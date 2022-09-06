Kubernetes (a veces denominado K8s) es una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto que programa y automatiza la implementación, la gestión y el escalado de aplicaciones en contenedores (microservicios). La plataforma Kubernetes se centra en la optimización: automatiza muchos de los procesos de DevOps que antes se gestionaban de forma manual y simplifica el trabajo de los desarrolladores de software.
Entonces, ¿cuál es el secreto detrás del éxito de la plataforma? Los servicios de Kubernetes proporcionan equilibrio de carga y simplifican la gestión de contenedores en múltiples hosts. Facilitan que las aplicaciones de una empresa tengan una mayor escalabilidad y sean flexibles, portátiles y más productivas.
De hecho, Kubernetes es el proyecto de más rápido crecimiento en la historia del software de código abierto, después de Linux. Según un estudio de 2021 de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), entre 2020 y 2021, el número de ingenieros de Kubernetes creció un 67 %, hasta alcanzar los 3,9 millones. Eso es el 31 % de todos los desarrolladores de backend, lo que supone un aumento de 4 puntos porcentuales en un año.
El uso cada vez más generalizado de Kubernetes entre los equipos DevOps significa que las empresas tienen una curva de aprendizaje menor al comenzar con la plataforma de orquestación de contenedores. Pero los beneficios no terminan ahí. Veamos más detenidamente por qué las empresas eligen Kubernetes para todo tipo de aplicaciones.
A continuación se enumeran algunos de los principales beneficios de utilizar Kubernetes para gestionar su arquitectura de microservicios.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Diversos tipos y tamaños de empresas, grandes y pequeñas, que utilizan los servicios de Kubernetes descubren que ahorran en la gestión de su ecosistema y en los procesos manuales automatizados. Kubernetes aprovisiona y ajusta automáticamente los contenedores en los nodos para optimizar el uso de los recursos. Algunas plataformas de nube pública cobran una tarifa de gestión por cada clúster, por lo que ejecutar menos clústeres significa menos servidores API y otras redundancias, lo que ayuda a reducir los costes.
Una vez configurados los clústeres de Kubernetes, las aplicaciones pueden ejecutarse con un tiempo de inactividad mínimo y funcionar bien, requiriendo menos soporte cuando un nodo o pod falla y, de lo contrario, tendrían que repararse manualmente. La orquestación de contenedores de Kubernetes hace que el flujo de trabajo sea más eficiente con menos necesidad de repetir los mismos procesos, lo que significa no solo menos servidores, sino también menos necesidad de una administración torpe e ineficiente.
La Integración de contenedores y el acceso a recursos de almacenamiento con distintos proveedores de servicios en la nube simplifican el desarrollo, las pruebas y la implementación. La creación de imágenes de contenedores, que contienen todo lo que una aplicación necesita para ejecutarse, es más fácil y eficaz que la creación de imágenes de máquinas virtuales (VM). Todo ello se traduce en un desarrollo más rápido y unos tiempos de lanzamiento e implementación optimizados.
Cuanto antes implementen Kubernetes los desarrolladores durante el ciclo de vida del desarrollo, mejor, porque podrán probar el código desde el principio y evitar costosos errores en el futuro. Las aplicaciones basadas en la arquitectura de microservicios constan de unidades funcionales independientes que se comunican entre sí a través de API. Esto significa que los equipos de desarrollo pueden ser grupos más pequeños, cada uno centrado en una única función, y los equipos de TI pueden operar de manera más eficiente. Los espacios de nombres, una forma de configurar varios subclústeres virtuales dentro del mismo clúster físico de Kubernetes, proporcionan control de acceso dentro de un clúster para mejorar la eficiencia.
Antes, se implementaba una aplicación en una máquina virtual y se le asignaba un servidor de sistema de nombres de dominio (DNS). Ahora, entre los otros beneficios de Kubernetes, las cargas de trabajo pueden existir en una sola nube o distribuirse fácilmente entre varios servicios en la nube. Los clústeres de Kubernetes permiten la migración sencilla y acelerada de aplicaciones en contenedores desde la infraestructura local hacia despliegues híbridos en la nube pública o privada de cualquier proveedor de nube, sin perder ninguna función o rendimiento de la aplicación. Eso le permite mover cargas de trabajo a un sistema cerrado o propietario sin bloqueo. IBM Cloud, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform y Microsoft Azure ofrecen Integraciones sencillas con aplicaciones basadas en Kubernetes.
Existen varias formas de migrar aplicaciones a la nube:
El uso de contenedores para sus aplicaciones proporciona una forma ligera y más ágil de gestionar la virtualización que con las máquinas virtuales (VM). Dado que los contenedores solo contienen los recursos que una aplicación realmente necesita (es decir, su código, instalaciones y dependencias) y utilizan las características y recursos del sistema operativo (SO) host, son más pequeños, rápidos y portátiles. Por ejemplo, alojar cuatro aplicaciones en cuatro máquinas virtuales generalmente requeriría cuatro copias de un SO invitado para ejecutarse en ese servidor. Sin embargo, ejecutar esas cuatro aplicaciones en un enfoque de contenedor significa contenerlas todas dentro de un único contenedor donde comparten una versión del sistema operativo host.
Kubernetes no solo es lo suficientemente flexible para la gestión de contenedores en varios tipos de infraestructura (nube pública, privada o servidores locales, siempre que el sistema operativo host sea una versión de Linux o Windows), sino que funciona con prácticamente cualquier tipo de tiempo de ejecución de contenedores (el programa que ejecuta contenedores). La mayoría de los demás orquestadores están vinculados a tiempos de ejecución o infraestructuras de nube particulares y dan como resultado un bloqueo. Los servicios de Kubernetes le permiten crecer sin necesidad de reestructurar su infraestructura.
Kubernetes programa y automatiza la implementación de contenedores en múltiples nodos de computación, ya sea en la nube pública, en máquinas virtuales in situ o en las instalaciones. Su escalado automático permite a los equipos aumentar o reducir la capacidad para satisfacer la demanda con mayor rapidez. El autoescalado inicia nuevos contenedores según sea necesario para cargas pesadas o picos, ya sea por el uso de CPU, umbrales de memoria o métricas personalizadas, por ejemplo, cuando se lanza un evento online y hay un aumento repentino de solicitudes.
Cuando la necesidad termina, Kubernetes vuelve a reducir automáticamente los recursos para reducir el desperdicio. La plataforma no solo aumenta y reduce los recursos de infraestructura según sea necesario, sino que también permite escalar fácilmente horizontal y verticalmente. Otro beneficio de Kubernetes es su capacidad para revertir un cambio en la aplicación si algo sale mal.
Kubernetes le ayuda a ejecutar sus aplicaciones en contenedores de forma fiable. Coloca y equilibra automáticamente las cargas de trabajo en contenedores y escala los clústeres adecuadamente para adaptarse al aumento de la demanda y mantener el sistema en funcionamiento. Si falla un nodo de un clúster multinodo, la carga de trabajo se redistribuye a los demás sin interrumpir la disponibilidad para los usuarios. También proporciona capacidades de autorreparación y reiniciará, reprogramará o reemplazará un contenedor cuando falle o cuando los nodos dejen de funcionar. Le permite hacer actualizaciones progresivas de su software sin tiempo de inactividad. Incluso las aplicaciones de alta disponibilidad pueden configurarse en Kubernetes en uno o más servicios de nube pública de forma que se mantenga un tiempo de actividad muy alto. Un caso de uso destacado es Amazon, que utilizó Kubernetes para pasar de una arquitectura monolítica a una de microservicios.
Kubernetes es un proyecto liderado por la comunidad y una herramienta totalmente de código abierto (en su momento, el software de código abierto de más rápido crecimiento hasta la fecha), lo que significa que existe un enorme ecosistema de otras herramientas de código abierto diseñadas para su uso. El sólido respaldo de la plataforma garantiza la innovación y las mejoras continuas de Kubernetes, lo que protege la inversión en la plataforma y evita el bloqueo tecnológico que pronto queda obsoleto. También cuenta con el respaldo y la portabilidad de todos los principales proveedores de nube pública, incluidos IBM, AWS, Google Cloud y Microsoft Azure. Un error común es pensar que los servicios de Kubernetes compiten directamente con Docker, pero no es así. Docker es una herramienta de contenerización, mientras que Kubernetes es una plataforma de orquestación de contenedores que se utiliza a menudo para orquestar varios clústeres de Docker.
Los contenedores son ideales para modernizar sus aplicaciones y optimizar su infraestructura de TI. Basados en Kubernetes y otras herramientas del ecosistema de Kubernetes de código abierto, los servicios de contenedores de IBM Cloud pueden facilitar y acelerar su camino hacia el desarrollo de aplicaciones nativas de la nube y hacia un enfoque de cloud híbrido abierto que integre las mejores características y funciones de la nube privada, la nube pública y la infraestructura de TI local.
Dé el siguiente paso:
Para empezar ahora mismo, cree una cuenta de IBM Cloud.
Comience rápidamente con IBM Cloud Kubernetes Service e implemente aplicaciones en contenedores a escala. Esta guía paso a paso le explica los aspectos esenciales, desde la preparación de su cuenta hasta la implementación de su primer clúster y aplicación.
Libere todo el potencial de su negocio con una nube híbrida flexible, segura y resiliente. El enfoque de nube híbrida abierta de IBM le permite crear y gestionar cargas de trabajo sin vendor lock-in, lo que garantiza la flexibilidad y el rendimiento en todo su entorno de TI.
La computación sin servidor permite a los desarrolladores crear y ejecutar código de aplicaciones sin aprovisionar ni gestionar servidores o infraestructura de backend.
Aprenda los fundamentos de YAML y cómo simplifica la configuración de Kubernetes. Esta guía cubre las estructuras clave y los consejos para escribir archivos YAML eficaces para gestionar sus implementaciones de Kubernetes.
Descubra cómo los contenedores revolucionan la forma en que las empresas desarrollan, implementan y gestionan las aplicaciones. Descubra por qué esta tecnología cambia las reglas del juego en cuanto a escalabilidad, seguridad y eficiencia en el panorama informático actual.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud es una plataforma de contenedores OpenShift (OCP) totalmente gestionada.
Las soluciones de contenedores ejecutan y amplían cargas de trabajo en contenedores con seguridad, innovación de código abierto e implementación rápida.
Desbloquee nuevas capacidades e impulse la agilidad empresarial con los servicios de consultoría de nube de IBM. Descubra cómo cocrear soluciones, acelerar la transformación digital y optimizar el rendimiento mediante estrategias de nube híbrida y colaboraciones con expertos.
Comience con una plataforma Red Hat OpenShift totalmente gestionada o explore la flexibilidad del ecosistema IBM Cloud Kubernetes. Acelere su proceso de desarrollo e implementación con soluciones escalables y seguras adaptadas a sus necesidades.