Diciembre es un mes de números, desde las cuentas atrás para las vacaciones hasta las confirmaciones de asistencia a las fiestas. Pero para los líderes empresariales, las cifras más importantes de este mes son las del presupuesto para 2025. Dado que la ciberseguridad es uno de los principales objetivos de muchas empresas en 2025, es probable que sea una de las principales partidas de muchos presupuestos de cara al Año Nuevo.

Gartner espera que el gasto en ciberseguridad aumente un 15 % en 2025, pasando de 183 900 millones de dólares a 212 000 millones de dólares. Los servicios de seguridad lideran el segmento que espera el mayor crecimiento del gasto, con el software de seguridad en segundo lugar y la seguridad de redes como tercera área de crecimiento.

"El continuo aumento del entorno de amenazas, el movimiento en la nube y la escasez de talento están situando la seguridad en lo más alto de la lista de prioridades y presionando a los directores de seguridad de la información (CISO) para que aumenten el gasto en seguridad de su organización", afirma Shailendra Upadhyay, directora sénior de investigación de Gartner en un comunicado de prensa reciente. "Además, las organizaciones están evaluando actualmente sus necesidades de plataforma de protección de endpoints (EPP) y detección y respuesta de endpoints (EDR), y realizando ajustes para reforzar su resiliencia operativa y respuesta a incidentes tras la caída de CrowdStrike".