Por qué la modernización de la ISO es tan importante para las instituciones financieras

Esta transición ofrece una gran oportunidad para mejorar la forma en que funcionan los pagos. En un mundo de pagos instantáneos y aumento del fraude en pagos en el ámbito de los pagos digitales, debemos aprovechar esta oportunidad para reducir el fraude, mejorar el cumplimiento normativo y construir una infraestructura de pagos mejor y más robusta. Idealmente, una solución ofrecerá interoperabilidad continua entre las diferentes redes de pago compatibles con la ISO.

Dado que la norma y su adopción siguen evolucionando, la solución debe estar preparada para el futuro ante los cambios de la ISO 20022 a medida que ocurran. Una solución nativa ISO facilitará la adopción de nuevos requisitos a medida que se publiquen. Las empresas tendrán la opción de integrar los pagos en sus procesos completos de pedido a pago, en lugar de tener que utilizar procesos empresariales separados para facturar, recibir un pago y, finalmente, conciliar ese pago. La integración simplifica el proceso de principio a fin.

Los mensajes nativos de la ISO pueden contener más datos que en los estándares anteriores. Al aprovechar estos datos adicionales, las instituciones financieras pueden alcanzar un nivel de protección más alto contra los delitos financieros, la AML y las sanciones. Las empresas pueden gestionar mejor el riesgo de efectivo y liquidez mediante una aplicación más rápida del efectivo, y tanto las corporaciones como las instituciones financieras pueden predecir los flujos de caja.

Con un acceso más fácil a los conjuntos de datos estandarizados, las instituciones financieras pueden obtener análisis más rápido y utilizar los datos del flujo de pagos para proporcionar inteligencia empresarial que antes no estaba disponible en otros flujos de pagos.

El desarrollo de una capa de transformación con API ISO ayuda a las IF a crear una estrategia empresarial que defina claramente las experiencias y los productos diferenciados que ofrece la empresa. Y con un enfoque continuo en las API ISO, las IF pueden conectarse a sus ecosistemas para ofrecer sus experiencias y productos diferenciados.

Con una capa de transformación API basada en mensajes ISO 20022, una FI puede transformar sus mensajes heredados del sistema de pagos en un formato de mensaje específico de ISO 20022 para el sistema de bajada. Esto es casi un requisito previo para que muchas IF cierren la brecha hasta que tengan capacidad nativa ISO 20022 en sus sistemas.