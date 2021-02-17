Mirar más allá del futuro industrial con IA, IoT y blockchain

El futuro industrial está por llegar, con una rápida transformación gracias a tecnologías de vanguardia como la IA, el IoT y el blockchain.

Pero lo que hace que estas tecnologías sean tan distintas es su extraordinaria capacidad para automatizar toda la infraestructura. Le resultará más fácil e inteligente supervisar los procesos industriales en detalle. Además, con el rápido aumento de la globalización, la complejidad de los productos y el aumento de las demandas de los clientes, las empresas están cambiando a tecnologías avanzadas para mejorar las operaciones de la cadena de suministro.

No solo la cadena de suministro, sino también la fabricación, los servicios de hostelería, el mantenimiento de equipos y toda la planta se operan automáticamente a través de tecnologías inteligentes y habilitadas por sensores. Estas habilidades ayudan a revolucionar los sectores con técnicas basadas en datos y te permiten utilizar estos datos para el análisis.

La tecnología de Internet de las cosas (IoT) está aportando formas nuevas y más baratas de establecer comunicación entre las "cosas". Blockchain ofrece transparencia, inmutabilidad, seguridad e interoperabilidad para crear ecosistemas tecnológicos, lo que antes no era posible. Statista prevé que unos 70 000 millones de dispositivos IoT estarán conectados a finales de 2025.

Además, la tecnología de inteligencia artificial (IA) ofrece un mayor valor a los sectores al reemplazar significativamente los elementos humanos con máquinas autónomas, robots, visión y otros. Además, el avance de la comunicación 5G es un catalizador positivo para nuestro entorno. Veamos cómo estas tres tecnologías contribuyen a mejorar los sectores.