Cuatro pasos para obtener el máximo valor de sus datos de IoT

Recuerde que su viaje hacia el IoT no se hace de una sola vez. Incorporar el Internet de las cosas (IoT) a su negocio es todo un periplo. Y ¡vaya si vale la pena el esfuerzo!

Si está interesado en iniciar o ampliar sus esfuerzos de IoT, le invito a leer un informe reciente de Forrester, The Forrester Wave: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018. Se trata de una evaluación de 24 criterios de los proveedores de plataformas de software del Internet de las cosas (IIoT).

Sobre el autor: Ingeniera de formación y entusiasta de la tecnología desde hace toda la vida, Jiani Zhang es directora del programa de gestión de ofertas de la IBM Watson IoT Platform. En este puesto, ayuda a gestionar los compromisos con los clientes y orienta el desarrollo tecnológico de la plataforma para que estos obtengan resultados empresariales. Antes de este puesto, Jiani dirigió un equipo de estrategia de ofertas y gestión centrado en IoT industrial. Y para completar su experiencia en IoT, también se desempeñó como miembro original del equipo directivo de IBM IoT. Su experiencia tecnológica abarca desde el diseño y el desarrollo de productos hasta la gestión y la consultoría.

Jiani es licenciada en Ingeniería Eléctrica e Informática por la Universidad de California en Berkeley y tiene un máster en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios Anderson de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), especializado en Gestión Tecnológica.