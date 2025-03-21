¿Está calculando mal el TCO de su mainframe?

Cuando se trata de perseguir la innovación, los CIO y los CTO se enfrentan al reto implacable de equilibrar la transformación empresarial con la eficiencia de costes. Aunque estos objetivos puedan parecer contradictorios, una estrategia de TI global que integre el mainframe, la nube y la IA puede aportar abundante valor.
Existen cientos de casos de uso de IA para los clientes que deseen implementar la tecnología en las operaciones de mainframe. Es un error común pensar que abandonar completamente el mainframe es la solución más rentable, ya que estos sistemas continúan desempeñando un papel único en la integración de la IA dentro de una estrategia de arquitectura híbrida. Con el auge de la IA y la nube híbrida, es hora de reconsiderar el coste total de propiedad (TCO) y desbloquear el potencial inexplorado de los mainframes.
Los cálculos tradicionales del TCO que se centran simplemente en los costes monetarios de comprar y operar tecnologías a menudo subestiman el valor de los mainframes. Al limitar su análisis a esta métrica singular, las empresas pasan por alto el ahorro y el valor que pueden aportar los mainframes. Los estrategas empresariales modernos deben replantearse su forma de calcular el TCO optando por un análisis más detallado que tenga en cuenta las capacidades evolucionadas del mainframe.
Los requisitos de consumo de energía y costes de mantenimiento son áreas importantes para la comparación. Al elegir el mainframe frente a un número equivalente de servidores basados en x86, las empresas pueden ahorrar enormemente al optimizar su eficiencia energética. Las oportunidades de ahorro de costes se presentan en otros factores relacionados con la implementación de mainframes. Los ahorros significativos también pueden residir en los costes de licencias de software. Muchos proveedores cobran por núcleo, y un mainframe puede hacer el mismo trabajo con muchos menos núcleos que una solución de granja de servidores.
Una vez que las organizaciones ponen en marcha el mainframe, hay aún más elementos a tener en cuenta que un análisis tradicional del TCO podría pasar por alto. Un tiempo de inactividad o una violación de seguridad podrían provocar una pérdida significativa para una empresa. Sin embargo, las empresas pueden utilizar la seguridad y la fiabilidad de las plataformas de servidores para ayudar a evitar las costosas repercusiones de tales sucesos.
Los mainframes modernos no son centros de coste. Son importantes generadores de valor que impulsan los resultados empresariales como parte de una infraestructura de TI holística. Ayudan a las empresas a lograr un retorno de la inversión (ROI) más rápido y a reducir los riesgos y costes asociados al tiempo de inactividad no planificado. Además del tiempo de actividad de misión crítica, características como la redundancia integrada y la tolerancia a fallos hacen que estos sistemas sean muy valiosos para las organizaciones en las que un servicio coherente es imprescindible.
Los mainframes destacan por su excepcional fiabilidad y disponibilidad, a la vez que ofrecen escalabilidad y valor a largo plazo. Diseñados para manejar cargas de trabajo masivas a altas velocidades, los mainframes pueden soportar miles de transacciones por segundo. Determinados sectores, como la banca, dependen de este rendimiento, especialmente en momentos de máxima actividad como las compras navideñas.
Generar más valor con el mainframe también requiere que las organizaciones analicen más de cerca su recurso más valioso: los datos. Los mainframes pueden permitir a las empresas extraer conocimientos más rápido y hacer que los datos estén más disponibles para los usuarios autorizados, manteniendo al mismo tiempo un entorno informático seguro.
Procesadores criptográficos, cifrado quantum-safe y detección del fraude mejorada por IA son solo algunas de las características integradas en algún hardware de mainframe. Los sectores con estrictos requisitos normativos consideran que estos mainframes son plataformas fiables para sus necesidades empresariales, gracias a las sólidas tecnologías de seguridad, cumplimiento normativo e IA.
Más allá del ahorro operativo, con un uso eficaz, el mainframe también puede reducir los requisitos de recursos, acelerar la innovación y respaldar el crecimiento futuro. La forma más común de crear un ROI más alto es mediante mejoras en los procesos que simplifiquen en gran medida las operaciones, completando tareas que tradicionalmente llevan días en solo unos minutos. Estas mejoras reducen los requisitos de tiempo y costes, lo que permite a las empresas salir al mercado más rápido e impulsar la eficiencia general.
Los mainframes pueden consolidar cargas de trabajo de múltiples plataformas, optimizando el uso del hardware, reduciendo los costes de infraestructura y ofreciendo escalabilidad sin una degradación significativa del rendimiento. Esta consolidación ayuda a reducir los costes al implementar menos sistemas para más cargas de trabajo, compartir recursos valiosos y mejorar los servicios para satisfacer mejor la demanda.
Estas mejoras pueden simplificar las operaciones y reducir los recursos necesarios para el mantenimiento. De este modo, las organizaciones pueden reasignar el talento a iniciativas estratégicas que impulsen el crecimiento empresarial y la innovación. Los mainframes también ayudan a las organizaciones a lograr economías de escala sin dejar de tener en cuenta la sostenibilidad al reducir el consumo de energía y espacio.
A medida que más empresas comienzan a modernizar sus mainframes, buscan formas de integrar la automatización y la IA en sus actividades principales y operaciones. De hecho, el 79 % de los ejecutivos de TI consideran que el mainframe es esencial para la innovación y la creación de valor impulsada por IA.
Una amplia gama de sectores puede beneficiarse del potencial transformador de la IA en el mainframe. Al analizar el TCO y el ROI, es importante ver el mainframe no solo como una plataforma transaccional, sino como una plataforma de IA en evolución que aporta nuevos avances y capacidades.
La IA cambia las reglas del juego para reducir los costes operativos y maximizar la eficiencia del mainframe. Las herramientas de IA pueden agilizar el proceso de resolución de incidentes mediante la predicción y prevención de incidentes, reduciendo el tiempo medio de resolución de horas a minutos. Los sistemas de parcheo son mucho más eficientes con mecanismos de IA que pueden predecir posibles fallos de hardware y poner en marcha un mantenimiento preventivo.
Otro caso de uso de la IA avanzada en mainframe también incluye asistentes de código que ayudan a aumentar la productividad de los desarrolladores y a cerrar las brechas de habilidades. Estas características no solo ayudan a los nuevos usuarios a sentirse cómodos y a ser más productivos, sino que también mejoran las funciones diarias de los usuarios experimentados. Las capacidades de IA generativa también agilizan los procesos de desarrollo, aceleran la modernización de las aplicaciones y reducen los ciclos de pruebas.
La IA en el mainframe significa un proceso más rápido hacia la modernización empresarial. Con la IA en la plataforma IBM Z, un banco de Norteamérica logró la capacidad de analizar cada transacción de pago en tiempo real para disminuir significativamente el fraude, reducir sustancialmente los costes y mejorar la satisfacción general del cliente.
Con un acelerador de IA en chip, el banco también mejoró la coherencia y la velocidad del tiempo de respuesta, que es un factor crítico en la prevención del fraude. Al adoptar la IA en el mainframe, el banco pudo elevar sus capacidades de detección del fraude a niveles sin precedentes.
Al avanzar hacia la modernización empresarial, es crucial seguir teniendo en cuenta la eficiencia energética y la sostenibilidad. Al optar por implementar la IA en IBM z16, las organizaciones pueden reducir el consumo de energía para ejecutar las operaciones de inferencia 41 veces en comparación con un servidor x86 comparable.
Los mainframes impulsan la innovación, el valor económico y la transformación digital. Para los CIO y los CTO, la clave está en utilizar la IA, la nube híbrida y la automatización para desarrollar todo su potencial.
La nueva matemática del mainframe no se trata de cálculos de costes puros, sino de equilibrar la economía y la creación de valor para maximizar el ROI. Al replantearse los cálculos tradicionales del TCO y hacer hincapié en la eficiencia de costes, las organizaciones pueden implementar los mainframes como activos estratégicos y sólidos desde el punto de vista económico.
Descubra cómo una infraestructura de nube híbrida puede impulsar su estrategia de IA. Aprenda de los expertos de IBM cómo transformar la tecnología existente en un sistema ágil y preparado para la IA que impulse la innovación y la eficiencia en todas sus operaciones empresariales.
Explore cómo las soluciones de nube híbrida pueden optimizar sus operaciones empresariales impulsadas por la IA. Aprenda de los casos de éxito y las soluciones destacadas para ver cómo utilizan las empresas la nube híbrida de IBM para lograr una mayor eficiencia, escalabilidad y seguridad.
Conozca las principales diferencias entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona diferentes niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Descubra los costes ocultos de escalar la IA generativa y aprenda de los expertos cómo hacer que sus inversiones en IA sean más eficientes y tengan un mayor impacto.
Aprenda los fundamentos de la gestión de TI, incluyendo por qué es crucial para las organizaciones modernas y las características clave que garantizan operaciones fluidas y eficientes en todos los sistemas tecnológicos.
IBM Cloud Infrastructure Center es una plataforma de software compatible con OpenStack para gestionar la infraestructura de las nubes privadas en IBM zSystems e IBM LinuxONE.
Descubra servidores, almacenamiento y software diseñados para su estrategia empresarial de nube híbrida e IA.
Encuentre la solución de infraestructura en la nube adecuada para las necesidades de su empresa y escale los recursos según la demanda.
Transforme la infraestructura de su empresa con las soluciones de nube híbrida y preparadas para la IA de IBM. Descubra servidores, almacenamiento y software diseñados para asegurar, escalar y modernizar su empresa o acceda a conocimientos de expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.