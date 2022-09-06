Kubernetes (a veces denominado K8s) es una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto que programa y automatiza la implementación, la gestión y el escalado de aplicaciones en contenedores (microservicios). La plataforma Kubernetes se centra en la optimización: automatiza muchos de los procesos de DevOps que antes se gestionaban de forma manual y simplifica el trabajo de los desarrolladores de software.

Entonces, ¿cuál es el secreto detrás del éxito de la plataforma? Los servicios de Kubernetes proporcionan equilibrio de carga y simplifican la gestión de contenedores en múltiples hosts. Facilitan que las aplicaciones de una empresa tengan una mayor escalabilidad y sean flexibles, portátiles y más productivas.

De hecho, Kubernetes es el proyecto de más rápido crecimiento en la historia del software de código abierto, después de Linux. Según un estudio de 2021 de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), entre 2020 y 2021, el número de ingenieros de Kubernetes creció un 67 %, hasta alcanzar los 3,9 millones. Eso es el 31 % de todos los desarrolladores de backend, lo que supone un aumento de 4 puntos porcentuales en un año.

El uso cada vez más generalizado de Kubernetes entre los equipos DevOps significa que las empresas tienen una curva de aprendizaje menor al comenzar con la plataforma de orquestación de contenedores. Pero los beneficios no terminan ahí. Veamos más detenidamente por qué las empresas eligen Kubernetes para todo tipo de aplicaciones.

A continuación se enumeran algunos de los principales beneficios de utilizar Kubernetes para gestionar su arquitectura de microservicios.