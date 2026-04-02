Trabajo en equipo en la oficina: dos personas hablando frente a un ordenador portátil

Por qué la interoperabilidad es la base de la IA empresarial productiva

By Samina Hossain

En todos los sectores, los agentes de IA se multiplican y se vuelven más críticos en las operaciones diarias. Sin embargo, a medida que se acelera la adopción, la fragmentación ha surgido como un nuevo desafío. Los líderes empresariales están luchando con agentes desconectados que no pueden comunicarse, coordinarse o cumplir con el gobierno compartido, lo que ralentiza el tiempo de obtención de valor y crea resultados inconsistentes. La realidad es que las organizaciones rara vez funcionan en una única plataforma y los agentes deben reflejar el estado de estos entornos que no fueron diseñados para ser uniformes.

Las empresas modernas operan en un mosaico de sistemas SaaS, aplicaciones, plataformas CRM, proveedores de servicios en la nube y herramientas personalizadas. Este ecosistema suele incluir tecnologías como SAP, Salesforce, ServiceNow y una amplia gama de aplicaciones en la nube y sistemas personalizados. Y a medida que la adopción de la IA se extiende a todas las funciones, esa complejidad se agrava.

Una plataforma de agente de un solo conjunto no refleja la realidad. Sin embargo, las organizaciones que triunfen en la era de los agentes serán aquellas que sean capaces de gestionar, coordinar y escalar a todo el personal agéntico en diferentes nubes, proveedores y sistemas.

La interoperabilidad supera a la estandarización

A medida que las organizaciones escalan la IA, muchas intentan instintivamente estandarizar las herramientas entre equipos. Pero la estandarización ralentiza la innovación y rara vez refleja cómo operan las empresas globales e híbridas. El panorama de la IA evoluciona demasiado rápido para que una sola plataforma cumpla todos los requisitos o casos de uso. Además, exigir que cada parte de su organización adopte las mismas herramientas suele ser poco realista y lento.

La interoperabilidad invierte el modelo. En lugar de obligar a los equipos a conformarse, permite a los agentes operar en los sistemas existentes. Los equipos pueden utilizar las herramientas que mejor funcionen para sus cargas de trabajo y, al mismo tiempo, conectar a sus agentes. Este enfoque proporciona a las empresas flexibilidad, gobierno y un tiempo de obtención de valor más rápido sin migraciones disruptivas.

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Tomar el control con un catálogo de agentes

A medida que crece el número de agentes de una organización, los responsables de la línea de negocio (LOB) y de TI necesitan una forma fiable de gestionarlos. Este personal no debe abordarse como asistentes aislados, sino como un personal virtual con funciones, permisos y responsabilidades. El catálogo de agentes se convierte en el sistema de registro de cómo operan los agentes, quién los gestiona y cómo interactúan. 

Un catálogo define los agentes aprobados, sus permisos, integraciones y barreras de seguridad. Es la columna vertebral que permite orquestar agentes reutilizables entre departamentos, lo que hace posible una automatización escalable y regulada. Con un catálogo de agentes, equilibrará velocidad y confianza en un entorno de alta demanda.

Equilibrio entre velocidad y confianza

La interoperabilidad es tanto una decisión de TI como un acelerador empresarial. A medida que las organizaciones adoptan agentes de IA en todos los departamentos, el valor solo se multiplica cuando esos agentes pueden colaborar entre sistemas, flujos de trabajo y fuentes de datos. Los líderes no buscan "más herramientas", sino resultados unificados: 

  • ROI acelerado con agentes reutilizables y gobernados
    Cuando los agentes pueden operar en todos los sistemas, los equipos ya no reinventan las automatizaciones desde cero, sino que convierten las inversiones en productividad e impacto en toda la empresa.
  • Experiencias coherentes de clientes y empleados
    La interoperabilidad garantiza que, tanto si un cliente consulta un pedido, solicita un servicio o resuelve un problema, cada proceso resulte coherente y fiable.
  • Reducción del riesgo operativo y de cumplimiento
    Las organizaciones necesitan una IA que cumpla con los requisitos de seguridad, controles de acceso y auditoría. La interoperabilidad permite un gobierno compartido entre entornos, lo que reduce la posibilidad de "agentes en la sombra" o desviaciones de la automatización.
  • Flujos de trabajo simplificados de principio a fin
    Al igual que sus empleados, los mayores beneficios se obtienen cuando varios agentes coordinan y ejecutan sus funciones en conjunto. La interoperabilidad es lo que hace posibles los procesos coordinados y de varios pasos.
  • Ecosistemas de IA adaptables
    La tecnología, los modelos y los proveedores cambian. Una arquitectura interoperable brinda a las organizaciones la flexibilidad de agregar, reemplazar o actualizar las capacidades de IA sin tener que empezar de nuevo.
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Pasos hacia la interoperabilidad

Los líderes pueden empezar a avanzar hacia la interoperabilidad en toda la empresa tomando una serie de medidas prácticas y centradas:

  1. Evalúe su "panorama actual de agentes ocultos"
    Identifique qué equipos ya han creado agentes, automatizaciones o integraciones personalizadas. La mayoría de las organizaciones detectan decenas de iniciativas que no se controlan o que se solapan en los departamentos de RR. HH., finanzas, operaciones de servicio, TI y desarrollo.

  2. Establezca equipos de gobierno, controles de acceso y responsabilidad
    Las operaciones de agentes (AgentOps) permiten a los equipos gestionar, monitorizar y mejorar el desarrollo agéntico. AgentOps le ayuda a definir quién puede crear agentes, qué datos pueden acceder y cómo se monitorizan esos agentes. Puede tratar a los agentes como empleados digitales con funciones, permisos y expectativas de rendimiento.

  3. Adopte una capa de interoperabilidad que funcione en todos sus sistemas
    Seleccione plataformas y capas de orquestación que abarquen todos los entornos y aplicaciones. El objetivo es la conexión, no estandarizar toda la empresa en un solo proveedor. Una pasarela de agentes de IA proporciona un único punto de conexión y control para acceder a los servicios de IA a través de las API.

  4. Cree (o adopte) un catálogo de agentes
    Este proceso se convierte en la columna vertebral operativa para descubrir agentes aprobados, gestionar roles y permisos, aplicar el gobierno y permitir la reutilización entre equipos. Sustituye la fragmentación por un sistema único de registro.

  5. Cambie la mentalidad de implementar agentes y piense en orquestar al personal
    La verdadera IA empresarial se produce cuando los agentes colaboran entre sí a lo largo de los distintos pasos, equipos y funciones empresariales. Los líderes deben pensar en términos de un equipo coordinado de personal agéntico, y no como un conjunto de asistentes aislados.

Cómo IBM watsonx Orchestrate lo reúne todo

La interoperabilidad abierta y regulada se está convirtiendo en la base de la IA empresarial, y es precisamente en este momento cuando IBM® watsonx Orchestrate ofrece una vía clara a seguir. A medida que las organizaciones adoptan agentes en todas las funciones y plataformas, watsonx Orchestrate les permite conectar, gobernar y orquestar un personal de agentes coordinado. Reúne SAP, Salesforce, ServiceNow, sistemas personalizados y cualquier entorno en el que ya confíen. 

La característica de la puerta de enlace de IA agrega un único punto de conexión y control de políticas para acceder a los servicios de IA a través de las API, asegurando que cada interacción del agente esté protegida, observada y gestionada coherentemente. 

IBM watsonx Orchestrate ofrece a las empresas lo que las herramientas fragmentadas no pueden: una capa de interoperabilidad unificada. 

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Samina Hossain

AI Agents Product Manager, watsonx Orchestrate

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