiciones cambian y la precisión se desvía de formas que no siempre son evidentes hasta que un resultado empresarial se ve afectado.
Las herramientas deobservabilidad como Prometheus e IBM Turbonomic son una parte crítica de cualquier implementación de producción, ya que rastrean la latencia, el rendimiento y el rendimiento del modelo a lo largo del tiempo. Los programas de reciclaje y las reseñas rutinarias de mantenimiento evitan que los pequeños problemas se conviertan en mayores.
Un sistema es manejable. Diez sistemas en múltiples entornos, con diferentes equipos, proveedores y requisitos de cumplimiento, es un escenario mucho más complejo.
Las organizaciones que escalan sin crisis constantes son las que ponen en marcha una estructura desde el principio. Eso significa procesos claros, propiedad definida y las herramientas necesarias para mantener la visibilidad de todas las cargas de trabajo de IA que se ejecutan en producción.
Hacer frente a los retos de gestionar cargas de trabajo de IA escalables requiere una infraestructura de IA especializada. Esta infraestructura incluye recursos de hardware, software, redes y almacenamiento que pueden soportar la construcción, el entrenamiento y la implementación de grandes modelos de IA, como los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), en centros de datos y centros de datos de IA. Desde la implementación del modelo hasta la monitorización continua, cada etapa tiene unas necesidades de infraestructura distintas.
Los componentes de la infraestructura para gestionar cargas de trabajo de IA a escala incluyen los siguientes elementos:
En la actualidad, las organizaciones dependen de entornos multinube híbridos que combinan servicios en la nube pública de diferentes proveedores y se extienden a través de las infraestructuras de múltiples proveedores de nube.
Ningún entorno de TI puede gestionar por sí solo todos los requisitos de las cargas de trabajo de la IA. Las plataformas de nube pública, alojadas por proveedores como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud y Google Cloud, ofrecen capacidad de GPU bajo demanda que se adapta a cargas de trabajo de entrenamiento a gran escala en entornos de hiperescala. Dicho esto, las cargas de trabajo de inferencia vinculadas a los datos confidenciales de los clientes suelen tener que permanecer en las instalaciones o en una nube privada para cumplir con los requisitos normativos.
La nube híbrida ofrece a las organizaciones la flexibilidad necesaria para tomar esas decisiones de ubicación en función de lo que necesite cada carga de trabajo, al tiempo que permite que las tecnologías nativas de la nube se ejecuten de forma coherente en todos los entornos.
Las cargas de trabajo de IA, en particular el entrenamiento de modelos, requieren recursos informáticos especializados, incluidas GPU (como NVIDIA) y TPU, en lugar de las unidades centrales de procesamiento (CPU) que impulsan los sistemas empresariales tradicionales.
Los marcos como TensorFlow y PyTorch están diseñados para ejecutarse en este hardware y se utilizan comúnmente para comparar el rendimiento antes de mover las cargas de trabajo a producción. Rastrear la utilización de la GPU y la utilización de recursos tanto en los ciclos de entrenamiento como de inferencia es esencial para mantener la eficiencia de costes a medida que crecen las implementaciones.
Muchas organizaciones están creando o transformando aplicaciones de IA para utilizar la arquitectura de microservicios, que divide las aplicaciones en componentes más pequeños y poco acoplados centrados en funciones empresariales específicas.
Este enfoque facilita el desarrollo, escalabilidad y actualización de cargas de trabajo de IA de forma independiente y es una parte importante de contenerización para la implementación en entornos híbridos.
Entender cómo gestionar cargas de trabajo de IA contenedorizadas a escala comienza con contenedores, que son las unidades de computación de facto de la infraestructura moderna nativa en la nube. Los contenedores empaquetan las aplicaciones y sus dependencias en unidades portátiles a través de un tiempo de ejecución de contenedores como Docker, que es una plataforma de código abierto que se ejecuta de forma coherente en todos los entornos.
La plataforma de orquestación de contenedores Kubernetes puede automatizar cómo se implementan, escalan y gestionan esos contenedores en los clústeres de Kubernetes, que se componen de nodos, como máquinas virtuales o físicas. Este enfoque garantiza la distribución de las cargas de trabajo de la IA y el uso eficiente de los recursos mediante el equilibrio de la carga y el autoescalado.
Cada carga de trabajo se ejecuta en su propio pod, que Kubernetes programa y supervisa. Una carga de trabajo de IA creada y probada en un entorno puede pasarse a otro sin necesidad de reconstruirse cuando los sistemas necesitan cambiar entre el entorno local y la nube.
La creación y el entrenamiento de modelos requieren un acceso rápido a grandes conjuntos de datos a través de canales de datos fiables. Los sistemas se comunican a través de interfaces de programación de aplicaciones (API), lo que hace que el enrutamiento, el acceso y la integración coherentes de los datos entre entornos sean esenciales a medida que crece el número de modelos.
Las cargas de trabajo de inferencia de IA necesitan conexiones de baja latencia con los datos y las aplicaciones de IA a las que sirven en producción. A medida que crece el número de sistemas en una organización, también lo hace la dificultad de gestionar el movimiento de datos, mantener la calidad y asegurarse de que los datos correctos llegan al modelo correcto. Esta tecnología es donde entra en juego ai storage.
MLOps aplica principios de DevOps al ciclo de vida del machine learning (ML) y la IA, incluyendo la construcción, prueba, implementación y monitorización de modelos a través de pipelines CI/CD . Este ciclo de vida incluye el servicio de modelos a través de la gestión continua de la producción.
Sin operaciones de machine learning (MLOPs), los modelos se desvían, el reentrenamiento se queda atrás y los equipos pierden visibilidad sobre métricas clave de rendimiento, como la latencia y el rendimiento.
GenAIOps extiende MLOps a la IA generativa, donde los modelos fundacionales, los sistemas RAG y los agentes de IA introducen nuevos patrones operativos. Un chatbot tradicional que recupera información es relativamente sencillo de monitorizar. Un sistema de IA agéntica, como un agente virtual, puede operar de forma no lineal, eligiendo entre acciones y realizando ajustes a través de múltiples sistemas y puntos finales.
Gestionar cargas de trabajo de IA escalables aporta una serie de beneficios para las empresas que ejecutan sistemas complejos de IA:
La gestión de cargas de trabajo de IA a escala se desarrolla de manera diferente en los sectores, pero los desafíos fundamentales como costes, cumplimiento y fiabilidad están presentes en cada sector.
Estos son algunos ejemplos.
Una aseguradora suele gestionar docenas de cargas de trabajo de IA a la vez, desde el procesamiento de reclamaciones hasta la detección del fraude, cada una con requisitos de datos y controles de cumplimiento diferentes. Gestionar ese volumen de producción implica mantener un alto rendimiento en todos ellos, sin interrupciones.
Una organización sanitaria que procesa imágenes médicas junto con datos de pacientes se enfrenta a estrictos requisitos de residencia de datos que a menudo impiden que ciertas cargas de trabajo de IA se trasladen a la nube pública. El procesamiento debe realizarse cerca de donde se encuentran los datos, lo que influye en todas las decisiones posteriores relativas a la infraestructura.
Un minorista que escala los modelos de personalización antes de las temporadas altas necesita poner en marcha rápidamente los recursos informáticos, gestionar los picos de demanda y reducirlos de manera eficaz. El reto consiste en garantizar que la infraestructura esté a la altura cuando la empresa lo necesite.
Un fabricante que utilice modelos de mantenimiento predictivo en todas las fábricas necesita un procesamiento de baja latencia en el edge y una visibilidad centralizada en todos los sitios. Cuando los sistemas caen, no es solo un problema de TI: la producción se detiene.
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1The next big shifts in AI workloads and hyperscaler strategies, McKinsey & Company, diciembre de 2025