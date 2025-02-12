Desde la mejora de la gestión de la cadena de suministro hasta el análisis más avanzado y la experiencia del cliente, la IA está teniendo un impacto en todas las áreas del negocio minorista. Puede mejorar tanto la experiencia en línea como en la tienda para los clientes y los empleados.

Los minoristas están adoptando las tecnologías de la IA porque pueden producir resultados tangibles. Los minoristas están adoptando las tecnologías de IA porque pueden producir resultados tangibles. De hecho, los ejecutivos creen que la contribución de la IA al crecimiento de los ingresos minoristas aumentará un 133 % entre 2023 y 2027, según un estudio del IBM® Institute for Business Value1.

Muchos ejecutivos del sector minorista comprenden la importancia de la IA, ya que casi 9 de cada 10 ejecutivos afirman tener estructuras organizativas, políticas y procesos claros para el gobierno de la IA. Sin embargo, menos de una cuarta parte de las organizaciones implementan plenamente y revisan continuamente las herramientas de gobierno de la IA, lo que pone en riesgo la confianza en la marca.

Además, es posible que las organizaciones no estén preparadas en otros aspectos. Por ejemplo, el Institute for Business Value prevé que solo el 31 % de su personal necesitará reciclarse o desarrollar nuevas habilidades en ese mismo periodo de tiempo, lo que supone una subestimación del apoyo necesario en el proceso.