Impulsemos negocios más inteligentes

Hoy en día, nadie puede permitirse ignorar la enorme oportunidad que representa la revolución de la IA. Sin embargo, los líderes empresariales suelen sentir que la IA es algo ajeno a ellos y que los rápidos cambios que se están produciendo no están totalmente bajo su control.

La presión para transformar (por parte de la junta directiva, del liderazgo, del mercado) nunca cesa. ¿Qué es bombo publicitario y qué es real? No está claro. El FOMO está ahí... pero con tanto en juego, ¿qué pasa si toma la decisión equivocada?

Ha implementado un agente de ventas con IA, pero no se integra con sus otros agentes y funciona de forma aislada.

Usted ejecuta una consulta y obtiene respuestas genéricas porque su IA está trabajando a ciegas, sin conexión con los datos de su empresa.

Se le prometió simplicidad, pero ahora tiene que gestionar más herramientas, más datos y más riesgos.

La verdad es que la tecnología nunca es lo importante. Lo único que importa es lo que hace posible.

Entonces, ¿y si existiera un camino que permitiera superar la confusión y la complejidad? Lo hay, y va más allá de las soluciones superficiales para ofrecer una ventaja competitiva significativa. IBM lo describe como la creación de una empresa más inteligente.