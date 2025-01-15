La IA ha tenido un impacto en todo el mundo de la tecnología, por lo que no debería sorprender a nadie que el Estudio de personal de ciberseguridad de 2024 ISC2 viera a la inteligencia artificial (IA) saltar a la lista de las cinco principales habilidades de seguridad.
No se trata solo de la necesidad de trabajadores con habilidades de IA relacionadas con la seguridad. El estudio de personal también profundiza en cómo piensan los encuestados que la IA afectará a la ciberseguridad y a las funciones laborales en general, desde el cambio de los enfoques de habilidades hasta la creación de Estrategias de IA generativa (IA generativa).
Según el estudio, dos tercios de los encuestados piensan que su experiencia en ciberseguridad aumentará la tecnología de la IA; por otro lado, un tercio se preocupa de que sus puestos de trabajo puedan quedar eliminados en un mundo centrado en la IA.
Eso, por supuesto, no va a suceder de inmediato. Ni siquiera la mitad de los encuestados han implementado la IA generativa en sus herramientas. La preocupación más inmediata para los profesionales de la ciberseguridad son los presupuestos.
"En 2024, el 25 % de los encuestados informó de despidos en sus departamentos de ciberseguridad, un aumento del 3 % con respecto a 2023, mientras que el 37 % se enfrentó a recortes presupuestarios, un aumento del 7 % con respecto a 2023", afirma el informe.
Estos recortes presupuestarios han afectado a la brecha de habilidades, ya que dos tercios de los encuestados dijeron que los recortes presupuestarios no solo han provocado la actual escasez de personal, sino que se espera que dificulten aún más el cierre de la brecha de habilidades en los próximos años.
Muchos de los encuestados señalaron que la falta de competencias ha tenido un efecto más negativo en la seguridad de la organización que la disminución del personal in situ. En parte porque no hay financiación disponible para la formación y porque quienes tienen habilidades muy demandadas están pasando a puestos mejor remunerados, muchos equipos de seguridad tienen dificultades para abordar las amenazas y riesgos del panorama actual de la ciberseguridad.
Hace dos años, la IA ni siquiera se consideraba un conjunto de habilidades obligatorias para trabajos de ciberseguridad, pero ahora es una de las cinco principales habilidades, dijo Jon France, CISO (director de seguridad de la información y ciberseguridad) con ISC2.
"Y sospechamos que probablemente el año que viene, será el conjunto de habilidades más demandado en torno a la seguridad", dijo France en una conversación en el Congreso de Seguridad de ISC2 en Las Vegas.
(Si se lo pregunta, las otras habilidades entre las cinco principales son la nube, la arquitectura zero trust, la ciencia forense, la respuesta a incidentes y la seguridad de las aplicaciones, todas áreas que han estado en la parte superior de la lista de necesidades de habilidades durante mucho tiempo).
El papel de la IA en la ciberseguridad está cambiando debido al aumento exponencial de los datos y a la necesidad de reunir una buena inteligencia sobre los datos que se generan.
"La IA es una de las herramientas que obviamente puede considerar grandes conjuntos de datos muy rápidamente", dijo France. Aun así, los ojos humanos son necesarios para validar los resultados generados a partir de modelos de IA. Aquí es donde las habilidades de seguridad de la IA serán más necesarias para avanzar en los cambios en la forma en que los analistas y los encargados de responder a los incidentes analizan los datos.
Francia también cree que la IA cambiará el alcance de los puestos de seguridad de nivel inicial. "Think que si estás entrando en la profesión y tienes que aprender algo, obtendrás las oportunidades más favorables si tienes experiencia en el uso de la codificación de IA generativa".
En este momento, sin embargo, hay una cierta desconexión entre las habilidades técnicas que los gerentes de contratación piensan que son necesarias y lo que quieren los gerentes que no contratan. Ambos tipos de gerentes enumeran las habilidades de seguridad de cloud computing en la parte superior de la lista, pero cuando se les preguntó sobre las habilidades de IA/ML, solo el 24 % de los gerentes de contratación dijeron que era una habilidad que querían en este momento, ocupando el último lugar en la lista de habilidades necesarias. Cuando se pregunta a los directivos no contratados por las habilidades más demandadas para avanzar en sus carreras, el 37 % respondió a la IA/ML, por encima de todas las demás habilidades enumeradas, excepto la seguridad en la nube.
En su estudio IA en la ciberseguridad de 2024, ISC2 descubrió que el 82 % de los encuestados son optimistas en cuanto a que la IA mejorará la eficiencia del trabajo, y el 88 % pensaba que afectaría a su puesto laboral de alguna manera. Confiar más en la IA en el cibermundo tiene muchos puntos positivos, pero también hay problemas relacionados con la tecnología que causan estrés. Cuatro de cada diez encuestados dijeron que no están preparados para la explosión de la IA, según el estudio de IA, y el 65 % dijo que su organización necesita más regulaciones sobre el uso seguro de la IA generativa, según el estudio de personal.
Pero también hay muchas dudas sobre qué habilidades serán necesarias. "Aunque los participantes del estudio especularon sobre qué habilidades podrían automatizarse o racionalizarse, aún no pueden predecir qué actividades, en su caso, reemplazará la IA", informó el estudio. Quizá por eso los responsables de contratación muestran cierta reticencia a contratar profesionales de ciberseguridad que tengan conocimientos técnicos en IA.
Con la IA, muchos anticipan un aumento en la necesidad de habilidades no técnicas. La ciberseguridad ha estado más abierta a encontrar profesionales potenciales fuera de las áreas técnicas tradicionales y capacitarlos para sus nuevas funciones, por lo que no es demasiado sorprendente que, dado que los gerentes de contratación no están seguros del tipo de habilidades que se requerirán para usar la IA generativa como herramienta de seguridad (o para proteger la IA generativa), hay una mayor disposición a optar por habilidades no tecnológicas que se consideran más transferibles a medida que evoluciona la tecnología. En general, las habilidades de comunicación sólidas se enumeraron como el conjunto de habilidades más demandado en toda la ciberseguridad, seguidas de cerca por las habilidades de resolución de problemas y las habilidades de trabajo en equipo/colaboración.
Al observar el panorama general de cómo las habilidades de IA encajarán en el personal de ciberseguridad en el futuro, es probable que los problemas que dificultan la contratación hoy tengan un impacto similar en la experiencia en IA. Los recortes presupuestarios reducirán el personal, como ya se ha mencionado. Francia también señaló la brecha de recursos humanos, donde los puestos de nivel inicial se publican con requisitos como certificaciones que requieren cinco años de experiencia laboral.
“También debemos acabar con este mito: el nuevo acceso al personal de ciberseguridad no significa que sean jóvenes. Puede ser un cambio de carrera. De hecho, los cambios de carrera aportan muchos puntos de vista y experiencias diferentes", dijo France.
Contrate por las aptitudes que el empleado aporta, aunque no sean las que usted necesita en este momento. “El resto”, dijo Francia, “se puede enseñar”.