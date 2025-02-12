Desde la mejora de la gestión de la cadena de suministro hasta el análisis más avanzado y la experiencia del cliente, la IA está teniendo un impacto en todas las áreas del negocio minorista. Puede mejorar tanto la experiencia en línea como en la tienda para los clientes y los empleados.
Los minoristas están adoptando las tecnologías de la IA porque pueden producir resultados tangibles. Los minoristas están adoptando las tecnologías de IA porque pueden producir resultados tangibles. De hecho, los ejecutivos creen que la contribución de la IA al crecimiento de los ingresos minoristas aumentará un 133 % entre 2023 y 2027, según un estudio del IBM® Institute for Business Value1.
Muchos ejecutivos del sector minorista comprenden la importancia de la IA, ya que casi 9 de cada 10 ejecutivos afirman tener estructuras organizativas, políticas y procesos claros para el gobierno de la IA. Sin embargo, menos de una cuarta parte de las organizaciones implementan plenamente y revisan continuamente las herramientas de gobierno de la IA, lo que pone en riesgo la confianza en la marca.
Además, es posible que las organizaciones no estén preparadas en otros aspectos. Por ejemplo, el Institute for Business Value prevé que solo el 31 % de su personal necesitará reciclarse o desarrollar nuevas habilidades en ese mismo periodo de tiempo, lo que supone una subestimación del apoyo necesario en el proceso.
Muchas organizaciones están iniciando su andadura en el campo de la IA centrándose en la integración en unas pocas funciones. Los ejecutivos coinciden en que la IA está revolucionando su trabajo en varias áreas. Por ejemplo, los ejecutivos que participaron en el estudio sobre IA del IBM Institute for Business Value afirmaron que habían identificado tres áreas en las que ya estaban logrando avances gracias al uso de la IA: previsión de la demanda (88 %), help desks de RR. HH. (87 %) y corrección de problemas y soporte de TI (84 %).
Por ejemplo, el minorista alemán Edeka colaboró con IBM utilizando las plataformas IBM Watson Discovery e IBM watsonx.ai para procesar documentos manuales y técnicos con el fin de crear una base de conocimientos que el equipo de TI puede utilizar para agilizar la corrección de problemas. Centrarse en las mejoras individuales es un buen comienzo, pero los minoristas más avanzados deben actuar con rapidez para establecer una estrategia integral de IA. Actuar con rapidez crea una mejor oportunidad para tomar decisiones más inteligentes sobre dónde invertir y cómo aprovechar al máximo los beneficios de la IA.
Las organizaciones solo pueden maximizar el valor de sus inversiones en IA si van más allá de los beneficios rápidos y los proyectos piloto para aplicar la tecnología de forma integral en diversas áreas del negocio.
Los ejecutivos prevén que la parte de su presupuesto de TI dedicada a la IA aumentará un 19 % durante el próximo año, lo que significa que el gasto en TI para IA será del 1,04 %.
Curiosamente, se espera que el gasto en IA fuera del presupuesto de TI aumente un 52 % (2,28 % como porcentaje de los ingresos). En conjunto, el 3,32 % de los ingresos podría dedicarse al gasto en IA el próximo año. Para una empresa de 1000 millones de dólares, eso equivale a 33,2 millones de dólares de gasto total en IA. Las organizaciones deben considerar si están invirtiendo lo suficiente en IA y tomar las decisiones presupuestarias adecuadas.
El estudio del IBM Institute for Business Value reveló que las tres áreas principales de inversión prevista eran el marketing y la experiencia del cliente, la seguridad de TI y las finanzas. Las áreas menos prioritarias para la inversión eran las tiendas, el desarrollo de productos, la producción y la fabricación.
Descuidar la capacidad de utilizar la IA para mejorar la experiencia en la tienda podría suponer una pérdida significativa para los minoristas. La IA puede personalizar las experiencias de compra, por ejemplo, mediante precios dinámicos y recomendaciones personalizadas. También puede ayudar a los minoristas a planificar mejor el uso de sus inmuebles. Alrededor del 60 % de los clientes quieren utilizar tecnologías de IA cuando compran, para buscar productos (86 %), encontrar ofertas (79 %) y resolver sus problemas (82 %).
Por ejemplo, Kroger introdujo el procesamiento dinámico por lotes basado en IA en su proceso de recogida en tienda. La solución clasifica 200 000 bolsas por segundo para crear el carrito de recogida más eficiente e identificar la ruta más eficiente a través de la tienda. Este enfoque dio como resultado una reducción del 10 % en los pasos y redujo el tiempo de recogida en sus tiendas de mayor volumen.
El uso de la IA ha dado lugar a la era agéntica, en la que tanto empleados como consumidores comienzan a utilizar agentes de IA para desenvolverse en el mundo. Sin duda, algunos empleados están preocupados por el impacto que la IA podría tener en sus puestos de trabajo. Sin embargo, la mayoría acepta que la IA desempeña un papel fundamental en sus carreras profesionales.
El 96 % de los ejecutivos afirma que sus empleados utilizan la IA y la IA generativa de forma moderada o significativa en el trabajo. Esto aumentará a medida que utilicen agentes de IA para hacer preguntas, recuperar información y solicitar al agente que realice tareas.
Del mismo modo, los empleados esperan que sus empleadores les formen para utilizar mejor la IA. De hecho, otra encuesta del IBM Institute for Business Value realizada a trabajadores reveló que más de dos tercios de los empleados se unirían a otra empresa si esta les proporcionara formación tecnológica.
Sin embargo, la mayoría de las empresas creen que la IA mejora el trabajo que realizan y no se limita a automatizar tareas que antes realizaban los empleados. Como afirma el autor del informe “Embedding AI in your brand's DNA”, “los líderes del sector saben que muchas áreas que definen una marca exigen intuición humana, creatividad, inteligencia emocional y experiencia, que pueden complementarse con la IA”.
Las marcas que intentan incorporar la IA por su cuenta pueden pasar por alto las buenas prácticas o no lograr incorporar la tecnología más avanzada y novedosa en sus sistemas. Una investigación del IBM Institute for Business Value reveló que el 65 % de las organizaciones se asocian2 o planean asociarse con organizaciones estratégicas para crear un modelo de lenguaje de gran tamaño para iniciativas de IA generativa. Esto ayuda a garantizar que las empresas tengan acceso a los últimos modelos, plataformas y herramientas de desarrollo para integrar verdaderamente la IA en toda la organización. Partners como IBM pueden proporcionar tecnologías y soluciones de IA y nube híbrida que ayudan a los minoristas a mejorar sus operaciones, promover la sostenibilidad y ofrecer una experiencia del cliente fluida en todo el entorno omnicanal.
Los minoristas son responsables de muchos tipos diferentes de datos, desde información de pago hasta historiales de compras y datos confidenciales de los clientes.
A pesar de todo el valor que puede aportar la IA, también puede generar una gran inquietud entre los empleados y los clientes si se implementa de forma incorrecta o desigual. Los minoristas necesitan políticas de gobierno bien establecidas para determinar cómo manejan, almacenan y acceden a esos datos. Ese gobierno también debe incluir medidas de seguridad avanzadas para proteger esos datos, protegiéndolos contra violaciones de seguridad y resolviendo rápidamente cualquier ataque que haya tenido éxito.
Los ejecutivos también están preocupados por el potencial de la IA para crear información engañosa, violar la privacidad, empeorar la equidad y aumentar el sesgo. De hecho, más de dos tercios de los consumidores admiten que evitan las recomendaciones basadas en la IA porque son sesgadas o estereotipadas. Las empresas deben ser transparentes con todas las partes interesadas sobre cómo utilizan la IA y en qué situaciones. También deben explicar cómo eliminan o mitigan el sesgo. Por último, deben comunicar a los consumidores cómo les beneficia la IA que utilizan, ya sea a través de la calidad del servicio o de la reducción de costes.
Los minoristas deben adoptar la IA para optimizar sus operaciones y aportar más valor a sus partes interesadas, incluidos partners, empleados y clientes. Sin embargo, para sacar el máximo partido a esta tecnología emergente se requiere un nivel adecuado de inversión y una visión estratégica. Obtenga más información consultando el informe del IBM Institute for Business Value y póngase en contacto con nosotros para saber cómo IBM puede ayudarle a utilizar la IA para mejorar la eficiencia y aumentar los ingresos.
Descubra cómo este estudio sobre los consumidores de 2024 revela la importancia de integrar la IA, los asistentes virtuales y la RA/RV para mejorar las experiencias de compra.
Sepa qué medidas pueden tomar sus clientes minoristas y de productos de consumo para impulsar el crecimiento y aumentar la fidelización de los clientes en la era de la IA.
Aprenda a aprovechar las fuerzas laborales aumentadas por IA para centrarse en tareas de mayor valor y mejorar la productividad de los empleados.
Racionalice las operaciones minoristas y mejore las experiencias de los clientes con las soluciones para minoristas de IBM.
Los servicios de consultoría sobre productos de consumo y venta minorista ayudan a crear relaciones valiosas con los consumidores al mismo tiempo que mejoran la sostenibilidad y la rentabilidad.
Ofrezca soporte omnicanal a escala con chatbots para minoristas impulsados por IBM watsonx Assistant.
Mejore las operaciones minoristas, promueva la sostenibilidad y ofrezca experiencias de cliente fluidas con las soluciones tecnológicas para minoristas de IBM.
1 Embedding AI in your brand’s DNA. Institute for Business Value. 2025.
2 Augmented work for an automated, AI-driven world. IBM Institute for Business Value. 2024.