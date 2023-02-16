El descubrimiento de fármacos impulsado por IA sigue cobrando impulso y alcanzando hitos críticos. Exscientia informó sobre el primer candidato a fármaco diseñado por IA que entró en ensayos clínicos a principios de 2020. Desde entonces, empresas como Insilico Medicine, Evotec y Schrödinger han anunciado ensayos de fase I. Se ha acelerado el desarrollo clínico de varios candidatos gracias a soluciones basadas en la IA. En las compañías farmacéuticas que se centran en el descubrimiento basado en la IA, hay información disponible públicamente sobre unos 160 programas de descubrimiento, de los cuales 15 productos están, según se informa, en desarrollo clínico.

Algunos ejecutivos pueden pensar que la IA puede implementarse a través de una “herramienta en la nube pública” o por un solo equipo. Según nuestra experiencia trabajando con empresas de ciencias de la vida, este no es el caso. Obtener todo el valor de la IA requiere una transformación del proceso de descubrimiento que abarque nuevas tecnologías, nuevos talentos y nuevos comportamientos en toda la organización de I+D.

El proceso de descubrimiento impulsado por IA aporta valor en cuatro dimensiones: encontrar el objetivo biológico adecuado, diseñar una molécula pequeña como candidata preclínica, mejorar las tasas de éxito y ofrecer rapidez y eficiencia global.

Búsqueda de nuevos objetivos biológicos

Vemos que la comunidad investigadora y los científicos del sector persiguen la integración de la multiómica y los datos clínicos con el machine learning para lograr el reposicionamiento de los fármacos. Aprovechando los datos experimentales y el análisis de la literatura, es posible descubrir nuevas vías patológicas e interacciones polifarmacológicas y proteicas. La aplicación de la IA a las imágenes (y otras técnicas de diagnóstico que analizan rigurosamente las salidas fenotípicas) puede ofrecer oportunidades para identificar nuevos objetivos biológicos. Algunos de nuestros clientes buscan comprender las interacciones, la función y el movimiento de las proteínas utilizando técnicas de computación tradicionales, así como la computación cuántica.

Utilizar nuevas técnicas para buscar nuevas moléculas

Mediante una técnica de búsqueda profunda, hoy es posible extraer la literatura de investigación y los datos experimentales publicados para predecir las nuevas estructuras de las moléculas pequeñas y el comportamiento de las moléculas. Esta y otras técnicas pueden utilizarse para predecir las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas y ayudar a identificar los efectos no deseados.

Explora la promesa de la computación cuántica

Desde 2020, se han llevado a cabo numerosas actividades y experimentos relacionados con la quantum en el campo de las ciencias de la vida, que abarcan la genómica, la investigación clínica y el descubrimiento, el diagnóstico, los tratamientos y las intervenciones. El machine learning impulsado por Quantum, entrenado con diversos conjuntos de datos clínicos y del mundo real, se ha aplicado a la generación de entidades moleculares, el diagnóstico, el forecasting de la eficacia y la adaptación de la radioterapia.