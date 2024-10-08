¿La IA está salvando puestos de trabajo... o los está destruyendo?

Una de las principales razones por las que es complicado es que la IA está contribuyendo a aumentar la demanda de profesionales de la ciberseguridad de dos maneras muy amplias. En primer lugar, los actores maliciosos utilizan la IA para superar las defensas de seguridad y aumentar el riesgo general de vulneración de datos. Los malos pueden utilizar cada vez más herramientas basadas en la IA para mejorar el reconocimiento y la elaboración de perfiles de objetivos. Permite tácticas de ingeniería social más sofisticadas, como la suplantación de identidad mediante deepfakes y las campañas de desinformación a gran escala, a la vez que facilita la evasión de los sistemas de detección mediante técnicas de IA adversaria. Además, la IA ayuda a los atacantes a automatizar los procesos de análisis de vulnerabilidades, explotación y exfiltración de datos, lo que hace que los ciberataques complejos sean más accesibles para las personas menos cualificadas y, potencialmente, aumenta la escala y el impacto de las infracciones.

En segundo lugar, la implementación de la IA amplía la superficie de ataque de las organizaciones y el número de vectores disponibles para que los atacantes los exploten. Según el informe “Cost of a Data Breach” de 2024 de IBM, “Se espera que la carrera por adoptar la IA generativa en casi todas las funciones de la organización conlleve riesgos sin precedentes y ejerza aún más presión sobre... los equipos de ciberseguridad”. El informe concluyó que la rápida adopción de la IA generativa probablemente aumentará la carga de trabajo y la presión sobre los equipos de ciberseguridad, lo que podría agravar la escasez de personal.

En tercer lugar, “la IA requiere enormes cantidades de datos tanto para entrenar modelos como para informar el resultado de un modelo en el momento de la inferencia (en una técnica llamada generación aumentada por recuperación [RAG])”, según Sam Hector, líder sénior de Estrategia en IBM Security. “La proliferación de datos en múltiples entornos para alimentar la IA aumenta la complejidad de protegerlos y requiere más habilidades especializadas, lo que aumenta la demanda de empleo”.

El uso de la IA por parte de actores maliciosos, profesionales de la ciberseguridad y profesionales de todo tipo crea nuevas áreas de especialidad en ciberseguridad.

Entonces, la IA crea puestos de trabajo en ciberseguridad, ¿verdad? Bueno, no tan rápido.