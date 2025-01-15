Hace dos años, la IA ni siquiera se consideraba un conjunto de habilidades obligatorias para trabajos de ciberseguridad, pero ahora es una de las cinco principales habilidades, dijo Jon France, CISO (director de seguridad de la información y ciberseguridad) con ISC2.

"Y sospechamos que probablemente el año que viene, será el conjunto de habilidades más demandado en torno a la seguridad", dijo France en una conversación en el Congreso de Seguridad de ISC2 en Las Vegas.

(Si se lo pregunta, las otras habilidades entre las cinco principales son la nube, la arquitectura zero trust, la ciencia forense, la respuesta a incidentes y la seguridad de las aplicaciones, todas áreas que han estado en la parte superior de la lista de necesidades de habilidades durante mucho tiempo).

El papel de la IA en la ciberseguridad está cambiando debido al aumento exponencial de los datos y a la necesidad de reunir una buena inteligencia sobre los datos que se generan.

"La IA es una de las herramientas que obviamente puede considerar grandes conjuntos de datos muy rápidamente", dijo France. Aun así, los ojos humanos son necesarios para validar los resultados generados a partir de modelos de IA. Aquí es donde las habilidades de seguridad de la IA serán más necesarias para avanzar en los cambios en la forma en que los analistas y los encargados de responder a los incidentes analizan los datos.

Francia también cree que la IA cambiará el alcance de los puestos de seguridad de nivel inicial. "Think que si estás entrando en la profesión y tienes que aprender algo, obtendrás las oportunidades más favorables si tienes experiencia en el uso de la codificación de IA generativa".

En este momento, sin embargo, hay una cierta desconexión entre las habilidades técnicas que los gerentes de contratación piensan que son necesarias y lo que quieren los gerentes que no contratan. Ambos tipos de gerentes enumeran las habilidades de seguridad de cloud computing en la parte superior de la lista, pero cuando se les preguntó sobre las habilidades de IA/ML, solo el 24 % de los gerentes de contratación dijeron que era una habilidad que querían en este momento, ocupando el último lugar en la lista de habilidades necesarias. Cuando se pregunta a los directivos no contratados por las habilidades más demandadas para avanzar en sus carreras, el 37 % respondió a la IA/ML, por encima de todas las demás habilidades enumeradas, excepto la seguridad en la nube.