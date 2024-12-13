Diciembre es un mes de números, desde las cuentas atrás para las vacaciones hasta las confirmaciones de asistencia a las fiestas. Pero para los líderes empresariales, las cifras más importantes de este mes son las del presupuesto para 2025. Dado que la ciberseguridad es uno de los principales objetivos de muchas empresas en 2025, es probable que sea una de las principales partidas de muchos presupuestos de cara al Año Nuevo.
Gartner espera que el gasto en ciberseguridad aumente un 15 % en 2025, pasando de 183 900 millones de dólares a 212 000 millones de dólares. Los servicios de seguridad lideran el segmento que espera el mayor crecimiento del gasto, con el software de seguridad en segundo lugar y la seguridad de redes como tercera área de crecimiento.
"El continuo aumento del entorno de amenazas, el movimiento en la nube y la escasez de talento están situando la seguridad en lo más alto de la lista de prioridades y presionando a los directores de seguridad de la información (CISO) para que aumenten el gasto en seguridad de su organización", afirma Shailendra Upadhyay, directora sénior de investigación de Gartner en un comunicado de prensa reciente. "Además, las organizaciones están evaluando actualmente sus necesidades de plataforma de protección de endpoints (EPP) y detección y respuesta de endpoints (EDR), y realizando ajustes para reforzar su resiliencia operativa y respuesta a incidentes tras la caída de CrowdStrike".
Aunque es probable que las decisiones de gasto y los aumentos se deban a muchas razones diferentes, Gartner señala dos razones principales para el aumento previsto.
En lugar de limitarse a incluir una única partida en el presupuesto de su organización que abarque la ciberseguridad, una presupuestación precisa comienza por desglosar todos los componentes de un programa de ciberseguridad eficaz.
Considere lo siguiente en su presupuesto:
Aunque muchas organizaciones tienen en cuenta la interrupción del negocio y el riesgo potencial a la hora de crear su presupuesto de ciberseguridad, muchas pasan por alto cómo afecta el presupuesto al equipo de ciberseguridad.
El informe ISACA State of Cybersecurity 2024 and Beyond reveló que el 66 % de los profesionales de la ciberseguridad afirmaron que su trabajo es más estresante. No es de extrañar que la principal razón (81 %) fuera que el panorama de las amenazas es cada vez más complejo. Sin embargo, el hecho de que el presupuesto sea demasiado bajo (45 %) empató en segundo lugar con el empeoramiento de los problemas de retención de personal contratado y la falta de cualificación/formación del personal.
El informe descubrió que más de la mitad (51 %) sentía que sus presupuestos estaban insuficientemente financiados, un aumento del 47 % que compartía ese sentimiento en 2023. Además, solo el 37 % espera que sus presupuestos aumenten en 2025. Además del estrés, solo el 40 % confiaba en que su equipo estuviera preparado para gestionar un ciberataque. Al mismo tiempo, el 47 % espera un ciberataque en sus organizaciones.
Mientras los líderes empresariales trabajan en los presupuestos, estas son algunas formas de reducir el estrés de los empleados en relación con el presupuesto de 2025.
Aunque el aumento del gasto en ciberseguridad es una tendencia positiva en general, lo más importante es cómo utilizan las empresas sus mayores inversiones. Al tomar las decisiones correctas para su organización específica, puede reducir riesgos y, al mismo tiempo, mejorar la satisfacción de los empleados.