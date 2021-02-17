Mirar más allá del futuro industrial con IA, IoT y blockchain

El futuro industrial está por llegar, con una rápida transformación gracias a tecnologías de vanguardia como la IA, el IoT y el blockchain.
Pero lo que hace que estas tecnologías sean tan distintas es su extraordinaria capacidad para automatizar toda la infraestructura. Le resultará más fácil e inteligente supervisar los procesos industriales en detalle. Además, con el rápido aumento de la globalización, la complejidad de los productos y el aumento de las demandas de los clientes, las empresas están cambiando a tecnologías avanzadas para mejorar las operaciones de la cadena de suministro.
No solo la cadena de suministro, sino también la fabricación, los servicios de hostelería, el mantenimiento de equipos y toda la planta se operan automáticamente a través de tecnologías inteligentes y habilitadas por sensores. Estas habilidades ayudan a revolucionar los sectores con técnicas basadas en datos y te permiten utilizar estos datos para el análisis.
La tecnología de Internet de las cosas (IoT) está aportando formas nuevas y más baratas de establecer comunicación entre las "cosas". Blockchain ofrece transparencia, inmutabilidad, seguridad e interoperabilidad para crear ecosistemas tecnológicos, lo que antes no era posible. Statista prevé que unos 70 000 millones de dispositivos IoT estarán conectados a finales de 2025.
Además, la tecnología de inteligencia artificial (IA) ofrece un mayor valor a los sectores al reemplazar significativamente los elementos humanos con máquinas autónomas, robots, visión y otros. Además, el avance de la comunicación 5G es un catalizador positivo para nuestro entorno. Veamos cómo estas tres tecnologías contribuyen a mejorar los sectores.
Los datos son el elemento vital de cualquier negocio. Hoy en día, el big data tiene amplias aplicaciones en múltiples sectores, como el comercio minorista, la sanidad, los servicios financieros, la agricultura, el petróleo y el gas, y muchos más. Las organizaciones que asimilan datos para resolver consultas de los clientes obtienen mayores beneficios junto con la retención de los consumidores. La demanda de big data está trascendiendo múltiples sectores y está impulsando significativamente la economía de mañana.
La tecnología del Internet de las cosas requiere que la nube funcione de forma eficiente y mantenga los datos protegidos. Además, la IA ha permanecido solo como modelo hasta la llegada del big data. Es más, los datos son el componente principal que interviene en las estrategias de desarrollo de los conceptos de IA y machine learning. Estas tecnologías se están utilizando ahora en una amplia variedad de aplicaciones, desde chatbots hasta vehículos autónomos. De hecho, casi no hay posibilidades de que algún negocio no haya sido aún el objetivo de la IA. El concepto introduce la innovación y la rápida transformación en los sectores para mejorar el rendimiento y el funcionamiento de los activos.
El uso de esta combinación tecnológica permite a los sectores obtener múltiples beneficios y rendir a la altura. Entre estos beneficios se incluyen:
Tomando el ejemplo de Porsche, es oficialmente el primer fabricante de automóviles en probar conceptos de blockchain en vehículos. Ha colaborado con la empresa alemana XAIN para implementar las tecnologías para automatizar sus coches. La idea es garantizar la seguridad de los conductores con técnicas basadas en datos. Con sus teléfonos inteligentes, los conductores tendrán acceso a los datos de tráfico de un blockchain, que reciben de forma constante de los vehículos conectados de los alrededores. Así, promueve el mantenimiento predictivo y la conducción autónoma mediante datos útiles para una experiencia de conducción mejor y fluida.
Hablando del negocio bursátil, muchas empresas emergentes están introduciendo conceptos de IA para predecir el mercado de valores. Esto se debe principalmente a la naturaleza altamente sospechosa de las acciones; Los traders y corredores necesitan herramientas y conceptos innovadores para gestionar el mercado en cuanto a predicciones, previsiones y verificaciones de transacciones. Por ello, tecnologías de alta gama como la IA tienen una enorme demanda para obtener resultados efectivos en el mercado bursátil.
La inteligencia artificial tiene un largo camino por recorrer en paralelo a la expansión tecnológica en los sectores, y blockchain parece ser su compañero natural en esta carrera. Estadísticamente, la IA está a punto de generar unos 100 000 millones de dólares de ROI en los sectores. Además, según las previsiones de McKinsey, la IA generará entre 3,5 y 5,8 billones de dólares anuales a finales de 2025 en 19 sectores. La mayoría de los sectores están trabajando para implementar proyectos de ciudades inteligentes combinando conceptos de IoT, IA y blockchain. El trío ofrece importantes beneficios, como la reducción del consumo de energía, un seguimiento bien estructurado de los patrones de consumo y el despilfarro innecesario de recursos energéticos.
Además, se utilizan otros conceptos para impulsar un rendimiento industrial mejor y más inteligente con la ayuda de tecnologías de alta gama. Sin duda, estos han hecho realidad los coches autónomos, los hogares inteligentes, la robótica y los sistemas cognitivos, lo que está repercutiendo positivamente en nuestras vidas en los tiempos actuales.
La combinación de IA, IoT y blockchain está transformando nuestra forma de vivir y trabajar. Por ejemplo, como individuo, puede intercambiar energía verde con otro consumidor o devolver la energía a la red inteligente. Esto basta para utilizar la energía como recurso en una cantidad significativamente reducida y proporciona una distribución adecuada en todas las redes conectadas. Por tanto, podemos decir que, mientras la tecnología IoT permite una medición precisa de los datos, blockchain proporciona transparencia y auditoría, y la IA proporciona la inteligencia necesaria para hacer que el funcionamiento general sea más inteligente.
Además, el trío se puede utilizar para revolucionar la forma en la que se proporcionan la identidad digital y las credenciales para cumplir con los requisitos industriales. IoT identifica los datos, blockchain controla los accesos a esos datos y la IA previene los fraudes. Refleja lo esenciales que son las tres tecnologías para aportar transparencia a las redes sociales y mejorar en mayor medida las prácticas de responsabilidad social corporativa (RSC). Además, blockchain ayuda a la IA a ampliar los datos, gestionar el intercambio de recursos y crear una economía de datos fiable y transparente para el éxito del progreso industrial.
La convergencia de IA, IoT y blockchain promueve el uso de análisis de datos, lo que permite a los industriales prestar servicios nuevos e innovadores a sus clientes. Ayuda a obtener una mejor business intelligence y habilita funcionalidades basadas en objetivos. Por último, ha llegado el momento de hacer realidad el potencial de los conceptos basados en datos mediante el uso de tecnologías inteligentes. Lo que más importa aquí es el poder transformador del tejido tecnológico para mejorar la competitividad empresarial en marketing, ventas, servicio de atención al cliente y muchos otros dominios.
