Etiquetas
Cloud

La innovación requiere un futuro híbrido con una estrategia iPaaS

Colegas discutiendo sobre el modelo de pista de carreras

Aprovechar con éxito la integración, las API, los eventos y los datos es esencial para el próximo cambio de paradigma de la transformación digital a la transformación de la IA​. Aunque existen diferentes formas de abordar la integración y la automatización, todos los caminos conducen a una plataforma de integración como servicio (iPaaS). De hecho, la iPaaS ha estado creciendo rápidamente durante años y no muestra signos de desaceleración.

Mientras tanto, la integración de las aplicaciones, los sistemas y los datos necesarios es un objetivo en movimiento. La única constante es el cambio, ya que las aplicaciones se reemplazan y modernizan a la nube. Estas razones sustentan nuestra enorme inversión en el mercado de las iPaaS.

En un momento de tanta oportunidad e innovación en el mercado, estamos reuniendo tecnologías líderes de los portafolios de integración de IBM y webMethods. A través de nuestras inversiones e inventos, pretendemos ayudar a los líderes empresariales a convertir la integración en una ventaja competitiva.

Aprovechar la experiencia para un futuro híbrido unificado

Creemos que una iPaaS debe ser híbrida y gestionar de manera fluida las implementaciones en la nube y en las instalaciones. También debe estar unificada, reuniendo múltiples patrones de integración con control, gobierno y portabilidad compartidos. Estamos aprovechando nuestra experiencia combinada en integración híbrida y multinube para capacitar a nuestros clientes para lograr una mayor productividad para cada persona y equipo que toca la integración en sus organizaciones. Si se hace bien, la iPaaS gestiona la complejidad para que las organizaciones puedan prosperar.

Con el control híbrido en el núcleo, reunimos patrones de integración (como aplicaciones, API, B2B, archivos, eventos, mensajería y más) en una experiencia común a través de un plano de control unificado. El control centralizado con ejecución distribuida significa que todo su panorama de integración puede gestionarse mediante un único panel de cristal, en todas las geografías, entornos de alojamiento multinube híbrido, personas usuarias y equipos. Una iPaaS unificada ofrece la plataforma más completa para gestionar cualquier caso de uso que pueda plantearle.

Impulsando la innovación en iPaaS con soluciones con IA

Además, con la posición líder del mercado de IBM en IA responsable, impulsada por watsonx, tenemos la ventaja de ofrecer soluciones de integración con IA que no tienen parangón en el espacio de las iPaaS. Basándose en las capacidades actuales de la IA, la IA generativa puede desempeñar un papel a lo largo de todo el ciclo de vida de la integración, impulsando la productividad y la agilidad en la autoría, la monitorización y la gobernanza para una innovación rápida. Los asistentes de IA son un excelente punto de partida, y ahora estamos trazando un rumbo que aprovecha la iPaaS híbrida dirigida por agentes de IA.

A medida que esta visión se haga realidad, la iPaaS híbrida tiene el potencial de:

  • Alinear la integración de aplicaciones, datos, API, B2B, archivos y flujos de eventos en una plataforma de integración unificada, eliminando las islas de integración.
  • Simplificar la integración en toda la empresa con un enfoque híbrido que abarque desde mainframes hasta entornos multinube.
  • Ayudar a garantizar la seguridad y la soberanía de los datos mediante tiempos de ejecución distribuidos con control centralizado.
  • Impulsar la productividad y la agilidad mejorando la velocidad de las tareas de integración comunes con la IA generativa a lo largo del ciclo de vida de la integración, lo que permite a los diversos usuarios crear soluciones para sus organizaciones.
  • Aprovechar la arquitectura empresarial componible para modernizar aplicaciones, con API y eventos.
  • Acelerar el proceso de desarrollo, reducir los costes y mejorar el acceso a los datos proporcionando un catálogo global que permita la reutilización y el acceso de autoservicio a las integraciones existentes.

Es una visión audaz, y nos estamos moviendo rápido. Este mercado, este equipo y esta tecnología se unen para crear algo realmente potente.

¿Qué le pedimos? No se comprometa con otra iPaaS sin antes informarse más. Sabemos hacia dónde se dirigen las iPaaS y le invitamos a acompañarnos.

 

Autor

William Streit

Will Streit
Vista aérea de un hombre de negocios usando un móvil en el patio de una oficina

Conocimientos que no debe perderse. Suscríbase a nuestros boletines.

Vaya más allá de las expectativas con noticias de expertos sobre inteligencia artificial, computación cuántica, nube, seguridad y mucho más.

Suscríbase hoy