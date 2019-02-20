La transformación digital consiste en realizar el trabajo de forma diferente, y no solo por el simple hecho de cambiar.
Debe tener en cuenta las necesidades empresariales dinámicas del cliente y, al mismo tiempo, optimizar los procesos operativos que repercuten en el coste del servicio. A medida que las organizaciones persiguen la transformación, a menudo se dan cuenta rápidamente de que una mejor experiencia de clientes y empleados necesita soluciones de automatización mejores y más inteligentes que proporcionen capacidades de flujo de trabajo que aborden las necesidades actuales y realineen dinámicamente las soluciones de flujo de trabajo en función de las demandas del mañana.
Los programas actuales de transformación digital tienen dificultades porque se dirigen a los problemas de proceso actuales, pero no ofrecen flexibilidad para el cambio.
Las suites de gestión de procesos empresariales (iBPMS) inteligentes combinan el software de gestión de procesos empresariales (BPM) con capacidades adicionales como la inteligencia artificial (IA) para ayudar a las empresas a automatizar dinámicamente más tipos de experiencias de principio a fin. Estas suites suelen estar habilitadas en la nube y proporcionan herramientas low-code que ayudan a los desarrolladores ciudadanos a crear soluciones de flujo de trabajo muy rápidamente.
Un iBPMS es un conjunto integrado de tecnologías que coordina personas, máquinas y cosas (como en Internet de las cosas) y respalda los requisitos tradicionales de gestión de procesos empresariales. Estas tecnologías también ofrecen:
Elegir el proveedor de tecnología adecuado puede resultar abrumador, incluso cuando tiene un objetivo y una estrategia claros, porque hay muchos proveedores que dicen muchas de las mismas cosas. El espacio iBPM no es diferente.
El proveedor de plataforma iBPMS "adecuado" depende en gran medida del estado actual de madurez de sus procesos empresariales, las actividades que respaldan sus procesos, la disponibilidad de recursos cualificados (sistemas, humanos, robots) y el acceso a los datos. Ofrecer capacidades como la IA también puede desempeñar un papel importante.
En lo que respecta a la selección del iBPMS, los criterios de evaluación han cambiado a lo largo de los años, a medida que los nuevos proveedores de tecnología entran en el campo y otros se mueven al margen. Gartner lanzó recientemente su Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites en el que evaluó a los proveedores en cuatro casos de uso, incluida la optimización del negocio digital, la transformación empresarial, la automatización inteligente de procesos de negocio de autoservicio y la gestión adaptativa de casos.
Gartner evaluó a 21 proveedores de iBPMS según su capacidad de ejecución y su visión integral, al tiempo que describió sus puntos fuertes y las precauciones clave. Los proveedores del cuadrante de líderes tienen sólidas hojas de ruta de productos que respaldan las operaciones inteligentes para los negocios de los clientes. Los líderes también ofrecen una metodología orientada al negocio y la capacidad de crecer con necesidades cambiantes.
Según el informe de Gartner, "en esta última reinvención de su suite, IBM ha tomado diferentes productos que se habían integrado de forma flexible y ha reinventado la colección como una plataforma unificada, que opera desde un modelo de datos común con un diseño coherente basado en la web y una experiencia de usuario final. “El resultado final permite que múltiples roles colaboren en la creación de aplicaciones inteligentes”.
La completa Automation Platform for Digital Business de IBM, una potente combinación de automatización de procesos, tareas y decisiones junto con servicios de contenido, es la fuerza impulsora detrás de Gartner que nombra a IBM líder en el Cuadrante Mágico para la gestión de procesos empresariales por sexta vez consecutiva .
La IBM Automation Platform for Digital Business permite a los clientes automatizar flujos de trabajo y decisiones, al tiempo que obtienen conocimiento del contenido dentro de esos procesos empresariales con rapidez y a escala. Los clientes de IBM han creado y ejecutan más de 50 000 aplicaciones en esta plataforma.
Declaración de limitación de responsabilidad:
Este gráfico fue publicado por Gartner, Inc. como parte de un documento de investigación más amplio y debe evaluarse en el contexto de todo el documento. Este documento de Gartner está disponible previa solicitud a IBM.
Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.
