Al pasar las aplicaciones de programas piloto a la producción completa es donde las operaciones se complican. Una empresa de servicios financieros, por ejemplo, suele ejecutar un modelo de detección del fraude que califica las transacciones en tiempo real junto con un asistente de cara al cliente. Cada uno de estos escenarios tiene diferentes requisitos de latencia, necesidades de residencia de datos y controles de cumplimiento.

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones empresariales en producción gestionan muchos sistemas de este tipo a la vez. Los retos no se hacen más fáciles a medida que se añaden más sistemas; al revés: se multiplican. En un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), el 77 % de los ejecutivos afirman que necesitan adoptar la IA rápidamente para seguir siendo competitivos. Sin embargo, solo el 25 % está totalmente de acuerdo en que la infraestructura de TI de su organización puede soportar el escalado de la IA en toda la empresa.

La formación de modelos y la inferencia de IA tienen exigencias diferentes. El entrenamiento requiere una computación masiva que se ejecute continuamente en clústeres de procesadores especializados. La inferencia, por el contrario, se ejecuta en producción, donde la latencia y la disponibilidad importan más que la potencia de procesamiento bruta.

Según McKinsey, se prevé que las cargas de trabajo de inferencia representen más de la mitad de toda la computación de IA para 2030. Este cambio significa que ejecutar modelos de manera eficiente se está convirtiendo en una preocupación empresarial tan apremiante como construirlos.1

Dada toda esta complejidad, la gestión de cargas de trabajo de IA a escala no es solo un problema tecnológico. Es una cuestión operativa. Las organizaciones que hacen bien este trabajo son las que establecen buenas prácticas en infraestructura, gobierno y operaciones diarias.