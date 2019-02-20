

La transformación digital consiste en realizar el trabajo de forma diferente, y no solo por el simple hecho de cambiar.

Debe tener en cuenta las necesidades empresariales dinámicas del cliente y, al mismo tiempo, optimizar los procesos operativos que repercuten en el coste del servicio. A medida que las organizaciones persiguen la transformación, a menudo se dan cuenta rápidamente de que una mejor experiencia de clientes y empleados necesita soluciones de automatización mejores y más inteligentes que proporcionen capacidades de flujo de trabajo que aborden las necesidades actuales y realineen dinámicamente las soluciones de flujo de trabajo en función de las demandas del mañana.

Los programas actuales de transformación digital tienen dificultades porque se dirigen a los problemas de proceso actuales, pero no ofrecen flexibilidad para el cambio.

Las suites de gestión de procesos empresariales (iBPMS) inteligentes combinan el software de gestión de procesos empresariales (BPM) con capacidades adicionales como la inteligencia artificial (IA) para ayudar a las empresas a automatizar dinámicamente más tipos de experiencias de principio a fin. Estas suites suelen estar habilitadas en la nube y proporcionan herramientas low-code que ayudan a los desarrolladores ciudadanos a crear soluciones de flujo de trabajo muy rápidamente.

Un iBPMS es un conjunto integrado de tecnologías que coordina personas, máquinas y cosas (como en Internet de las cosas) y respalda los requisitos tradicionales de gestión de procesos empresariales. Estas tecnologías también ofrecen: