La innovación requiere un futuro híbrido con una estrategia iPaaS

Aprovechar con éxito la integración, las API, los eventos y los datos es esencial para el próximo cambio de paradigma de la transformación digital a la transformación de la IA. Aunque existen diferentes formas de abordar la integración y la automatización, todos los caminos conducen a una plataforma de integración como servicio (iPaaS). De hecho, la iPaaS ha estado creciendo rápidamente durante años y no muestra signos de desaceleración.
Mientras tanto, la integración de las aplicaciones, los sistemas y los datos necesarios es un objetivo en movimiento. La única constante es el cambio, ya que las aplicaciones se reemplazan y modernizan a la nube. Estas razones sustentan nuestra enorme inversión en el mercado de las iPaaS.
En un momento de tanta oportunidad e innovación en el mercado, estamos reuniendo tecnologías líderes de los portafolios de integración de IBM y webMethods. A través de nuestras inversiones e inventos, pretendemos ayudar a los líderes empresariales a convertir la integración en una ventaja competitiva.
Creemos que una iPaaS debe ser híbrida y gestionar de manera fluida las implementaciones en la nube y en las instalaciones. También debe estar unificada, reuniendo múltiples patrones de integración con control, gobierno y portabilidad compartidos. Estamos aprovechando nuestra experiencia combinada en integración híbrida y multinube para capacitar a nuestros clientes para lograr una mayor productividad para cada persona y equipo que toca la integración en sus organizaciones. Si se hace bien, la iPaaS gestiona la complejidad para que las organizaciones puedan prosperar.
Con el control híbrido en el núcleo, reunimos patrones de integración (como aplicaciones, API, B2B, archivos, eventos, mensajería y más) en una experiencia común a través de un plano de control unificado. El control centralizado con ejecución distribuida significa que todo su panorama de integración puede gestionarse mediante un único panel de cristal, en todas las geografías, entornos de alojamiento multinube híbrido, personas usuarias y equipos. Una iPaaS unificada ofrece la plataforma más completa para gestionar cualquier caso de uso que pueda plantearle.
Además, con la posición líder del mercado de IBM en IA responsable, impulsada por watsonx, tenemos la ventaja de ofrecer soluciones de integración con IA que no tienen parangón en el espacio de las iPaaS. Basándose en las capacidades actuales de la IA, la IA generativa puede desempeñar un papel a lo largo de todo el ciclo de vida de la integración, impulsando la productividad y la agilidad en la autoría, la monitorización y la gobernanza para una innovación rápida. Los asistentes de IA son un excelente punto de partida, y ahora estamos trazando un rumbo que aprovecha la iPaaS híbrida dirigida por agentes de IA.
A medida que esta visión se haga realidad, la iPaaS híbrida tiene el potencial de:
Es una visión audaz, y nos estamos moviendo rápido. Este mercado, este equipo y esta tecnología se unen para crear algo realmente potente.
¿Qué le pedimos? No se comprometa con otra iPaaS sin antes informarse más. Sabemos hacia dónde se dirigen las iPaaS y le invitamos a acompañarnos.