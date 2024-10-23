La innovación requiere un futuro híbrido con una estrategia iPaaS

Aprovechar con éxito la integración, las API, los eventos y los datos es esencial para el próximo cambio de paradigma de la transformación digital a la transformación de la IA​. Aunque existen diferentes formas de abordar la integración y la automatización, todos los caminos conducen a una plataforma de integración como servicio (iPaaS). De hecho, la iPaaS ha estado creciendo rápidamente durante años y no muestra signos de desaceleración.

Mientras tanto, la integración de las aplicaciones, los sistemas y los datos necesarios es un objetivo en movimiento. La única constante es el cambio, ya que las aplicaciones se reemplazan y modernizan a la nube. Estas razones sustentan nuestra enorme inversión en el mercado de las iPaaS.

En un momento de tanta oportunidad e innovación en el mercado, estamos reuniendo tecnologías líderes de los portafolios de integración de IBM y webMethods. A través de nuestras inversiones e inventos, pretendemos ayudar a los líderes empresariales a convertir la integración en una ventaja competitiva.