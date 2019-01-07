Cuatro pasos para obtener el máximo valor de sus datos de IoT

El viaje del IoT ha evolucionado mucho en los últimos años. Sin duda, es un viaje. Veamos los cuatro pasos que toda organización necesita dominar para realmente aprovechar sus esfuerzos en IoT.
El paso 1 comienza con lo básico: datos de IoT. O más precisamente, recopilar los datos de sus dispositivos en un formato utilizable. Cuando el IoT apareció por primera vez en escena, estábamos fascinados con lo que podíamos hacer en nuestros hogares. Descubrimos que podíamos conectar cosas, como nuestras bombillas, al Internet de las cosas. Y podríamos usar esa conectividad para apagar y encenderlos. Una tecnología genial, y esas primeras conexiones generaron mucho revuelo. ¿Pero con qué fin?
Por eso, el paso 1 comienza con lo básico: los datos de IoT. O más precisamente, recopilar los datos de sus dispositivos en un formato utilizable.
A medida que la tecnología maduró, también lo hicieron las expectativas de las empresas. Por eso, a medida que el mercado se desarrolló, el enfoque pasó de instrumentar los datos a visualizarlos.
Tomemos esa bombilla conectada del paso 1 y trasladémosla a un gran negocio minorista. Si lo único que hicieras fuera encender y apagar las numerosas bombillas mediante sus sensores, entonces sí, sería muy práctico. ¿Pero es útil? O dicho de otro modo: ¿es lo suficientemente útil como para justificar la transformación de todas sus instalaciones con bombillas instrumentadas? Lo que es más interesante (y útil) es lo que una bombilla conectada puede decirnos sobre su uso. Esos conocimientos le muestran el uso de energía. Ayudan al propietario del comercio minorista a gestionar el consumo energético y a entender dónde y cómo ahorrar dinero y recursos.
Por ejemplo, quizás haya zonas que no tengan que estar iluminadas en determinados momentos. O descubre que en días especialmente soleados, puede atenuar las luces en un 10 por ciento y seguir manteniendo el mismo nivel de brillo. Una vez que comience a comprender los patrones en sus datos y luego aplique el valor a su negocio, estará aprovechando al máximo el paso 2.
El próximo paso en el viaje de IoT se centra en hacer que los datos sean aún más inteligentes a través del análisis.
El análisis permite combinar datos en tiempo real de dispositivos IoT con información existente, a largo plazo y histórica. Es una imagen más completa de lo que está sucediendo con sus dispositivos y en su entorno. También le permite detectar patrones y hacer predicciones, así como adoptar nuevas prácticas que eviten riesgos y problemas potenciales de forma proactiva.
Para ilustrarlo, cambiemos el ejemplo de bombillas conectadas a máquinas de fabricación más sofisticadas. Periódicamente, una de estas máquinas falla cuando el par de esa máquina aumenta. Pero solo a veces. Aquí es donde el análisis puede ayudarle a jugar detective para resolver el problema. Al revisar sus otros datos, descubre que sus sensores de temperatura registran un pico dos horas antes de la variación con el par. Cuando suceden estas dos cosas, sus máquinas tienen un 80 % más de probabilidades de fallar. Ahora, con información de múltiples fuentes, puede predecir con mayor confianza la combinación particular de factores que causan problemas. Eso, a su vez, le permite tomar medidas más proactivas para mantener las máquinas en funcionamiento, reducir el tiempo de inactividad y aumentar la productividad.
El cuarto paso en el camino hacia el IoT consiste en utilizar la inteligencia artificial para sacar el máximo partido a tus datos. Incluso con un caso de uso refinado sobre cómo el IoT puede ayudar a su empresa, seguirá teniendo demasiados datos, especialmente al combinar conjuntos de datos. Es fácil sentirse abrumado, así que ahí es donde entra la IA. El machine learning le ayudará a limpiar los datos que tiene, desglosarlos hasta las piezas más relevantes y encontrar los conjuntos de datos aparentemente desesperados que realmente importan.
Con esos esfuerzos, hallará aún más sinergia dentro de sus datos. También ayuda a identificar qué datos deben utilizarse y cuáles deben desecharse, porque no todos los datos son iguales. A medida que perfeccione el proceso, podrá realizar tareas más sofisticadas, como crear modelos de previsión, aplicar mantenimiento predictivo y detectar anomalías. En otras palabras, obtiene el contexto adecuado y rico que le ayuda a comprender lo que está viendo. También podrá resolver problemas con mayor facilidad e incluso identificar nuevas oportunidades y modelos de negocio.
Recuerde que su viaje hacia el IoT no se hace de una sola vez. Incorporar el Internet de las cosas (IoT) a su negocio es todo un periplo. Y ¡vaya si vale la pena el esfuerzo!
Si está interesado en iniciar o ampliar sus esfuerzos de IoT, le invito a leer un informe reciente de Forrester, The Forrester Wave: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018. Se trata de una evaluación de 24 criterios de los proveedores de plataformas de software del Internet de las cosas (IIoT).
Sobre el autor: Ingeniera de formación y entusiasta de la tecnología desde hace toda la vida, Jiani Zhang es directora del programa de gestión de ofertas de la IBM Watson IoT Platform. En este puesto, ayuda a gestionar los compromisos con los clientes y orienta el desarrollo tecnológico de la plataforma para que estos obtengan resultados empresariales. Antes de este puesto, Jiani dirigió un equipo de estrategia de ofertas y gestión centrado en IoT industrial. Y para completar su experiencia en IoT, también se desempeñó como miembro original del equipo directivo de IBM IoT. Su experiencia tecnológica abarca desde el diseño y el desarrollo de productos hasta la gestión y la consultoría.
Jiani es licenciada en Ingeniería Eléctrica e Informática por la Universidad de California en Berkeley y tiene un máster en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios Anderson de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), especializado en Gestión Tecnológica.
