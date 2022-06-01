Por qué la modernización de la ISO es tan importante para las instituciones financieras

Con la migración al estándar de mensajería financiera ISO 20022, el mundo avanza hacia un sistema estandarizado de mensajería de pago. La ISO 20022, cuyo SWIFT permitirá pagos transfronterizos a partir de agosto de 2022, beneficiará significativamente a las instituciones financieras (IF). Pero el camino de estas instituciones hacia la adopción puede resultar bastante difícil. Para implementar con éxito el nuevo estándar, las IF necesitarán una solución integral para la traducción entre formatos de mensajes heredados y la ISO 20022.
Esta transición ofrece una gran oportunidad para mejorar la forma en que funcionan los pagos. En un mundo de pagos instantáneos y aumento del fraude en pagos en el ámbito de los pagos digitales, debemos aprovechar esta oportunidad para reducir el fraude, mejorar el cumplimiento normativo y construir una infraestructura de pagos mejor y más robusta. Idealmente, una solución ofrecerá interoperabilidad continua entre las diferentes redes de pago compatibles con la ISO.
Dado que la norma y su adopción siguen evolucionando, la solución debe estar preparada para el futuro ante los cambios de la ISO 20022 a medida que ocurran. Una solución nativa ISO facilitará la adopción de nuevos requisitos a medida que se publiquen. Las empresas tendrán la opción de integrar los pagos en sus procesos completos de pedido a pago, en lugar de tener que utilizar procesos empresariales separados para facturar, recibir un pago y, finalmente, conciliar ese pago. La integración simplifica el proceso de principio a fin.
Los mensajes nativos de la ISO pueden contener más datos que en los estándares anteriores. Al aprovechar estos datos adicionales, las instituciones financieras pueden alcanzar un nivel de protección más alto contra los delitos financieros, la AML y las sanciones. Las empresas pueden gestionar mejor el riesgo de efectivo y liquidez mediante una aplicación más rápida del efectivo, y tanto las corporaciones como las instituciones financieras pueden predecir los flujos de caja.
Con un acceso más fácil a los conjuntos de datos estandarizados, las instituciones financieras pueden obtener análisis más rápido y utilizar los datos del flujo de pagos para proporcionar inteligencia empresarial que antes no estaba disponible en otros flujos de pagos.
El desarrollo de una capa de transformación con API ISO ayuda a las IF a crear una estrategia empresarial que defina claramente las experiencias y los productos diferenciados que ofrece la empresa. Y con un enfoque continuo en las API ISO, las IF pueden conectarse a sus ecosistemas para ofrecer sus experiencias y productos diferenciados.
Con una capa de transformación API basada en mensajes ISO 20022, una FI puede transformar sus mensajes heredados del sistema de pagos en un formato de mensaje específico de ISO 20022 para el sistema de bajada. Esto es casi un requisito previo para que muchas IF cierren la brecha hasta que tengan capacidad nativa ISO 20022 en sus sistemas.
Los formatos patentados tradicionales, como SWIFT MT, ya son muy conocidos y se utilizan ampliamente en el sector, por lo que llevará tiempo acostumbrarse a la ISO 20022. Existe una oportunidad estratégica para permitir algunos años de coexistencia entre las normas heredadas y las normas ISO. Pero es importante proporcionar a los usuarios finales una interfaz que muestre los mensajes originales y convertidos de forma clara e inequívoca, al tiempo que proporciona funcionalidades que se dan cuenta del valor de los campos de mensajes enriquecidos de la ISO.
Una adopción exitosa de la ISO 20022 debe cumplir varios objetivos: reducir la complejidad de TI, permitir la agilidad, habilitar a los partners, integrar de manera fluida y cumplir con los requisitos normativos. Estos objetivos pueden sonar familiares: son objetivos para la mayoría de los sistemas de TI FI en general. Pero adquieren una mayor importancia a la hora de priorizar los sistemas habilitados para ISO 20022.
Esto es especialmente cierto para el primer objetivo, reducir la complejidad de la TI. La simple adición de una capa ISO 20022 a un sistema complejo existente como táctica para abordar la brecha inmediata puede resolver el problema inmediato, pero no aborda el objetivo estratégico a largo plazo de reducir la complejidad. De hecho, a medida que uno se mueve hacia arquitecturas y procesos nativos de ISO 20022, una solución táctica puede ser inútil o incluso una barrera para alcanzar ese objetivo.
El futuro de la mensajería financiera aún se está escribiendo con respecto a la ISO 20022. Pero la planificación estratégica a largo plazo no puede esperar. Las instituciones que se adapten ahora estarán mejor preparadas para los cambios futuros.
Descubra cómo una infraestructura de nube híbrida puede impulsar su estrategia de IA. Aprenda de los expertos de IBM cómo transformar la tecnología existente en un sistema ágil y preparado para la IA que impulse la innovación y la eficiencia en todas sus operaciones empresariales.
Explore cómo las soluciones de nube híbrida pueden optimizar sus operaciones empresariales impulsadas por la IA. Aprenda de los casos de éxito y las soluciones destacadas para ver cómo utilizan las empresas la nube híbrida de IBM para lograr una mayor eficiencia, escalabilidad y seguridad.
Conozca las principales diferencias entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona diferentes niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Descubra los costes ocultos de escalar la IA generativa y aprenda de los expertos cómo hacer que sus inversiones en IA sean más eficientes y tengan un mayor impacto.
Aprenda los fundamentos de la gestión de TI, incluyendo por qué es crucial para las organizaciones modernas y las características clave que garantizan operaciones fluidas y eficientes en todos los sistemas tecnológicos.
IBM Cloud Infrastructure Center es una plataforma de software compatible con OpenStack para gestionar la infraestructura de las nubes privadas en IBM zSystems e IBM LinuxONE.
Descubra servidores, almacenamiento y software diseñados para su estrategia empresarial de nube híbrida e IA.
Encuentre la solución de infraestructura en la nube adecuada para las necesidades de su empresa y escale los recursos según la demanda.
Transforme la infraestructura de su empresa con las soluciones de nube híbrida y preparadas para la IA de IBM. Descubra servidores, almacenamiento y software diseñados para asegurar, escalar y modernizar su empresa o acceda a conocimientos de expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.