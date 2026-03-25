ITOps alcanza un punto de inflexión con la IA agéntica

Para muchos equipos de ITOps, cualquier inversión en IA podría ser mejor que ninguna, según un nuevo informe de la empresa de investigación de mercado Omdia, titulado “Moderninizing IT Operations in the Agentic Era”.

El informe encargado por IBM revela que, incluso entre las organizaciones que confían menos del 10 % de sus tareas de ITOps a la IA, el 92 % observa mejoras operativas. Este hallazgo refuerza una estrategia cada vez más común: comenzar con logros de integración sencillos antes de avanzar a implementaciones de IA más complejas.

Sin embargo, decidir qué áreas de ITOps priorizar puede ser desalentador, especialmente cuando ya se espera que los equipos de TI reduzcan los costes, mejoren la eficiencia operativa y aceleren la entrega en arquitecturas y servicios cada vez más distribuidos.

Es más, los flujos de trabajo y la IA han complicado aún más la implementación de TI. Algunos equipos tienen dificultades para proporcionar modelos con suficientes datos propios. Otros carecen de los conocimientos técnicos necesarios para diseñar y mantener nuevas automatizaciones y flujos de trabajo. Mientras tanto, sin suficiente vigilancia y monitorización, los agentes pueden realizar acciones no autorizadas o no deseadas, lo que supone riesgos de seguridad y cumplimiento. E incluso en casos de uso sencillos, las inversiones mal orientadas en iniciativas de inteligencia artificial pueden dar lugar a errores costosos.

A pesar de estos desafíos, la integración de la IA está impulsando la innovación de ITOps a un ritmo sin precedentes. Para el 39 % de las organizaciones, la IA ahora realiza al menos la mitad de las tareas de ITOps junto con los humanos. Los primeros usuarios destacan una mejora en las capacidades de detección de amenazas, mantenimiento predictivo, automatización de flujos de trabajo y optimización de costes, entre otros beneficios.