Autor

Deepak Joshi

Finance and Supply Chain Transformation Leader, IBM Consulting

Las organizaciones están bajo una presión constante para tomar decisiones más rápidas e inteligentes. Los profesionales de planificación y análisis financieros (FP&A) suelen centrarse en la elaboración de informes retrospectivos y la previsión estática. Por ello, a menudo se ven obligados a satisfacer las demandas del entorno empresarial dinámico actual.

Como era de esperar, el 34 % de los CEO están preocupados por la reinvención del modelo de negocio, y el 30 % de los CFO se centran en la precisión de las previsiones.

La incorporación de la inteligencia de decisiones es la piedra angular de una planificación financiera eficaz. Permite a los profesionales de FP&A aprovechar los datos, la tecnología y los análisis para impulsar la toma de decisiones estratégicas. La tecnología, la integración de datos externos, la generación de informes avanzados, la gestión de riesgos y la sostenibilidad están transformando la FP&A en una potente herramienta de inteligencia de decisiones.

La tecnología como facilitadora de las alianzas empresariales estratégicas

La tecnología punta está redefiniendo el papel de los profesionales de FP&A, permitiéndoles evolucionar como business partners estratégicos. La inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y la IA generativa son fundamentales para esta transformación, ya que automatizan las tareas manuales y proporcionan conocimientos predictivos y prescriptivos.

La IA ofrece claros beneficios en FP&A: una reducción del 25 % en los costes de planificación, elaboración de presupuestos y previsión, un ciclo presupuestario un 33 % más rápido, una precisión general de las previsiones un 4 % mayor y una reducción del 57 % en los errores de previsión de ventas.

Al integrar tecnologías, el FP&A pasa de ser una función reactiva a un motor proactivo de la estrategia empresarial:

  • Automatización y enfoque en el trabajo estratégico: herramientas como IBM® watsonx Orchestrate agilizan los procesos rutinarios, como la consolidación de datos y la generación de informes. Esto libera a los profesionales de FP&A para que se centren en actividades de alto valor, como el análisis estratégico.
  • Proceso de datos en tiempo real: el cloud computing y el análisis de big data ofrecen escalabilidad y conocimientos en tiempo real, lo que permite un modelado de escenarios más rápido y una previsión iterativa.
  • Colaboración mejorada: las herramientas digitales permiten una mejor comunicación entre funciones, lo que garantiza que los equipos financieros trabajen en sincronía con otros departamentos para alinear las estrategias operativas y financieras.
Información general de producto

Utilice IBM® Planning Analytics para obtener una planificación de negocio integrada infundida con IA

Cree planes y previsiones fiables, precisos e integrados que impulsen mejores decisiones, sin tener que dedicar cada vez más tiempo a trabajar con hojas de cálculo.
Más información sobre el producto

Uso de fuentes de datos externas

La integración de datos externos en los procesos de FP&A es fundamental para desarrollar una comprensión integral de la dinámica empresarial. Las fuentes de datos externas, como las tendencias del mercado, la inteligencia competitiva y el análisis geopolítico, complementan los datos financieros internos para crear un marco sólido para la toma de decisiones.

Mediante el uso de fuentes de datos externas, los equipos de FP&A pueden mejorar significativamente su capacidad de toma de decisiones. La incorporación de conocimientos externos, como las tendencias del mercado y los datos de la competencia, junto con las métricas financieras internas, conduce a:

  • Mejora de las previsiones: el uso de datos externos enriquece los modelos predictivos, lo que permite a las organizaciones anticipar los cambios y realizar previsiones más precisas.
  • Planificación de escenarios: la combinación de datos externos e internos permite un análisis dinámico de escenarios, lo que ayuda a las empresas a prepararse para diversas contingencias.
  • Alineación estratégica: los conocimientos derivados de los datos externos garantizan que la toma de decisiones se ajuste a las condiciones y oportunidades generales del mercado.

La combinación de datos externos con datos internos revela conocimientos ocultos y permite a las organizaciones no solo responder a los cambios externos, sino también aprovecharlos.

Informes mejorados para el asesoramiento estratégico

Los resúmenes financieros estáticos tradicionales han dado paso a narrativas dinámicas basadas en datos que comunican conocimientos complejos de forma clara y eficaz.

Los informes mejorados transforman la forma en que FP&A comunica los conocimientos, haciendo que los datos complejos sean más accesibles y procesables. Esta evolución está impulsada por dos factores clave:

  • Herramientas de visualización avanzadas: los paneles de control interactivos y las plataformas de visualización de datos permiten a los equipos de FP&A presentar los conocimientos de una manera accesible y visualmente atractiva.
  • Mejora de la toma de decisiones: la generación de informes mejorada facilita una mejor comprensión y alineación entre las partes interesadas, lo que garantiza que las decisiones se basen en datos y sean estratégicamente sólidas.

La generación de informes mejorada también desempeña un papel fundamental en el fomento de la colaboración interfuncional. Al proporcionar conocimientos claros y en tiempo real, FP&A garantiza que todos los departamentos operen con una comprensión unificada de los objetivos empresariales. Esta perspectiva compartida rompe los silos y fomenta la transparencia, lo que permite a los equipos de finanzas, operaciones y estrategia colaborar de forma eficaz.

Además, la mejora de los informes es un factor crítico para la planificación de negocio integrada (IBP) y la planificación y el análisis ampliados (xP&A). Estas metodologías hacen hincapié en la alineación de los planes financieros y operativos para crear una estrategia cohesiva que impulse el éxito de la organización de las siguientes maneras:

  • Apoyo al IBP: la mejora de los informes proporciona un conjunto unificado de métricas y conocimientos que alinean los objetivos financieros con las capacidades operativas. Esta integración garantiza que los planes se puedan ejecutar y sean adaptables a los cambios del mercado.
  • Facilita la xP&A: al ir más allá de la planificación tradicional centrada en las finanzas, la generación de informes mejorada integra conocimientos de los departamentos de ventas, marketing, cadena de suministro y otros. Esta visión holística permite a las organizaciones crear estrategias integrales basadas en datos que son dinámicas y con visión de futuro.

La capacidad de combinar la generación de informes mejorada con la colaboración interfuncional, el IBP y el xP&A garantiza que el FP&A no solo informe la toma de decisiones, sino que también dé forma y alinee activamente la estrategia de la organización para obtener resultados.

IBM watsonx Orchestrate y watsonx Assistant integran de manera rápida y fluida los procesos para habilitar el IBP y el xP&A, al tiempo que utilizan las inversiones tecnológicas existentes.

Gestión integrada de riesgos y cumplimiento

La gestión de riesgos y el cumplimiento normativo son fundamentales para mejorar la inteligencia en la toma de decisiones. El FP&A desempeña ahora un papel crítico en la identificación, supervisión y mitigación de riesgos, al tiempo que garantizan el cumplimiento de los requisitos normativos. Esta función incluye lo siguiente:

  • Evaluación proactiva de riesgos: al integrar la gestión de riesgos en la planificación financiera, las organizaciones pueden identificar posibles amenazas de forma temprana y responder de manera eficaz.
  • Cumplimiento normativo: el uso de la tecnología para la supervisión en tiempo real garantiza el cumplimiento de las normas reguladoras globales, minimizando la exposición a los riesgos de cumplimiento.
  • Desarrollo de la resiliencia: la incorporación del análisis de riesgos en la toma de decisiones mejora la agilidad de la organización y su preparación para interrupciones inesperadas.

La integración del riesgo y el cumplimiento garantiza que las empresas sigan siendo resilientes mientras buscan oportunidades de crecimiento.

Sostenibilidad en la toma de decisiones financieras

La sostenibilidad ya no es una consideración secundaria, sino una prioridad estratégica. Según el estudio del IBM IBV, The ESG data conundrum, 2023, el 72 % de los ejecutivos considera que los criterios ESG son un factor que favorece los ingresos, y el 76 % los considera fundamentales para su estrategia empresarial. La incorporación de métricas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los procesos de FP&A permite a las organizaciones alinear sus estrategias financieras con los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de las siguientes maneras:

  • Integración estratégica: al incorporar los factores ESG en la planificación financiera, las organizaciones pueden evaluar su impacto en la sostenibilidad y adaptar sus estrategias en consecuencia.
  • Mitigación de riesgos: el análisis ESG ayuda a identificar los riesgos asociados a las prácticas no sostenibles, garantizando el cumplimiento de las normativas en constante evolución.
  • Creación de valor: la incorporación de métricas ESG mejora la confianza de las partes interesadas, respalda la rentabilidad a largo plazo y posiciona a las organizaciones como líderes en prácticas empresariales sostenibles.

La integración de la sostenibilidad en la toma de decisiones por parte de FP&A ayuda a garantizar que las empresas no solo prosperen hoy, sino que también sigan siendo viables en el futuro.

Adopte la inteligencia de decisiones para desbloquear el futuro de FP&A

La transformación de FP&A en un centro de inteligencia de decisiones es un paso fundamental para las organizaciones que desean navegar por el entorno complejo e impredecible de hoy en día. Mediante el uso de tecnología avanzada, la integración de datos externos, la mejora de los informes, la incorporación de la gestión de riesgos y la priorización de la sostenibilidad, FP&A se convierte en un partner proactivo y estratégico para impulsar el éxito empresarial.

Esta evolución permite a los profesionales de FP&A ir más allá de sus funciones tradicionales, proporcionando conocimientos procesables que dan forma a la estrategia de la organización y fomentan el crecimiento a largo plazo. A medida que las empresas adoptan la inteligencia de decisión, FP&A se sitúa a la vanguardia, guiando a las organizaciones hacia la resiliencia, la agilidad y el éxito sostenible.

Póngase en contacto con IBM Consulting para desbloquear la productividad y el valor

Más información sobre planificación y análisis financieros
