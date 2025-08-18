Impulsemos negocios más inteligentes

18 de agosto de 2025
Hoy en día, nadie puede permitirse ignorar la enorme oportunidad que representa la revolución de la IA. Sin embargo, los líderes empresariales suelen sentir que la IA es algo ajeno a ellos y que los rápidos cambios que se están produciendo no están totalmente bajo su control.
La presión para transformar (por parte de la junta directiva, del liderazgo, del mercado) nunca cesa. ¿Qué es bombo publicitario y qué es real? No está claro. El FOMO está ahí... pero con tanto en juego, ¿qué pasa si toma la decisión equivocada?
La verdad es que la tecnología nunca es lo importante. Lo único que importa es lo que hace posible.
Entonces, ¿y si existiera un camino que permitiera superar la confusión y la complejidad? Lo hay, y va más allá de las soluciones superficiales para ofrecer una ventaja competitiva significativa. IBM lo describe como la creación de una empresa más inteligente.
Una empresa más inteligente es lo que se obtiene cuando se integra de forma precisa, profunda y eficaz la inteligencia en todos los sistemas críticos de la empresa para convertirse en:
Esto no es solo teoría. IBM está ayudando a miles de organizaciones a convertirse en empresas más inteligentes en todos los sectores y en todo el mundo. Desde el servicio y la asistencia hasta los numerosos sistemas que constituyen el núcleo del funcionamiento de las empresas, estamos integrando la inteligencia en todas partes.
Estos son solo algunos ejemplos de lo que se puede hacer:
También estamos transformando IBM. Durante los últimos años, nuestro objetivo ha sido replantearnos por completo el negocio, eliminando la complejidad operativa, simplificando los procesos e integrando la inteligencia en todos los ámbitos.
Estos cambios han transformado funciones empresariales completas, desde los RR.HH. y el soporte de TI hasta las ventas y las compras. Como resultado, estamos en camino de alcanzar un aumento de la productividad de 4500 millones de dólares estadounidenses para finales de 2025.
Todo el mundo quiere más eficiencia, agilidad e innovación. Lo que distingue a una empresa más inteligente es cómo consigue estos resultados. Para aprovechar todo el potencial de la IA, necesita un enfoque sistémico que transforme los sistemas, los flujos de trabajo y los procesos críticos en cuatro dimensiones clave:
Un agente es un sistema que realiza tareas de forma autónoma mediante el diseño de flujos de trabajo con las herramientas disponibles. Antes, el software solo podía ejecutar algoritmos predefinidos, pero ahora cada usuario puede definir sus objetivos, mientras que la IA explora y propone formas de alcanzarlos. Sin embargo, solo pueden cumplir esa promesa cuando se integran con sus aplicaciones, datos y modelos existentes para automatizar tareas complejas y acelerar el tiempo de obtención de valor.
Una empresa más inteligente en acción: Avid Solutions, una empresa de I+D agrícola de vanguardia, implementó la solución watsonx Orchestrate de IBM para implementar de manera fluida agentes de IA en todas sus herramientas y aplicaciones líderes. Esta experiencia unificada y eficiente no solo mejoró la precisión de sus procesos de gestión, sino que también impulsó una reducción del 25 % en el tiempo que se tarda en incorporar nuevos clientes. ¿El resultado? Empleados más comprometidos y clientes más satisfechos.
La IA se convierte en un verdadero activo estratégico cuando se alimenta de los datos de su empresa. Una empresa más inteligente reúne datos estructurados y no estructurados de todas sus operaciones, independientemente de dónde se encuentren. Solo así la IA puede proporcionar conocimientos y acciones relevantes para el negocio, lo que impulsa una verdadera diferenciación competitiva.
Una empresa más inteligente en acción: el gigante aeroespacial Lockheed Martin se ha asociado con IBM para crear una visión integrada de los datos de su empresa, lo que facilita el escalado de la IA y su aplicación eficaz en toda la organización. Al consolidar 46 sistemas y herramientas de datos dispares en una única plataforma integrada, las operaciones internas y los procesos de gestión de datos de la empresa se han optimizado para permitir una innovación rápida y rentable.
A medida que las organizaciones pasan de la fase piloto de la IA a la producción a gran escala, necesitan la arquitectura adecuada para respaldar sus ambiciones. Una empresa más inteligente diseña entornos de cloud híbrido que permiten a la IA operar independientemente de dónde se encuentren los datos, optimizando la infraestructura para obtener rendimiento y flexibilidad.
Una empresa más inteligente en acción: cada año, casi un millón de personas viajan a Flushing (Nueva York) para ver a los mejores tenistas del mundo competir en el Abierto de EE. UU., pero 15 veces más personas siguen el torneo a través de la aplicación y el sitio web del torneo. IBM® Consulting ayudó al Abierto de EE. UU. a crear una arquitectura de cloud híbrido que permite a la IA acceder a los datos adecuados en el momento adecuado, lo que proporciona análisis en tiempo real para mantener a los aficionados interesados y entretenidos.
Una empresa más inteligente optimiza la gestión tecnológica y las operaciones con IA para ganar visibilidad, eficiencia, seguridad y resiliencia. En lugar de acumular nuevas herramientas y añadir costes, se centran en obtener más valor de los sistemas que ya tienen, haciendo que todo funcione mejor, en conjunto.
Una empresa más inteligente en acción: Samsung SDS America, líder mundial en servicios de TI, necesitaba una mayor visibilidad del gasto en la nube y una forma eficaz de identificar el desperdicio, mejorando la eficiencia operativa sin aumentar los gastos generales. Mediante la implementación de la automatización de IBM, pudieron alinear el gasto en la nube con el valor empresarial, lo que se tradujo en una reducción del 11 % en el gasto de 86 cuentas en la nube.
Cualquier empresa puede utilizar la IA, eso es lo fácil. IBM le ayuda a utilizar la IA para transformar su negocio.
Al combinar innovación de vanguardia con décadas de experiencia en el sector y en el ámbito, comprendemos a la perfección cómo funciona la empresa, desde las cadenas de suministro hasta los sistemas de pago, pasando por el servicio de atención al cliente y mucho más.
Es hora de ir más allá de la experimentación con la IA y empezar a ofrecer un valor real. Ya estamos ayudando a miles de empresas a cerrar la brecha entre la visión y la ejecución. Podemos hacer lo mismo por usted.
