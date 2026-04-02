En todos los sectores, los agentes de IA se multiplican y se vuelven más críticos en las operaciones diarias. Sin embargo, a medida que se acelera la adopción, la fragmentación ha surgido como un nuevo desafío. Los líderes empresariales están luchando con agentes desconectados que no pueden comunicarse, coordinarse o cumplir con el gobierno compartido, lo que ralentiza el tiempo de obtención de valor y crea resultados inconsistentes. La realidad es que las organizaciones rara vez funcionan en una única plataforma y los agentes deben reflejar el estado de estos entornos que no fueron diseñados para ser uniformes.

Las empresas modernas operan en un mosaico de sistemas SaaS, aplicaciones, plataformas CRM, proveedores de servicios en la nube y herramientas personalizadas. Este ecosistema suele incluir tecnologías como SAP, Salesforce, ServiceNow y una amplia gama de aplicaciones en la nube y sistemas personalizados. Y a medida que la adopción de la IA se extiende a todas las funciones, esa complejidad se agrava.

Una plataforma de agente de un solo conjunto no refleja la realidad. Sin embargo, las organizaciones que triunfen en la era de los agentes serán aquellas que sean capaces de gestionar, coordinar y escalar a todo el personal agéntico en diferentes nubes, proveedores y sistemas.