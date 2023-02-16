El año pasado, a medida que las organizaciones de ciencias de la vida se vieron consumidas por la recuperación de la COVID-19, su enfoque tuvo que cambiar rápidamente a mitigar las limitaciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y habilidades y, a finales de año, las presiones inflacionarias, todo lo cual se exacerbó por la guerra entre Rusia y Ucrania.
Junto con estos desafíos, el impulso continuo para reducir costos, mejorar la eficiencia y la productividad, impulsar una mejor toma de decisiones y reducir el riesgo seguirá impulsando la inversión farmacéutica en nube, IA/ML, analytics y automatización en 2023 a pesar de las mayores tasas de interés.
Las organizaciones deben replantear sus modelos de negocio para servir una variedad de objetivos estratégicos, y la IA desempeñará un papel cada vez más importante en todos ellos: apoyar el descubrimiento de fármacos, la diversidad de ensayos, las funciones de previsión y cadena de suministro, y apoyar la implicación y la adhesión a los ensayos descentralizados y a los regímenes de comercialización. Estos cambios sentarán las bases para una mayor transformación del sector a medida que la terapia génica y la salud de precisión estén cada vez más disponibles.
La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 presiona a las empresas para reducir los precios de los medicamentos y dispositivos en Estados Unidos, lo que lleva a la industria farmacéutica a aprovechar la tecnología para aumentar la eficiencia en costes y mantener los márgenes. A nivel mundial, el cambiante debate político en torno al acceso y la asequibilidad de los productos farmacéuticos patentados ejerce presiones adicionales. Un entorno inflacionario ralentizará la investigación y desarrollo tradicionales y dejará a la industria farmacéutica sin otra opción que investigar la IA/ML y técnicas relacionadas para acelerar el descubrimiento y la reutilización de fármacos, reduciendo al mismo tiempo los costes. Esto también estimulará nuevas asociaciones (por ejemplo, empresas farmacéuticas que trabajan con laboratorios de investigación o proveedores que trabajan con pagadores) a través del aprendizaje federado y ecosistemas digitales basados en la nube.
Los costes de fabricación y los costes de los ensayos clínicos seguirán aumentando. El coste de los ingredientes farmacéuticos activos ha aumentado hasta un 70 % desde 2018. Reclutar pacientes in situ y mantener ensayos in situ sigue siendo prohibitivamente caro. Pharma se centrará en el reclutamiento digital de pacientes a través de la publicidad social y el compromiso digital (incluidos wearables) a lo largo de los ensayos para gestionar la adherencia y la persistencia. Las estructuras de ensayos descentralizadas llevarán a la industria farmacéutica a centrarse más en la ciberseguridad y la información médica protegida (PHI) mientras gestiona los costes asociados.
Los costes de funcionamiento de las instalaciones de fabricación aumentarán a medida que los precios de la energía sigan subiendo. Prevemos que las empresas darán pasos significativos hacia la digitalización para reducir costes, mejorar la calidad, disminuir las retiradas y mejorar la seguridad. Las instalaciones predigitales con procesos manuales respaldados por mano de obra cara ya no serán la norma.
La redefinición de las prioridades estratégicas debe ser una prioridad para el equipo directivo. El año pasado, Pfizer y GSK abandonaron el sector de la salud del consumidor para priorizar el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas y la innovación básica. Vimos fusiones y adquisiciones dirigidas para reponer oleoductos, que continuarán en 2023. Novartis escindió Sandoz, su negocio de genéricos, y está racionalizando sus esfuerzos de investigación en torno a productos farmacéuticos innovadores. Sanofi y el gigante de los genéricos Sun Pharmaceuticals se están reposicionando para entrar en la industria farmacéutica especializada, y esta última lanza un nuevo biológico altamente competitivo para la psoriasis.
Las empresas están reconociendo que se necesitan modelos de negocio divergentes: la industria farmacéutica innovadora requiere importantes inversiones de capital para apoyar la investigación de vanguardia habilitada por las nuevas tecnologías, mientras que los modelos de negocio genéricos y de salud del consumidor exigen una escala sin precedentes, acceso a la distribución y estrechas asociaciones con las farmacias . Un aumento de la relación riesgo-rentabilidad para los innovadores llevará a las empresas a formar asociaciones de investigación y tecnología que combinen el mejor talento con las técnicas de computación más innovadoras, en lugar de fusiones o adquisiciones directas.
La agitación y la interrupción causadas por la COVID-19 han dado a los líderes farmacéuticos una mayor conciencia de resiliencia al ofrecer medicamentos y terapéuticos innovadores a las comunidades, subrayando la importancia de invertir en forecasting y cadenas de suministro.
Forecasting
La previsión continúa siendo un problema para muchas organizaciones. Según un estudio reciente de IBM IBV, el 57 % de los CEO considera que el CFO desempeñará el papel más crucial en sus organizaciones en los próximos dos o tres años. Procesos heredados, volatilidad de la demanda y aumento de la escala y complejidad de datos exigen un nuevo enfoque. Los ciclos tradicionales de forecasting trimestral (que son manuales y gravosos) producen predicciones inexactas.
Las principales empresas invertirán en IA, ML y workflows para ofrecer capacidades de forecasting de extremo a extremo que utilizan fuentes en tiempo real de múltiples fuentes de datos, aprovechando cientos de modelos de IA y ML, para ofrecer forecastings y conocimiento de clientes más granulares y precisos. Estas capacidades cambiarán fundamentalmente el papel de las organizaciones financieras al enfatizar la rapidez del conocimiento, la adopción de la toma de decisiones basada en datos y la escalabilidad de las analytics dentro de la empresa.
Cadena de suministro
Los líderes empresariales se centrarán en las soluciones de cadena de suministro que impulsen la transparencia en el abastecimiento, la fabricación, la entrega y la logística y, al mismo tiempo, minimicen los costes, los residuos y el tiempo. Los CSCO están modernizando las operaciones de cadena de suministro por medio de IA para aprovechar datos no estructurados en tiempo real e integrando automatización, Blockchain y edge computing para gestionar operaciones y recopilar y conectar información a través de múltiples fuentes.
Tras la COVID-19, observamos que los líderes ven la cadena de suministro como una función organizativa central en lugar de una de apoyo. David Volk, director ejecutivo de planificación de la cadena de suministro clínico de Roche, afirma: "Somos una organización en red... que colabora de forma mucho más amplia entre todos nuestros socios y el sector. Nos consideramos una organización de la cadena de suministro, y una parte importante del valor que aportamos a los pacientes reside en la optimización de nuestra cadena de suministro global y del inventario. Esa es una mentalidad muy diferente, y ha cambiado la forma en que dirigimos la organización".
La sostenibilidad de la cadena de suministro también se sitúa entre las máximas prioridades para los CEOs. El 48 % de los CEO encuestados afirma que aumentar la sostenibilidad es una prioridad absoluta, un 37 % más desde 2021. 44% citan la falta de conocimiento basado en datos como un obstáculo para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. La visibilidad integral del impacto en la sostenibilidad, como las métricas sobre emisiones y residuos desde la materia prima hasta la entrega, desbloqueará un nuevo nivel de información que posicionará a los CSCO como facilitadores clave para que las empresas logren su visión de sostenibilidad y ESG.
La terapia génica es la nueva frontera de la medicina. Se centra en la modificación de los genes de una persona para tratar o curar enfermedades, como el cáncer, las enfermedades genéticas y las enfermedades infecciosas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó la primera terapia génica en Estados Unidos en 2017. Desde entonces, se han aprobado más de 20 productos de terapia celular y génica.
Según la Alliance for Regenerative Medicine, podríamos ver introducidas en el mercado estadounidense cinco terapias génicas más para enfermedades raras, incluyendo nuevos tratamientos para la enfermedad de células falciformes, la distrofia muscular de Duchenne y la hemofilia.
Estas terapias desafiarán a las organizaciones de ciencias de la vida a replantearse sus modelos de negocio. ¿Cómo van a determinar de manera eficiente qué pacientes pueden recibir estos tratamientos? ¿Cómo obtendrán la sangre del paciente como parte de la terapia? ¿Cómo contratarán a los pagadores para el reembolso, dado que estas terapias pueden costar más de 3 millones de dólares por tratamiento? ¿Cómo harán un seguimiento de los resultados del tratamiento para los acuerdos basados en resultados? Estas preguntas y muchas más, que abarcan modelos de pago, experiencia del consumidor, cadena de suministro y manufactura, deberán abordarse.
Un controlador clave en el crecimiento de las terapias génicas y la adopción de la salud de precisión es el crecimiento y la accesibilidad de la secuenciación de ADN de próxima generación (NGS). NGS se generalizará, sacando la ciencia del laboratorio para ofrecer una mejor atención al paciente y resultados a escala. NGS ofrece un rendimiento, escalabilidad y velocidad ultra altos y ha revolucionado los sectores al permitir una amplia variedad de análisis en múltiples aplicaciones a un nivel nunca antes posible. Esto incluye ofrecer la secuenciación del genoma completo a precios asequibles y prácticos para los investigadores, los científicos, los médicos y los pacientes. Un ejemplo es el nuevo secuenciador Illumina NovaSeq X lanzado en septiembre de 2022, que es el doble de rápido que los modelos anteriores y capaz de secuenciar 20.000 genomas al año a un coste de 200 dólares por genoma. A medida que el precio de secuenciar los genomas baje, la capacidad de apoyar la atención médica personalizada y la terapia génica a gran escala seguirá aumentando.
Las limitaciones de los ensayos clínicos tradicionales se amplificaron durante la pandemia de COVID-19 y han acelerado el uso de ensayos clínicos descentralizados (DCT). Existe una clara necesidad de mejorar los formatos de estudio para poder acceder a poblaciones más amplias y equitativas e incluirlas. Las nuevas tecnologías ayudarán a integrar los puntos de datos de los pacientes y a obtener conocimientos holísticos como nunca antes. Las organizaciones de ciencias de la vida aumentarán su uso de DCT para realizar estudios globales y lanzar nuevas terapias al mercado. Esperamos un número récord de ensayos descentralizados en 2023.
Los beneficios clave de DCT incluyen:
A medida que las DCT se adoptan de forma más amplia, diseñar ensayos en función de la experiencia del paciente será crítico para garantizar una implicación clara y transparente, así como una participación voluntaria y activa. Metodologías como Enterprise Design Thinking pueden proporcionar un marco útil. Del mismo modo, integrar datos de pacientes de múltiples fuentes como historiales electrónicos de salud y médicos, plataformas de captura electrónica de datos, sistemas de gestión de datos clínicos, dispositivos wearables y otras tecnologías digitales requerirá un enfoque más abierto para el intercambio de información.
La computación cuántica permitirá capacidades DCT más avanzadas para el reclutamiento, la selección de sitios de ensayo, la optimización y la vigilancia de pacientes. Los algoritmos basados en la tecnología cuántica pueden superar a los actuales algoritmos informáticos, permitiendo un mejor análisis de los datos integrados de los pacientes a escala.
En los próximos años, los ensayos descentralizados se convertirán en la norma, mejorando la capacidad de reclutar, seleccionar y realizar ensayos clínicos a escala, garantizando la representación de poblaciones completas y diversas y que los tratamientos que salvan vidas se aprueben y pongan en marcha más rápidamente.
El descubrimiento de fármacos impulsado por IA sigue cobrando impulso y alcanzando hitos críticos. Exscientia informó sobre el primer candidato a fármaco diseñado por IA que entró en ensayos clínicos a principios de 2020. Desde entonces, empresas como Insilico Medicine, Evotec y Schrödinger han anunciado ensayos de fase I. Se ha acelerado el desarrollo clínico de varios candidatos gracias a soluciones basadas en la IA. En las compañías farmacéuticas que se centran en el descubrimiento basado en la IA, hay información disponible públicamente sobre unos 160 programas de descubrimiento, de los cuales 15 productos están, según se informa, en desarrollo clínico.
Algunos ejecutivos pueden pensar que la IA puede implementarse a través de una “herramienta en la nube pública” o por un solo equipo. Según nuestra experiencia trabajando con empresas de ciencias de la vida, este no es el caso. Obtener todo el valor de la IA requiere una transformación del proceso de descubrimiento que abarque nuevas tecnologías, nuevos talentos y nuevos comportamientos en toda la organización de I+D.
El proceso de descubrimiento impulsado por IA aporta valor en cuatro dimensiones: encontrar el objetivo biológico adecuado, diseñar una molécula pequeña como candidata preclínica, mejorar las tasas de éxito y ofrecer rapidez y eficiencia global.
Búsqueda de nuevos objetivos biológicos
Vemos que la comunidad investigadora y los científicos del sector persiguen la integración de la multiómica y los datos clínicos con el machine learning para lograr el reposicionamiento de los fármacos. Aprovechando los datos experimentales y el análisis de la literatura, es posible descubrir nuevas vías patológicas e interacciones polifarmacológicas y proteicas. La aplicación de la IA a las imágenes (y otras técnicas de diagnóstico que analizan rigurosamente las salidas fenotípicas) puede ofrecer oportunidades para identificar nuevos objetivos biológicos. Algunos de nuestros clientes buscan comprender las interacciones, la función y el movimiento de las proteínas utilizando técnicas de computación tradicionales, así como la computación cuántica.
Utilizar nuevas técnicas para buscar nuevas moléculas
Mediante una técnica de búsqueda profunda, hoy es posible extraer la literatura de investigación y los datos experimentales publicados para predecir las nuevas estructuras de las moléculas pequeñas y el comportamiento de las moléculas. Esta y otras técnicas pueden utilizarse para predecir las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas y ayudar a identificar los efectos no deseados.
Explora la promesa de la computación cuántica
Desde 2020, se han llevado a cabo numerosas actividades y experimentos relacionados con la quantum en el campo de las ciencias de la vida, que abarcan la genómica, la investigación clínica y el descubrimiento, el diagnóstico, los tratamientos y las intervenciones. El machine learning impulsado por Quantum, entrenado con diversos conjuntos de datos clínicos y del mundo real, se ha aplicado a la generación de entidades moleculares, el diagnóstico, el forecasting de la eficacia y la adaptación de la radioterapia.
Para proveedores de asistencia sanitaria
Las visitas presenciales convencionales a los proveedores de asistencia sanitaria (HCP) han alcanzado el límite de eficacia. Los profesionales sanitarios esperan ahora enfoques personalizados y un acceso instantáneo a los conocimientos. El aumento del escrutinio por parte de las autoridades públicas, junto con la COVID-19, interrumpió un enfoque tradicional en el que los representantes de ventas tenían oficinas HCP y hospitales como su segundo hogar. Surgió un modelo de interacción virtual que es menos eficaz en su forma actual.
Al mismo tiempo, el sector ve el valor de una estrategia omnicanal de participación de los profesionales de la salud: nuestro análisis muestra un aumento del 5 al 10 % en la satisfacción con una nueva experiencia del profesional de la salud, un aumento del 15 al 25 % en el gasto en marketing efectivo, un aumento del 5 al 7 % en los prescriptores activos y más a un aumento del 15 % en los ingresos recurrentes en función de la indicación.
Las compañías farmacéuticas tienen datos suficientes sobre ciertos productos como para permitir una experiencia personalizada a los HCP. Un enfoque de analytics impulsado por IA para la interacción con los clínicos proporciona el mayor impacto, ya que mejora tanto su rapidez de decisión como su conciencia de la evidencia clínica más reciente. Las estrategias de tecnología y datos bien definidas, junto con la gestión del cambio y los programas de identificación de talentos, son clave para el éxito.
Para pacientes
La adherencia y la persistencia son los principales desafíos en un sector que atiende a pacientes crónicos. Además, con los nuevos modelos de reembolso, los pagadores incentivan los casos "completos" que logran una remisión prolongada o, para los pacientes agudos, una recuperación funcional. Para seguir vendiendo medicamentos y cobrando por ellos, los pacientes deben tomarlos continuamente. Para muchas indicaciones, los pacientes tienen muchas opciones farmacéuticas. Las empresas exitosas se diferenciarán en el mercado ofreciendo soporte digital para sus productos farmacéuticos, involucrando a los pacientes en su atención desde sus smartphones mediante gamification y programas de incentivos.
La IA sustenta las tendencias mencionadas anteriormente. Aunque la tecnología de IA existe desde hace décadas, su adopción en las ciencias de la vida se ha acelerado en los últimos años, lo que ha repercutido en el desarrollo de fármacos, los ensayos clínicos y las cadenas de suministro. La IA se infunde en muchas de nuestras interacciones diarias, desde llamar a una aerolínea para volver a reservar billetes, pedirle a Alexa que ponga música y encienda las luces, recibir la aprobación de un préstamo, hasta proporcionar recomendaciones de tratamiento automatizadas a los pacientes basadas en su historial clínico y el últimas directrices de tratamiento.
A medida que la IA continúa impregnando nuestras vidas, la supervisión estará en primer plano. Tanto Estados Unidos como la UE consideran que la regulación es esencial para el desarrollo de herramientas de IA en las que puedan confiar los consumidores. Las empresas de ciencias de la vida deben comprender el impacto que tienen las regulaciones de IA en sus modelos de negocio y que desempeñan un papel proactivo para influir en estas políticas en aras de mejores resultados para los pacientes.
Por ejemplo, el Policy Lab de IBM adopta un enfoque proactivo para proporcionar a los responsables políticos una visión y recomendaciones accionables para aprovechar los beneficios de la innovación, asegurando al mismo tiempo la confianza en un mundo que está siendo remodelado por los datos. IBM trabaja con organizaciones y responsables políticos para compartir nuestra perspectiva y apoyar las innovaciones responsables. Uno de esos proyectos de ley fue el Plan para una declaración de derechos de la IA de la administración Biden-Harris, publicado en septiembre de 2022. Como se establece en el proyecto de ley, "los sistemas de IA tienen el potencial de aportar beneficios sociales increíbles, pero solo si hacemos el arduo trabajo de garantizar que los productos y servicios de IA sean seguros, precisos, transparentes, libres de sesgos perjudiciales y fiables". El proyecto de ley establece cinco protecciones de sentido común a las que todos en Estados Unidos deberían tener derecho en el diseño, desarrollo e implementación de IA y otras tecnologías automatizadas:
La aplicación de la IA no se está desacelerando, como tampoco lo está haciendo el escrutinio sobre ella. Las organizaciones de ciencias de la vida se diferenciarán por tener un asiento en la mesa. Buscarán oportunidades para influir en la política sanitaria de IA y ofrecer soluciones éticas y responsables impulsadas por IA que complementen su portfolio de productos existente y mejoren la experiencia de pacientes y proveedores y los resultados sanitarios a costes reducidos.
Las empresas de ciencias de la vida, especialmente en farmacéutica y biotecnología, pueden demostrar ser resilientes a pesar de las presiones inflacionarias. Deben centrarse en la especialización de los modelos de negocio, en la innovación y la invención, el negocio de los genéricos y la salud del consumidor. Una fuerte demanda puede ayudar a las empresas a superar los retos empresariales y posicionar al sector para un crecimiento constante impulsado por la innovación. Es fundamental adoptar nuevas tecnologías, especialmente la computación de última generación y la IA, para ofrecer avances importantes que puedan suponer un cambio de paradigma en el descubrimiento de fármacos, la optimización de los sitios de ensayos clínicos y, en última instancia, la implicación con la persona que recibe atención. Actuar con audacia en 2023 con una estrategia y una priorización claramente articuladas pondrá tanto a las organizaciones maduras de las ciencias de la vida como a los nuevos actores en el camino correcto. Las empresas que se centren en la estrategia y la innovación serán las mayores ganadoras.