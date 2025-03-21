¿Está calculando mal el TCO de su mainframe?

A medida que más empresas comienzan a modernizar sus mainframes, buscan formas de integrar la automatización y la IA en sus actividades principales y operaciones. De hecho, el 79 % de los ejecutivos de TI consideran que el mainframe es esencial para la innovación y la creación de valor impulsada por IA.

Una amplia gama de sectores puede beneficiarse del potencial transformador de la IA en el mainframe. Al analizar el TCO y el ROI, es importante ver el mainframe no solo como una plataforma transaccional, sino como una plataforma de IA en evolución que aporta nuevos avances y capacidades.

La IA cambia las reglas del juego para reducir los costes operativos y maximizar la eficiencia del mainframe. Las herramientas de IA pueden agilizar el proceso de resolución de incidentes mediante la predicción y prevención de incidentes, reduciendo el tiempo medio de resolución de horas a minutos. Los sistemas de parcheo son mucho más eficientes con mecanismos de IA que pueden predecir posibles fallos de hardware y poner en marcha un mantenimiento preventivo.

Otro caso de uso de la IA avanzada en mainframe también incluye asistentes de código que ayudan a aumentar la productividad de los desarrolladores y a cerrar las brechas de habilidades. Estas características no solo ayudan a los nuevos usuarios a sentirse cómodos y a ser más productivos, sino que también mejoran las funciones diarias de los usuarios experimentados. Las capacidades de IA generativa también agilizan los procesos de desarrollo, aceleran la modernización de las aplicaciones y reducen los ciclos de pruebas.



La IA en el mainframe significa un proceso más rápido hacia la modernización empresarial. Con la IA en la plataforma IBM Z, un banco de Norteamérica logró la capacidad de analizar cada transacción de pago en tiempo real para disminuir significativamente el fraude, reducir sustancialmente los costes y mejorar la satisfacción general del cliente.

Con un acelerador de IA en chip, el banco también mejoró la coherencia y la velocidad del tiempo de respuesta, que es un factor crítico en la prevención del fraude. Al adoptar la IA en el mainframe, el banco pudo elevar sus capacidades de detección del fraude a niveles sin precedentes.

Al avanzar hacia la modernización empresarial, es crucial seguir teniendo en cuenta la eficiencia energética y la sostenibilidad. Al optar por implementar la IA en IBM z16, las organizaciones pueden reducir el consumo de energía para ejecutar las operaciones de inferencia 41 veces en comparación con un servidor x86 comparable.

Los mainframes impulsan la innovación, el valor económico y la transformación digital. Para los CIO y los CTO, la clave está en utilizar la IA, la nube híbrida y la automatización para desarrollar todo su potencial.

La nueva matemática del mainframe no se trata de cálculos de costes puros, sino de equilibrar la economía y la creación de valor para maximizar el ROI. Al replantearse los cálculos tradicionales del TCO y hacer hincapié en la eficiencia de costes, las organizaciones pueden implementar los mainframes como activos estratégicos y sólidos desde el punto de vista económico.