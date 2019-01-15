Cómo la gestión de datos marcará el éxito (o el fracaso) de su estrategia de IoT

Sus datos se almacenan de formas que pueden afectar significativamente a su negocio. Y dado que los datos cobran vida por sí mismos, hay preguntas que debe abordar desde el inicio de su viaje del IoT. Preguntas como:
A continuación, exploramos por qué la gestión de datos es clave para una estrategia de IoT viable y cómo puede dar los primeros pasos para gestionar la ola de datos. (Para obtener más información sobre el viaje del IoT general, lea mi otra entrada de blog, Cuatro pasos para obtener el máximo valor de sus datos de IoT).
A menudo, las empresas prueban su estrategia de IoT antes de lanzarse a una implementación a gran escala. Una prueba de concepto (POC) es un enfoque de bajo coste y bajo riesgo que puede ayudarle a perfeccionar su estrategia. Sin embargo, muchas empresas que han implementado con éxito un POC o un estudio piloto de IoT se sorprenden al pasar al modelo de producción. Las dificultades surgen cuando el proyecto se amplía. La transmisión de datos de unos pocos dispositivos conectados puede ser manejable, pero el almacenamiento puede convertirse en un problema a medida que se conectan más dispositivos.
No es factible conservar indefinidamente todos los datos generados por los dispositivos conectados. Por un lado, los costes de almacenamiento pronto se descontrolarían. Por otro lado, no tiene mucho sentido capturar datos por el simple hecho de tenerlos.
En cambio, sus datos deben ayudarle a lograr algo concreto. Por ejemplo, resolver un problema, mejorar la eficacia operativa, racionalizar el mantenimiento de los equipos o reducir los residuos. Si realmente desea que sus datos le sean útiles, es decir, que le ayuden a identificar patrones, tendencias y áreas de mejora, debe comprender cómo gestionarlos.
Imagine, por ejemplo, que desea comprender cómo consume energía la iluminación de un edificio. Instrumentar su edificio es un buen primer paso. Pero un edificio conectado recopila datos en tiempo real sobre muchos factores, desde la presión ambiental hasta la altitud y la temperatura. La mayoría de esa información no es crítica para entender cómo la iluminación afecta a sus facturas de energía.
Sin embargo, lo que sería útil saber es si las luces están constantemente encendidas en las habitaciones vacías. O si podrían atenuarse en un día brillante. La gestión de datos es el proceso de tomar los datos disponibles en general y refinarlos a unas pocas métricas específicas. Una plataforma IoT debería ayudarle a establecer y mantener estos parámetros, y a almacenar los datos en consecuencia.
Cuando intenta resolver un problema específico, como en nuestro ejemplo de iluminación anterior, debe comprender cómo se correlacionan entre sí los diferentes conjuntos de datos.
Por ejemplo, necesita datos en tiempo real de sus dispositivos IoT para saber si las luces están encendidas o apagadas. También puede saber si una habitación está vacía o llena, o si la luz natural de la habitación es suficiente por sí sola. Esa información pertenece al almacenamiento a corto plazo, donde se puede acceder fácilmente.
También necesita acceso a algunos datos históricos para ayudarle a detectar patrones. Cuando probó los temporizadores automáticos en las luces hace seis meses, ¿qué impacto tuvo en sus gastos de energía? ¿Cuándo hay más actividad en sus instalaciones y cuándo son los periodos más tranquilos? ¿Este cambio es estacional? Dependiendo de su sector, puede que solo quiera acceder a estos datos cada pocos meses. Así que tiene sentido almacenarlas en un almacén de análisis a largo plazo. Allí, los costes son inferiores a los de una instalación a corto plazo.
Realizar análisis avanzados tanto en datos históricos como en tiempo real significa que puede comprender de manera más integral el rendimiento de su instalación. También le permite implementar soluciones de forma proactiva antes de que surjan problemas.
Dividir sus datos de esta manera también le da lo mejor de ambos mundos. A medida que conecta sus dispositivos, los datos de IoT llegan a un almacenamiento a corto plazo. Allí tiene la velocidad y el rendimiento necesarios para manejar esta información en tiempo real. Otros datos menos inmediatos pueden ir al almacenamiento a largo plazo, con más capacidad y a menor coste.
Cuando desarrolla su caso de uso para IoT, tiene que considerar su estrategia de datos. Eso incluye también elegir la plataforma adecuada. Necesita una solución que le permita optimizar el almacenamiento de datos, y le recomiendo que busque un socio con un enfoque de datos de varios niveles. De este modo, podrá optimizar los costes y lograr un mejor retorno de su inversión en IoT. También puede
Si está interesado en obtener más información sobre las plataformas, le invito a leer un informe reciente de Forrester: The Forrester Wave: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018. Se trata de una evaluación de 24 criterios de los proveedores de plataformas de software del Internet industrial de las cosas (IIoT).
Sobre el autor: Ingeniera de formación y entusiasta de la tecnología desde hace toda la vida, Jiani Zhang es directora del programa de gestión de ofertas de la IBM Watson IoT Platform. En este puesto, ayuda a gestionar los compromisos con los clientes y orienta el desarrollo tecnológico de la plataforma para que estos obtengan resultados empresariales. Antes de este puesto, Jiani dirigió un equipo de estrategia de ofertas y gestión centrado en IoT industrial. Y para completar su experiencia en IoT, también se desempeñó como miembro original del equipo directivo de IBM IoT. Su experiencia tecnológica abarca desde el diseño y el desarrollo de productos hasta la gestión y la consultoría.
Jiani es licenciada en Ingeniería Eléctrica e Informática por la Universidad de California en Berkeley y tiene un máster en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios Anderson de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), especializado en Gestión Tecnológica.
